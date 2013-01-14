Не надо обобщать.
После 2013 г. Украина стала другой.
И после 2004 г.
Иначе вы перечеркиваете "достижения" майдана.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 31 тра, 2018 15:07
Re: у нас
Додано: Чет 31 тра, 2018 15:25
причём тут "достижения" майдана.
майданы следствия происходящего в стране до них, они не берутся на ровном месте.
высмеивая "достижения" майдана - к другим.
Додано: Чет 31 тра, 2018 15:31
Re: 25+
Додано: Чет 31 тра, 2018 15:36
достижениями обычно называют положительные изменения, а у нас их что-то незаметно... преступления могут породить только преступления, а майдан именно и был преступлением...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Чет 31 тра, 2018 15:59
Re: порождение
Достижения, как и развитие, могут быть в обратную сторону.
Просто даже сейчас говорят о всем периоде незалежности Украины, как будто ничего значимого не произошло.
т.е. революция произошла и .. как бы не произошла
люди погибли.. а ничего существенного не произошло
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