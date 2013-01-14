Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+Додати тему
Відповісти на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Что Бабченко жив - это хорошо. Когда человек жив это вообще хорошо. Хорошо, что у СБУ так четко налажены системы дезинформации в весьма глобальных масштабах. Хорошо, что не только простые жители, но и прожженные крысы ведутся на ботву. Плохо, что простой потребитель новостной политинформации усомнится вообще во всей "новостной ленте". Как отличить правду от лжи? Никак. Где заканчивается "спецоперация СБУ", а начинается правда? Может "спецоперация" до сих пор продолжается? Если че - я двумя руками "за" мегаспецоперации СБУ, ловлю шпионов и киллеров и прочие полезности. Только небольшой налет театральности слегка напрягает. И старый актерский состав.
"Вбивця" Бабченка - мій друг. Власне, те, що він пішов в СБУ - оце і є та велика перемога, в якої сьогодні було так багато батьків. До цього момента ніхто нічого і не знав. Якби на його місці опинився б інший хтось, тоді до Аркадія прийшов би реальний вбивця. І там вже як карта лягла б.
Сьогодні мало б з'ясуватися, чи повірили у вбивство Бабченка після всього того інфошуму, який розігнався вчора. Виконавця б валили на місці, якби ні. Для більшого кіпішу потрібні більші емоції. Тому після вбивства Бабченка йшли в пості ще дві тези: нікчемне СБУ і самозахист зі зброєю. Це ужгоджені акценти. Так, була свідома маніпуляція вами з могу боку. Простіть мене ті, хто репостнув чи надихнувся на свій хейтпост, але впевнений, ви зробили б те саме для свого друга:)
Втім, я далекий від оплесків. Не буду давати оцінок. Але брифінг був схожий на якесь ток-шоу СТБ. Найгіршим в цій історії був навіть не Геращенко, який пи** про хліб і вбивцю за дверима в коридорі, що взагалі не в'язалося з версією дружини і фото з трупом в центрі кімнати (Смішки смішками, та якби через це вбили б виконавця наступного дня..). Гіршим за блогера Антона був тільки Лол. Такий примітивний і кугутський пафос, на якому Юра сьогодні виповз на брифінг і хуярив своїх опонентів і зродофілів (які хоч і не свідомо, але допомогли конторі з правдоподобним висвітленням), зіпсував все. По обличчю Грицака добре було видно, що він рахує секунди, аби той заткнувся.
Аркадію радив би змінити місце проживання і не вести такий безпечний спосіб життя. Він, мабуть, до кінця ще не зрозумів, що його врятував збіг обставин.
І безмежна повага оперу, який вів справу.
А, і цей. Росіяни, які в нас тут живуть. Обережно. Там список великий.
Такий примітивний і кугутський пафос, на якому Юра сьогодні виповз на брифінг і хуярив своїх опонентів і зродофілів (які хоч і не свідомо, але допомогли конторі з правдоподобним висвітленням) привет Starikanу
layer80 написав:Где заканчивается "спецоперация СБУ", а начинается правда? Может "спецоперация" до сих пор продолжается? Если че - я двумя руками "за" мегаспецоперации СБУ, ловлю шпионов и киллеров и прочие полезности.
Намекаете на антиспецопер на востоке Украины? Так нет ее. Закончена была за неделю еще тогда.. когда началась.
layer80 написав:Плохо, что простой потребитель новостной политинформации усомнится вообще во всей "новостной ленте". Как отличить правду от лжи? Никак. Где заканчивается "спецоперация СБУ", а начинается правда? Может "спецоперация" до сих пор продолжается?
Я тоже об этом подумал. По сути, этой "спецоперацией" заложена мина для очередного подрыва доверия к государственным органам власти как к источнику информации.
Теперь, не дай бог, случись ещё одно громкое убийство или происшествие - начнутся сильные сомнения, а стоит ли верить информации из СБУ и МВД, а не очередная спецоперация ли это, а стоит ли вообще на это внимание обращать и так далее? Думаю что именно из-за таких рассуждений и появилась негативная оценка действий СБУ от ОБСЕ, Репортеров, и прочих западных организаций и ведомств.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
19yuriy91 написав: Тьфу...? типа влада поводов не давала? и так это попорохоботски смешать в кучу всех подряд. всех под одну гребёнку.
Любая влада всегда дает поводы. И да, я сторонник Пороха. Остальные (реальные, а не вакарчуки/гриценки) намного хуже.
поводы, то, дают все, вот только масштаб разный. и по мне - лучше уж порох, чем коса с бойками. снова выбор лучшего из худших..... а кто виноват в этой ситуации? кто виноват, что в стране выбор - или порох или пистец? какие звезды нагадали ставить гп, даже не клоуна, а настоящего уепана? почему ахметов, бойко итдтп, не в камерах, а претендуют на реванш?