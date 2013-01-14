Додано: Вів 29 тра, 2018 16:30

Sommer Відео є, але що воно доказує? Позицію бабки, а не мами, загинувшої дівчинки. Бабка, напевно, не вилазить з рашитсько-днрівських телеканалів. Ось завдяки таким бабкам та дідкам і є такий результат на Донбасі для молодого покоління. Але пенсіонарам, що кликали путіна з військами, спокійніше думати, що винні піндоси з бендерівцями, ніж усвідомити, що самі зруйнували рештки свого життя та життя дітей.

Не так добре з грошима, як погано без них.