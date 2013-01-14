"Вбивця" Бабченка - мій друг.

Власне, те, що він пішов в СБУ - оце і є та велика перемога, в якої сьогодні було так багато батьків. До цього момента ніхто нічого і не знав.

Якби на його місці опинився б інший хтось, тоді до Аркадія прийшов би реальний вбивця. І там вже як карта лягла б.



Сьогодні мало б з'ясуватися, чи повірили у вбивство Бабченка після всього того інфошуму, який розігнався вчора. Виконавця б валили на місці, якби ні. Для більшого кіпішу потрібні більші емоції. Тому після вбивства Бабченка йшли в пості ще дві тези: нікчемне СБУ і самозахист зі зброєю. Це ужгоджені акценти. Так, була свідома маніпуляція вами з могу боку. Простіть мене ті, хто репостнув чи надихнувся на свій хейтпост, але впевнений, ви зробили б те саме для свого друга:)



Втім, я далекий від оплесків. Не буду давати оцінок. Але брифінг був схожий на якесь ток-шоу СТБ. Найгіршим в цій історії був навіть не Геращенко, який пи** про хліб і вбивцю за дверима в коридорі, що взагалі не в'язалося з версією дружини і фото з трупом в центрі кімнати (Смішки смішками, та якби через це вбили б виконавця наступного дня..). Гіршим за блогера Антона був тільки Лол. Такий примітивний і кугутський пафос, на якому Юра сьогодні виповз на брифінг і хуярив своїх опонентів і зродофілів (які хоч і не свідомо, але допомогли конторі з правдоподобним висвітленням), зіпсував все. По обличчю Грицака добре було видно, що він рахує секунди, аби той заткнувся.



Аркадію радив би змінити місце проживання і не вести такий безпечний спосіб життя. Він, мабуть, до кінця ще не зрозумів, що його врятував збіг обставин.



І безмежна повага оперу, який вів справу.



А, і цей.

Росіяни, які в нас тут живуть. Обережно. Там список великий.