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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3888388938903891
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 21:29

Re: аркадий

  pesikot написав:Бабченко - жив

Исцеление. надолго ли
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 22:40

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Что Бабченко жив - это хорошо. Когда человек жив это вообще хорошо. Хорошо, что у СБУ так четко налажены системы дезинформации в весьма глобальных масштабах. Хорошо, что не только простые жители, но и прожженные крысы ведутся на ботву. Плохо, что простой потребитель новостной политинформации усомнится вообще во всей "новостной ленте". Как отличить правду от лжи? Никак. Где заканчивается "спецоперация СБУ", а начинается правда? Может "спецоперация" до сих пор продолжается?
Если че - я двумя руками "за" мегаспецоперации СБУ, ловлю шпионов и киллеров и прочие полезности. Только небольшой налет театральности слегка напрягает. И старый актерский состав.
layer80
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 07:45

история успеха (операции) :mrgreen:

"Вбивця" Бабченка - мій друг.
Власне, те, що він пішов в СБУ - оце і є та велика перемога, в якої сьогодні було так багато батьків. До цього момента ніхто нічого і не знав.
Якби на його місці опинився б інший хтось, тоді до Аркадія прийшов би реальний вбивця. І там вже як карта лягла б.

Сьогодні мало б з'ясуватися, чи повірили у вбивство Бабченка після всього того інфошуму, який розігнався вчора. Виконавця б валили на місці, якби ні. Для більшого кіпішу потрібні більші емоції. Тому після вбивства Бабченка йшли в пості ще дві тези: нікчемне СБУ і самозахист зі зброєю. Це ужгоджені акценти. Так, була свідома маніпуляція вами з могу боку. Простіть мене ті, хто репостнув чи надихнувся на свій хейтпост, але впевнений, ви зробили б те саме для свого друга:)

Втім, я далекий від оплесків. Не буду давати оцінок. Але брифінг був схожий на якесь ток-шоу СТБ. Найгіршим в цій історії був навіть не Геращенко, який пи** про хліб і вбивцю за дверима в коридорі, що взагалі не в'язалося з версією дружини і фото з трупом в центрі кімнати (Смішки смішками, та якби через це вбили б виконавця наступного дня..). Гіршим за блогера Антона був тільки Лол. Такий примітивний і кугутський пафос, на якому Юра сьогодні виповз на брифінг і хуярив своїх опонентів і зродофілів (які хоч і не свідомо, але допомогли конторі з правдоподобним висвітленням), зіпсував все. По обличчю Грицака добре було видно, що він рахує секунди, аби той заткнувся.

Аркадію радив би змінити місце проживання і не вести такий безпечний спосіб життя. Він, мабуть, до кінця ще не зрозумів, що його врятував збіг обставин.

І безмежна повага оперу, який вів справу.

А, і цей.
Росіяни, які в нас тут живуть. Обережно. Там список великий.


https://www.facebook.com/rodion.shovkos ... 3254231623

Такий примітивний і кугутський пафос, на якому Юра сьогодні виповз на брифінг і хуярив своїх опонентів і зродофілів (які хоч і не свідомо, але допомогли конторі з правдоподобним висвітленням) привет Starikanу :mrgreen:
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 07:57

Re: лента

  layer80 написав:Где заканчивается "спецоперация СБУ", а начинается правда? Может "спецоперация" до сих пор продолжается?
Если че - я двумя руками "за" мегаспецоперации СБУ, ловлю шпионов и киллеров и прочие полезности.

Намекаете на антиспецопер на востоке Украины? Так нет ее. Закончена была за неделю еще тогда.. когда началась.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 08:03

  layer80 написав:Плохо, что простой потребитель новостной политинформации усомнится вообще во всей "новостной ленте". Как отличить правду от лжи? Никак. Где заканчивается "спецоперация СБУ", а начинается правда? Может "спецоперация" до сих пор продолжается?


Я тоже об этом подумал.
По сути, этой "спецоперацией" заложена мина для очередного подрыва доверия к государственным органам власти как к источнику информации.

Теперь, не дай бог, случись ещё одно громкое убийство или происшествие - начнутся сильные сомнения, а стоит ли верить информации из СБУ и МВД, а не очередная спецоперация ли это, а стоит ли вообще на это внимание обращать и так далее?
Думаю что именно из-за таких рассуждений и появилась негативная оценка действий СБУ от ОБСЕ, Репортеров, и прочих западных организаций и ведомств.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 08:24

  19yuriy91 написав: Тьфу...?
типа влада поводов не давала?
и так это попорохоботски смешать в кучу всех подряд.
всех под одну гребёнку. :mrgreen:

Любая влада всегда дает поводы.
И да, я сторонник Пороха. Остальные (реальные, а не вакарчуки/гриценки) намного хуже.
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 09:06

Re: и так далее

  Shram написав:именно из-за таких рассуждений и появилась негативная оценка действий СБУ от ОБСЕ, Репортеров, и прочих западных организаций и ведомств.

А сколько активистов, волонтеров и просто простых людей тоже негативно восприняли такую спецоперацию/эксперимент СБУ.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 09:08

Re: любая влада

  Starikan написав:я сторонник Пороха. Остальные (реальные, а не вакарчуки/гриценки) намного хуже.

Выглядел он вчера неважно.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 09:09

  Starikan написав:
  19yuriy91 написав: Тьфу...?
типа влада поводов не давала?
и так это попорохоботски смешать в кучу всех подряд.
всех под одну гребёнку. :mrgreen:

Любая влада всегда дает поводы.
И да, я сторонник Пороха. Остальные (реальные, а не вакарчуки/гриценки) намного хуже.

поводы, то, дают все, вот только масштаб разный.
и по мне - лучше уж порох, чем коса с бойками.
снова выбор лучшего из худших.....
а кто виноват в этой ситуации?
кто виноват, что в стране выбор - или порох или пистец?
какие звезды нагадали ставить гп, даже не клоуна, а настоящего уепана?
почему ахметов, бойко итдтп, не в камерах, а претендуют на реванш?
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 09:15

Re: выбор

  19yuriy91 написав:или порох или пистец?
какие звезды нагадали ставить гп, даже не клоуна, а настоящего уепана?
почему ахметов, бойко итдтп, не в камерах, а претендуют на реванш?

Им там виднее, кого кем ставить. когда и зачем
sal
 
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