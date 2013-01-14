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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 30 тра, 2018 21:29
pesikot написав:
Бабченко - жив
Исцеление. надолго ли
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sal
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Додано: Сер 30 тра, 2018 22:40
Что Бабченко жив - это хорошо. Когда человек жив это вообще хорошо. Хорошо, что у СБУ так четко налажены системы дезинформации в весьма глобальных масштабах. Хорошо, что не только простые жители, но и прожженные крысы ведутся на ботву. Плохо, что простой потребитель новостной политинформации усомнится вообще во всей "новостной ленте". Как отличить правду от лжи? Никак. Где заканчивается "спецоперация СБУ", а начинается правда? Может "спецоперация" до сих пор продолжается?
Если че - я двумя руками "за" мегаспецоперации СБУ, ловлю шпионов и киллеров и прочие полезности. Только небольшой налет театральности слегка напрягает. И старый актерский состав.
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layer80
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