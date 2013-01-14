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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3885388638873888
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:29

  Sommer написав:
  yanyura написав:Почему эта тема превратилась "в редкие монологи":
  Волгарь написав:После того, как я сознательно ушел из темы о ЛНДР (и она в итоге превратилась из одной из интереснейших и многолюдных на форуме в редкие монологи)

У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту


Давайте все поклонимся в ноги и позовем Деда Мороза... простите, волгаря, обратно? :mrgreen:

Без меня. Он на меня весьма обижен:
  Волгарь написав:я предпочитаю очень тщательно выбирать и темы и собеседников. Увы, но Вы в их круг действительно не входите и именно потому, что примерно год назад Вы обратились ко мне с примерно таким же упреком (по смыслу и формулировке)

Этим вы меня обрадовали (честное слово!). А тот случай я помню, это тогда, когда вы для усиления своих слов вставили цифры из двух разных таблиц, выдав их за якобы из одной.
Конечно, это было хамством с моей стороны - указать ВАМ(!!!) на вашу фальсификацию фактов.

У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 18:40

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Думаю Украина только выграет при отделении дотационных регионов , но к то ж разрешит их спихнуть :( . Рф кормить их не хочет , сами себя не прокормят, а Украине такая обуза нафиг не нужна .
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 03:12

  yama написав:Думаю Украина только выграет при отделении дотационных регионов , но к то ж разрешит их спихнуть :( . Рф кормить их не хочет , сами себя не прокормят, а Украине такая обуза нафиг не нужна .

Дядьку, ви форумом помилилися, це: "Макроекономіка України.
Політика та гроші"
Україна, це - незалежна, та унітарна Держава.

Тут нема:
"Навіщо українці у майже кожній оселі мають унітаз - що вони з ним роблять"
Чи
"Навіщо купувати машину, коли нема доріг?"
Хоча, з такими "слугами народу", в Украіні зникнуть скоро і дороги, як явище.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 17:30

Kudrjavuy
В нашем городе капитально отремонтировано несколько улиц полностью, некоторые частично. Ремонты продолжаются.
Ремонтируется трасса Киев-Чернигов.
Но вы дальше продолжайте слушать Кармазина, о том один неглупый человек сказал: - "Согласитесь, теперь Кармазин в роли генерала Алладина выглядит уже не так смешно. Многие люди соглашаются изображать ебаната и за меньшие деньги."
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 15:32

Re: сми

28 мая, телеканал 1+1 показал сюжет о гибели 15-летней девушки под Торецком, где сейчас идут тяжелые бои - рядом находится неподконтрольная Украине Горловка.
Журналисты телеканала обвинили в смертельном обстреле силы "ДНР", после чего дали слово матери погибшей девочки. Но та заявила, что их дом обстреляли вооруженные силы Украины.
Тот факт, что эта позиция попала в эфир, вызвала ряд возмущенных комментариев на просторах Facebook - в том числе от известных украинских журналистов. На это отреагировали другие лидеры мнений, которые удивились таким откровенным призывам к цензуре.
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 16:07

sal, рано радуетесь.
Нужно посмотреть сюжет, но уже по смыслу фразы "Выстрелили - и через три секунды оно грохнуло. Какое может быть расстояние? Свои стреляли же" ясна позиция бабушки. Это мы все проходили в 2014 г.
Воронка дает 100% результат, с какой стороны был выстрел. Эти данные вроде есть.

А журналисты, выпустившие такое в эфир, без комментариев - д.билы.
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 16:09

  sal написав:28 мая, телеканал 1+1 показал сюжет о гибели 15-летней девушки под Торецком, где сейчас идут тяжелые бои - рядом находится неподконтрольная Украине Горловка.
Журналисты телеканала обвинили в смертельном обстреле силы "ДНР", после чего дали слово матери погибшей девочки. Но та заявила, что их дом обстреляли вооруженные силы Украины.
Тот факт, что эта позиция попала в эфир, вызвала ряд возмущенных комментариев на просторах Facebook - в том числе от известных украинских журналистов. На это отреагировали другие лидеры мнений, которые удивились таким откровенным призывам к цензуре.


И, что характерно, видео этого сюжета привести не удается.

Очередная рашкинская пропаганда?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 16:30

Sommer Відео є, але що воно доказує? Позицію бабки, а не мами, загинувшої дівчинки. Бабка, напевно, не вилазить з рашитсько-днрівських телеканалів. Ось завдяки таким бабкам та дідкам і є такий результат на Донбасі для молодого покоління. Але пенсіонарам, що кликали путіна з військами, спокійніше думати, що винні піндоси з бендерівцями, ніж усвідомити, що самі зруйнували рештки свого життя та життя дітей.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 17:05

...роды...
- это на нашей, подконтрольной территории в не зоны боевых действий - обстрел мирных сёл....
- ребёнок погиб...
- не ужели Вы до сих пор не представляете, что за "зона приближенная к русскому миру"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 20:43

sal
Врешь, как дышишь. Даже ватный канал 112.ua указал, что девочка погибла от обстрелов сепаров
pesikot
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