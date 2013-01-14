Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 30 тра, 2018 16:18
sal написав: Подолянин написав:
следственный эксперимент по этому и другим преступлениям россиян и их дырявых подельников непременно будет.
Хорошо бы было отселить людей из зоны поражения до завершения конфликта.
А куда ж деть все 140 миллионов, кто их примет из зоны поражения?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
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Додано: Сер 30 тра, 2018 16:31
Sommer написав:
них 4 года - это "быстро"
Ни через 4 года. ни через 5 лет ничего не расследовано. дела майдана и ныне там
sal
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Додано: Сер 30 тра, 2018 16:36
Sommer написав:
куда ж деть все 140 миллионов, кто их примет
Нет желания или нет необходимости?
sal
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Додано: Сер 30 тра, 2018 16:50
Журналист Бабченко жив http://news.liga.net/politics/news/babchenko-jiv
Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко оказался жив. Его "убийство" - это была спецоперация украинских спецслужб, сообщает корреспондент LIGA.net.
Ну, посмотрим.
Но по-любому, первая часть спецоперации - подрыв ватных пуканов - удалась на славу.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
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Додано: Сер 30 тра, 2018 16:52
sal написав: Sommer написав:
них 4 года - это "быстро"
Ни через 4 года. ни через 5 лет ничего не расследовано.
Я в курсе, у вас там параллельная реальность, где с одной стороны "ничего не расследовано", с другой стороны - арестованный следкомом РФ летчик Волошин на полукилометровом истребителе.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
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Додано: Сер 30 тра, 2018 16:59
sal написав: Sommer написав:
куда ж деть все 140 миллионов, кто их примет
Нет желания или нет необходимости?
Место проклятое?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
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Додано: Сер 30 тра, 2018 18:02
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... 251&type=3
Зрадофилы Юлечка, Михеил, Соболев, Гриценко в компании с Медведчуком, Леночкой Лукаш, бениным клоуном Дубинским, Балогой, СеменСеменычем
Тьфу...
Starikan
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Додано: Сер 30 тра, 2018 19:10
Starikan написав:
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Зрадофилы Юлечка, Михеил, Соболев, Гриценко в компании с Медведчуком, Леночкой Лукаш, бениным клоуном Дубинским, Балогой, СеменСеменычем
Тьфу...
Тьфу...?
типа влада поводов не давала?
и так это попорохоботски смешать в кучу всех подряд.
всех под одну гребёнку.
19yuriy91
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