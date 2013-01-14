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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3889389038913892
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 15:07

Re: у нас

  19yuriy91 написав:к чему это привело за 25+ лет.

Не надо обобщать.
После 2013 г. Украина стала другой.
И после 2004 г.
Иначе вы перечеркиваете "достижения" майдана.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 15:25

  sal написав:
  19yuriy91 написав:к чему это привело за 25+ лет.

Не надо обобщать.
После 2013 г. Украина стала другой.
И после 2004 г.
Иначе вы перечеркиваете "достижения" майдана.

причём тут "достижения" майдана.
майданы следствия происходящего в стране до них, они не берутся на ровном месте.
высмеивая "достижения" майдана - к другим.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 15:31

Re: 25+

  19yuriy91 написав:майданы следствия происходящего в стране до них, они не берутся на ровном месте.
высмеивая "достижения" майдана - к другим.

На ровном месте не берутся и не высмеиваются. Они создаются.
и уже не 25, а почти 27. а там и 30+
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 15:36

  sal написав:Иначе вы перечеркиваете "достижения" майдана.

достижениями обычно называют положительные изменения, а у нас их что-то незаметно... преступления могут породить только преступления, а майдан именно и был преступлением...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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