Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Sommer написав:В Киеве застрелили российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко
Polly написав:В момент убийства российского журналиста Аркадия Бабченко во вторник вечером все руководство полиции и МВД, включая главу Нацполиции Сергея Князева, находилось на презентации новой книги Арсена Авакова о Майдане. Теперь им вместе предстоит найти и дать ответ на вопрос, кто убил Бабченко. Предыдущий тест они провалили: почти через три года после подрыва журналиста Павла Шеремета в автомобиле преступники не найдены и не наказаны.
Аркадий Бабченко - жив. Не надоело ещё г*** питаться ?
Sommer написав:В Киеве застрелили российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко
Polly написав:В момент убийства российского журналиста Аркадия Бабченко во вторник вечером все руководство полиции и МВД, включая главу Нацполиции Сергея Князева, находилось на презентации новой книги Арсена Авакова о Майдане. Теперь им вместе предстоит найти и дать ответ на вопрос, кто убил Бабченко. Предыдущий тест они провалили: почти через три года после подрыва журналиста Павла Шеремета в автомобиле преступники не найдены и не наказаны.
Аркадий Бабченко - жив. Не надоело ещё г*** питаться ?
Другой методички у них нет.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...