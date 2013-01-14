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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:29
Sommer написав: yanyura написав:
Почему эта тема превратилась "в редкие монологи":
У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту
Волгарь написав:
После того, как я сознательно ушел из темы о ЛНДР (и она в итоге превратилась из одной из интереснейших и многолюдных на форуме в редкие монологи)
Давайте все поклонимся в ноги и позовем Деда Мороза... простите, волгаря, обратно?
Без меня. Он на меня весьма обижен:
У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту
Волгарь написав:
я предпочитаю очень тщательно выбирать и темы и собеседников. Увы, но Вы в их круг действительно не входите и именно потому, что примерно год назад Вы обратились ко мне с примерно таким же упреком (по смыслу и формулировке)
Этим вы меня обрадовали (честное слово!). А тот случай я помню, это тогда, когда вы для усиления своих слов вставили цифры из двух разных таблиц, выдав их за якобы из одной.
Конечно, это было хамством с моей стороны - указать ВАМ(!!!) на вашу фальсификацию фактов.
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yanyura
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Додано: Нед 27 тра, 2018 18:40
Думаю Украина только выграет при отделении дотационных регионов , но к то ж разрешит их спихнуть
. Рф кормить их не хочет , сами себя не прокормят, а Украине такая обуза нафиг не нужна .
свинорыл
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yama
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Додано: Пон 28 тра, 2018 03:12
yama написав:
Думаю Украина только выграет при отделении дотационных регионов , но к то ж разрешит их спихнуть
. Рф кормить их не хочет , сами себя не прокормят, а Украине такая обуза нафиг не нужна .
Дядьку, ви форумом помилилися, це: "Макроекономіка України.
Політика та гроші"
Україна, це - незалежна, та унітарна Держава.
Тут нема:
"Навіщо українці у майже кожній оселі мають унітаз - що вони з ним роблять"
Чи
"Навіщо купувати машину, коли нема доріг?"
Хоча, з такими "слугами народу", в Украіні зникнуть скоро і дороги, як явище.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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Додано: Пон 28 тра, 2018 17:30
Kudrjavuy
В нашем городе капитально отремонтировано несколько улиц полностью, некоторые частично. Ремонты продолжаются.
Ремонтируется трасса Киев-Чернигов.
Но вы дальше продолжайте слушать Кармазина, о том один неглупый человек сказал: - "Согласитесь, теперь Кармазин в роли генерала Алладина выглядит уже не так смешно. Многие люди соглашаются изображать ебаната и за меньшие деньги."
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pesikot
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Додано: Вів 29 тра, 2018 15:32
28 мая, телеканал 1+1 показал сюжет о гибели 15-летней девушки под Торецком, где сейчас идут тяжелые бои - рядом находится неподконтрольная Украине Горловка.
Журналисты телеканала обвинили в смертельном обстреле силы "ДНР", после чего дали слово матери погибшей девочки. Но та заявила, что их дом обстреляли вооруженные силы Украины.
Тот факт, что эта позиция попала в эфир, вызвала ряд возмущенных комментариев на просторах Facebook - в том числе от известных украинских журналистов. На это отреагировали другие лидеры мнений, которые удивились таким откровенным призывам к цензуре.
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sal
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Додано: Вів 29 тра, 2018 16:07
sal, рано радуетесь.
Нужно посмотреть сюжет, но уже по смыслу фразы "Выстрелили - и через три секунды оно грохнуло. Какое может быть расстояние? Свои стреляли же" ясна позиция бабушки. Это мы все проходили в 2014 г.
Воронка дает 100% результат, с какой стороны был выстрел. Эти данные вроде есть.
А журналисты, выпустившие такое в эфир, без комментариев - д.билы.
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Подолянин
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Додано: Вів 29 тра, 2018 16:09
sal написав:
28 мая, телеканал 1+1 показал сюжет о гибели 15-летней девушки под Торецком, где сейчас идут тяжелые бои - рядом находится неподконтрольная Украине Горловка.
Журналисты телеканала обвинили в смертельном обстреле силы "ДНР", после чего дали слово матери погибшей девочки. Но та заявила, что их дом обстреляли вооруженные силы Украины.
Тот факт, что эта позиция попала в эфир, вызвала ряд возмущенных комментариев на просторах Facebook - в том числе от известных украинских журналистов. На это отреагировали другие лидеры мнений, которые удивились таким откровенным призывам к цензуре.
И, что характерно, видео этого сюжета привести не удается.
Очередная рашкинская пропаганда?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Sommer
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Додано: Вів 29 тра, 2018 16:30
Sommer Відео є, але що воно доказує? Позицію бабки, а не мами, загинувшої дівчинки. Бабка, напевно, не вилазить з рашитсько-днрівських телеканалів. Ось завдяки таким бабкам та дідкам і є такий результат на Донбасі для молодого покоління. Але пенсіонарам, що кликали путіна з військами, спокійніше думати, що винні піндоси з бендерівцями, ніж усвідомити, що самі зруйнували рештки свого життя та життя дітей.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Вів 29 тра, 2018 17:05
...роды...
- это на нашей, подконтрольной территории в не зоны боевых действий - обстрел мирных сёл....
- ребёнок погиб...
- не ужели Вы до сих пор не представляете, что за "зона приближенная к русскому миру"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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Додано: Вів 29 тра, 2018 20:43
sal
Врешь, как дышишь. Даже ватный канал 112.ua указал, что девочка погибла от обстрелов сепаров
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pesikot
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