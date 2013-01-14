RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3888388938903891
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 21:29

Re: аркадий

  pesikot написав:Бабченко - жив

Исцеление. надолго ли
sal
 
Повідомлень: 2485
З нами з: 25.03.16
Подякував: 350 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 22:40

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Что Бабченко жив - это хорошо. Когда человек жив это вообще хорошо. Хорошо, что у СБУ так четко налажены системы дезинформации в весьма глобальных масштабах. Хорошо, что не только простые жители, но и прожженные крысы ведутся на ботву. Плохо, что простой потребитель новостной политинформации усомнится вообще во всей "новостной ленте". Как отличить правду от лжи? Никак. Где заканчивается "спецоперация СБУ", а начинается правда? Может "спецоперация" до сих пор продолжается?
Если че - я двумя руками "за" мегаспецоперации СБУ, ловлю шпионов и киллеров и прочие полезности. Только небольшой налет театральности слегка напрягает. И старый актерский состав.
layer80
 
Повідомлень: 973
З нами з: 12.03.09
Подякував: 53 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3888388938903891
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Украина-2012: статистика «пакращення»
ТупУм » Пон 14 січ, 2013 16:07
5 13571
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 сер, 2017 09:42
PSPoldman
Это болезненный самообман, что вся Украина хочет в ЕС 1 ... 17, 18, 19
ТупУм » Сер 21 сер, 2013 11:05
183 79511
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
Украина погрязла в долгах
НИЧОСИ » Суб 24 жов, 2015 08:47
0 4888
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 жов, 2015 08:47
НИЧОСИ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
БМ БАНК (4944)
30.05.2018 23:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.