|
|
|
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 31 тра, 2018 15:07
19yuriy91 написав:
к чему это привело за 25+ лет.
Не надо обобщать.
После 2013 г. Украина стала другой.
И после 2004 г.
Иначе вы перечеркиваете "достижения" майдана.
-
sal
-
-
- Повідомлень: 2514
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 351 раз.
- Подякували: 209 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 тра, 2018 15:25
sal написав: 19yuriy91 написав:
к чему это привело за 25+ лет.
Не надо обобщать.
После 2013 г. Украина стала другой.
И после 2004 г.
Иначе вы перечеркиваете "достижения" майдана.
причём тут "достижения" майдана.
майданы следствия происходящего в стране до них, они не берутся на ровном месте.
высмеивая "достижения" майдана - к другим.
-
19yuriy91
-
-
- Повідомлень: 1279
- З нами з: 15.09.12
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 тра, 2018 15:31
19yuriy91 написав:
майданы следствия происходящего в стране до них, они не берутся на ровном месте.
высмеивая "достижения" майдана - к другим.
На ровном месте не берутся и не высмеиваются. Они создаются.
и уже не 25, а почти 27. а там и 30+
-
sal
-
-
- Повідомлень: 2514
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 351 раз.
- Подякували: 209 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 тра, 2018 15:36
sal написав:
Иначе вы перечеркиваете "достижения" майдана.
достижениями обычно называют положительные изменения, а у нас их что-то незаметно... преступления могут породить только преступления, а майдан именно и был преступлением...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
-
Тракторист
-
-
- Повідомлень: 3509
- З нами з: 06.08.08
- Подякував: 183 раз.
- Подякували: 552 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 тра, 2018 15:59
Тракторист написав:
достижениями обычно называют положительные изменения, а у нас их что-то незаметно
Достижения, как и развитие, могут быть в обратную сторону.
Просто даже сейчас говорят о всем периоде незалежности Украины, как будто ничего значимого не произошло.
т.е. революция произошла и .. как бы не произошла
люди погибли.. а ничего существенного не произошло
-
sal
-
-
- Повідомлень: 2514
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 351 раз.
- Подякували: 209 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 тра, 2018 16:34
Shram написав: layer80 написав:
Плохо, что простой потребитель новостной политинформации усомнится вообще во всей "новостной ленте". Как отличить правду от лжи? Никак. Где заканчивается "спецоперация СБУ", а начинается правда? Может "спецоперация" до сих пор продолжается?
Я тоже об этом подумал.
По сути, этой "спецоперацией" заложена мина для очередного подрыва доверия к государственным органам власти как к источнику информации.
Теперь, не дай бог, случись ещё одно громкое убийство или происшествие - начнутся сильные сомнения, а стоит ли верить информации из СБУ и МВД, а не очередная спецоперация ли это, а стоит ли вообще на это внимание обращать и так далее?
Думаю что именно из-за таких рассуждений и появилась негативная оценка действий СБУ от ОБСЕ, Репортеров, и прочих западных организаций и ведомств.
Ах-ах, какие мы нежные. Врать напропалую, покрывая вторжение в Крым и Донбасс, покрывая сбитый Боинг или бомбежку госпиталей в Сирии - это нормально, это привычно.
А вот инсценировка СБУ - это сразу ужас-ужас и глубокая озабоченность.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 2012
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 154 раз.
- Подякували: 321 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 тра, 2018 16:35
sal написав: Starikan написав:
Политика - искусство компромисса, а не сжигания покрышек.
Нынче победили покрышки.
А вот если спросить кремлебота, что он имел в виду? Интересно, ответит ли или спрячется за очередными распятыми мальчиками в слепке из пенобетона?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 2012
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 154 раз.
- Подякували: 321 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|5
|13585
|
|
|183
|79549
|
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
|
|0
|4899
|
|