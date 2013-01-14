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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3886388738883889
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 22:03

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Ой+ написав:Sommer Відео є, але що воно доказує? Позицію бабки, а не мами, загинувшої дівчинки. Бабка, напевно, не вилазить з рашитсько-днрівських телеканалів. Ось завдяки таким бабкам та дідкам

Независимо от того, от кого прилетело, каждая сторона будет обвинять противоположную. И приводить массу аргументов. И тут уж каждый выбирает сам - не верить нашим лживым каналам или не верить условно "ватным" свидетелям.
Допрошенные в ходе досудебного расследования соседи и родные погибшей показали, что звука выстрела не слышали, что свидетельствует о том, что выстрел был произведен со значительного расстояния.

https://112.ua/ato/obstrel-zheleznogo-v ... 47531.html
Хотя "на камеру", родственники говорят другое - т.е. врут либо журналисты, либо следствие, либо родственники - то слышали, то не слышали.
А по факту, пускать в эфир такое мнение, естественно, нельзя. И пустили не случайно.
що самі зруйнували рештки свого життя та життя дітей.

Виновные найдены, осталось избрать им меру пресечения.
layer80
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 22:16

Я думаю, это здесь по теме:

В Киеве застрелили российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко

https://www.unian.net/incidents/10134488-v-kieve-zastrelili-rossiyskogo-oppozicionnogo-zhurnalista-arkadiya-babchenko.html
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 08:26

Re: по факту

  layer80 написав:пускать в эфир такое мнение, естественно, нельзя. И пустили не случайно.

То 5 канал с нацрадой встрял теперь плюсы.
не иначе кто-то кого-то топит..
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 08:46

Re: по теме

  Sommer написав:В Киеве застрелили российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко

  Polly написав:В момент убийства российского журналиста Аркадия Бабченко во вторник вечером все руководство полиции и МВД, включая главу Нацполиции Сергея Князева, находилось на презентации новой книги Арсена Авакова о Майдане. Теперь им вместе предстоит найти и дать ответ на вопрос, кто убил Бабченко. Предыдущий тест они провалили: почти через три года после подрыва журналиста Павла Шеремета в автомобиле преступники не найдены и не наказаны.
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 09:11

Немножко огорчу кремлевских лизоблюдов:
Убивший 15-летнюю девочку в Железном снаряд был выпущен боевиками - следствие
Следствием добыты убедительные доказательства, указывающие на совершение террористического акта со стороны членов террористической организации "ДНР"
Допрошенные в ходе досудебного расследования соседи и родные погибшей показали, что звука выстрела не слышали, что свидетельствует о том, что выстрел был произведен со значительного расстояния.
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 09:28

Re: в ходе

  Подолянин написав:звука выстрела не слышали, что свидетельствует о том, что выстрел был произведен со значительного расстояния.

Так просто.
и быстро провели расследование и огласили результаты.
а следственный эксперимент?..
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 15:58

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  sal написав:а следственный эксперимент?
Это к "спеШиалистам" из Алмаз-Антея. Ну или к фотошоперам из вашего МОРФа.

А если серьезно, следственный эксперимент по этому и другим преступлениям россиян и их дырявых подельников непременно будет.
Подолянин
 
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