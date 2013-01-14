|
|
|
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 31 тра, 2018 15:07
19yuriy91 написав:
к чему это привело за 25+ лет.
Не надо обобщать.
После 2013 г. Украина стала другой.
И после 2004 г.
Иначе вы перечеркиваете "достижения" майдана.
-
sal
-
-
- Повідомлень: 2508
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 351 раз.
- Подякували: 209 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 тра, 2018 15:25
sal написав: 19yuriy91 написав:
к чему это привело за 25+ лет.
Не надо обобщать.
После 2013 г. Украина стала другой.
И после 2004 г.
Иначе вы перечеркиваете "достижения" майдана.
причём тут "достижения" майдана.
майданы следствия происходящего в стране до них, они не берутся на ровном месте.
высмеивая "достижения" майдана - к другим.
-
19yuriy91
-
-
- Повідомлень: 1279
- З нами з: 15.09.12
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 тра, 2018 15:31
19yuriy91 написав:
майданы следствия происходящего в стране до них, они не берутся на ровном месте.
высмеивая "достижения" майдана - к другим.
На ровном месте не берутся и не высмеиваются. Они создаются.
и уже не 25, а почти 27. а там и 30+
-
sal
-
-
- Повідомлень: 2508
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 351 раз.
- Подякували: 209 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 тра, 2018 15:36
sal написав:
Иначе вы перечеркиваете "достижения" майдана.
достижениями обычно называют положительные изменения, а у нас их что-то незаметно... преступления могут породить только преступления, а майдан именно и был преступлением...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
-
Тракторист
-
-
- Повідомлень: 3509
- З нами з: 06.08.08
- Подякував: 183 раз.
- Подякували: 552 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|5
|13585
|
|
|183
|79542
|
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
|
|0
|4897
|
|