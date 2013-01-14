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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3887388838893890
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 16:18

  sal написав:
  Подолянин написав:следственный эксперимент по этому и другим преступлениям россиян и их дырявых подельников непременно будет.

Хорошо бы было отселить людей из зоны поражения до завершения конфликта.


А куда ж деть все 140 миллионов, кто их примет из зоны поражения?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 16:31

Re: тянется

  Sommer написав:них 4 года - это "быстро"

Ни через 4 года. ни через 5 лет ничего не расследовано. дела майдана и ныне там
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 16:36

Re: под Дзержинском

  Sommer написав:куда ж деть все 140 миллионов, кто их примет

Нет желания или нет необходимости?
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 16:50

Журналист Бабченко жив
http://news.liga.net/politics/news/babchenko-jiv
Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко оказался жив. Его "убийство" - это была спецоперация украинских спецслужб, сообщает корреспондент LIGA.net.


Ну, посмотрим.

Но по-любому, первая часть спецоперации - подрыв ватных пуканов - удалась на славу. :mrgreen:
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 16:52

  sal написав:
  Sommer написав:них 4 года - это "быстро"

Ни через 4 года. ни через 5 лет ничего не расследовано.


Я в курсе, у вас там параллельная реальность, где с одной стороны "ничего не расследовано", с другой стороны - арестованный следкомом РФ летчик Волошин на полукилометровом истребителе. :mrgreen:
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 16:59

  sal написав:
  Sommer написав:куда ж деть все 140 миллионов, кто их примет

Нет желания или нет необходимости?


Место проклятое?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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