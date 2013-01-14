Независимо от того, от кого прилетело, каждая сторона будет обвинять противоположную. И приводить массу аргументов. И тут уж каждый выбирает сам - не верить нашим лживым каналам или не верить условно "ватным" свидетелям.
Допрошенные в ходе досудебного расследования соседи и родные погибшей показали, что звука выстрела не слышали, что свидетельствует о том, что выстрел был произведен со значительного расстояния.
Хотя "на камеру", родственники говорят другое - т.е. врут либо журналисты, либо следствие, либо родственники - то слышали, то не слышали.
А по факту, пускать в эфир такое мнение, естественно, нельзя. И пустили не случайно.
що самі зруйнували рештки свого життя та життя дітей.
Виновные найдены, осталось избрать им меру пресечения.