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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 29 тра, 2018 16:09
sal написав:
28 мая, телеканал 1+1 показал сюжет о гибели 15-летней девушки под Торецком, где сейчас идут тяжелые бои - рядом находится неподконтрольная Украине Горловка.
Журналисты телеканала обвинили в смертельном обстреле силы "ДНР", после чего дали слово матери погибшей девочки. Но та заявила, что их дом обстреляли вооруженные силы Украины.
Тот факт, что эта позиция попала в эфир, вызвала ряд возмущенных комментариев на просторах Facebook - в том числе от известных украинских журналистов. На это отреагировали другие лидеры мнений, которые удивились таким откровенным призывам к цензуре.
И, что характерно, видео этого сюжета привести не удается.
Очередная рашкинская пропаганда?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Sommer
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Додано: Вів 29 тра, 2018 16:30
Sommer Відео є, але що воно доказує? Позицію бабки, а не мами, загинувшої дівчинки. Бабка, напевно, не вилазить з рашитсько-днрівських телеканалів. Ось завдяки таким бабкам та дідкам і є такий результат на Донбасі для молодого покоління. Але пенсіонарам, що кликали путіна з військами, спокійніше думати, що винні піндоси з бендерівцями, ніж усвідомити, що самі зруйнували рештки свого життя та життя дітей.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Вів 29 тра, 2018 17:05
...роды...
- это на нашей, подконтрольной территории в не зоны боевых действий - обстрел мирных сёл....
- ребёнок погиб...
- не ужели Вы до сих пор не представляете, что за "зона приближенная к русскому миру"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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