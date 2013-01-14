Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+Додати тему
Відповісти на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ой+ написав:Sommer Відео є, але що воно доказує? Позицію бабки, а не мами, загинувшої дівчинки. Бабка, напевно, не вилазить з рашитсько-днрівських телеканалів. Ось завдяки таким бабкам та дідкам
Независимо от того, от кого прилетело, каждая сторона будет обвинять противоположную. И приводить массу аргументов. И тут уж каждый выбирает сам - не верить нашим лживым каналам или не верить условно "ватным" свидетелям.
Допрошенные в ходе досудебного расследования соседи и родные погибшей показали, что звука выстрела не слышали, что свидетельствует о том, что выстрел был произведен со значительного расстояния.
https://112.ua/ato/obstrel-zheleznogo-v ... 47531.html Хотя "на камеру", родственники говорят другое - т.е. врут либо журналисты, либо следствие, либо родственники - то слышали, то не слышали. А по факту, пускать в эфир такое мнение, естественно, нельзя. И пустили не случайно.
що самі зруйнували рештки свого життя та життя дітей.
Виновные найдены, осталось избрать им меру пресечения.
Sommer написав:В Киеве застрелили российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко
Polly написав:В момент убийства российского журналиста Аркадия Бабченко во вторник вечером все руководство полиции и МВД, включая главу Нацполиции Сергея Князева, находилось на презентации новой книги Арсена Авакова о Майдане. Теперь им вместе предстоит найти и дать ответ на вопрос, кто убил Бабченко. Предыдущий тест они провалили: почти через три года после подрыва журналиста Павла Шеремета в автомобиле преступники не найдены и не наказаны.