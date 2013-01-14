RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3890389138923893>
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 15:07

Re: у нас

  19yuriy91 написав:к чему это привело за 25+ лет.

Не надо обобщать.
После 2013 г. Украина стала другой.
И после 2004 г.
Иначе вы перечеркиваете "достижения" майдана.
sal
 
Повідомлень: 2514
З нами з: 25.03.16
Подякував: 351 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 15:25

  sal написав:
  19yuriy91 написав:к чему это привело за 25+ лет.

Не надо обобщать.
После 2013 г. Украина стала другой.
И после 2004 г.
Иначе вы перечеркиваете "достижения" майдана.

причём тут "достижения" майдана.
майданы следствия происходящего в стране до них, они не берутся на ровном месте.
высмеивая "достижения" майдана - к другим.
19yuriy91
 
Повідомлень: 1279
З нами з: 15.09.12
Подякував: 106 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 15:31

Re: 25+

  19yuriy91 написав:майданы следствия происходящего в стране до них, они не берутся на ровном месте.
высмеивая "достижения" майдана - к другим.

На ровном месте не берутся и не высмеиваются. Они создаются.
и уже не 25, а почти 27. а там и 30+
sal
 
Повідомлень: 2514
З нами з: 25.03.16
Подякував: 351 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 15:36

  sal написав:Иначе вы перечеркиваете "достижения" майдана.

достижениями обычно называют положительные изменения, а у нас их что-то незаметно... преступления могут породить только преступления, а майдан именно и был преступлением...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3510
З нами з: 06.08.08
Подякував: 183 раз.
Подякували: 552 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 15:59

Re: порождение

  Тракторист написав:достижениями обычно называют положительные изменения, а у нас их что-то незаметно

Достижения, как и развитие, могут быть в обратную сторону.
Просто даже сейчас говорят о всем периоде незалежности Украины, как будто ничего значимого не произошло.
т.е. революция произошла и .. как бы не произошла
люди погибли.. а ничего существенного не произошло
sal
 
Повідомлень: 2514
З нами з: 25.03.16
Подякував: 351 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 16:34

  Shram написав:
  layer80 написав:Плохо, что простой потребитель новостной политинформации усомнится вообще во всей "новостной ленте". Как отличить правду от лжи? Никак. Где заканчивается "спецоперация СБУ", а начинается правда? Может "спецоперация" до сих пор продолжается?


Я тоже об этом подумал.
По сути, этой "спецоперацией" заложена мина для очередного подрыва доверия к государственным органам власти как к источнику информации.

Теперь, не дай бог, случись ещё одно громкое убийство или происшествие - начнутся сильные сомнения, а стоит ли верить информации из СБУ и МВД, а не очередная спецоперация ли это, а стоит ли вообще на это внимание обращать и так далее?
Думаю что именно из-за таких рассуждений и появилась негативная оценка действий СБУ от ОБСЕ, Репортеров, и прочих западных организаций и ведомств.


Ах-ах, какие мы нежные. Врать напропалую, покрывая вторжение в Крым и Донбасс, покрывая сбитый Боинг или бомбежку госпиталей в Сирии - это нормально, это привычно.

А вот инсценировка СБУ - это сразу ужас-ужас и глубокая озабоченность.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
Повідомлень: 2013
З нами з: 07.04.17
Подякував: 154 раз.
Подякували: 322 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 16:35

  sal написав:
  Starikan написав:Политика - искусство компромисса, а не сжигания покрышек.

Нынче победили покрышки.


А вот если спросить кремлебота, что он имел в виду? Интересно, ответит ли или спрячется за очередными распятыми мальчиками в слепке из пенобетона? :mrgreen:
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
Повідомлень: 2013
З нами з: 07.04.17
Подякував: 154 раз.
Подякували: 322 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 19:22

  sal написав:Достижения, как и развитие, могут быть в обратную сторону.

"Достижение - положительный результат каких н. усилий, успех." - толковый словарь Ожегова...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3510
З нами з: 06.08.08
Подякував: 183 раз.
Подякували: 552 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 19:30

  Sommer написав:
  Shram написав:
Я тоже об этом подумал.
По сути, этой "спецоперацией" заложена мина для очередного подрыва доверия к государственным органам власти как к источнику информации.

Теперь, не дай бог, случись ещё одно громкое убийство или происшествие - начнутся сильные сомнения, а стоит ли верить информации из СБУ и МВД, а не очередная спецоперация ли это, а стоит ли вообще на это внимание обращать и так далее?
Думаю что именно из-за таких рассуждений и появилась негативная оценка действий СБУ от ОБСЕ, Репортеров, и прочих западных организаций и ведомств.


А вот инсценировка СБУ - это сразу ужас-ужас и глубокая озабоченность.


Не передергивайте.
СБУ сделало из Украины того пацанека из рассказа, что кричал "Волк! Волк!" пока волка не было. Зато когда волк появился,то пацаненку уже никто не поверил.
Так стоило ли кричать на всех СМИ и со всех экранов "Волк!"?
И самое главное - как в следующий раз отреагирует Запад на такой крик?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
Повідомлень: 2102
З нами з: 26.03.16
Подякував: 102 раз.
Подякували: 614 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 20:00

  Тракторист написав:
  sal написав:Достижения, как и развитие, могут быть в обратную сторону.

"Достижение - положительный результат каких н. усилий, успех." - толковый словарь Ожегова...

Ожегов сейчас в гробу перевернулся.
Привести войну в свой край, радостно встречать запоребриков, но потом переехать в Киев и оттуда выражать недовольство, потому что в ДНР народного только название.
Вам, однозначно, в стойло
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1375
З нами з: 31.08.09
Подякував: 115 раз.
Подякували: 430 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3890389138923893>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shram і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Украина-2012: статистика «пакращення»
ТупУм » Пон 14 січ, 2013 16:07
5 13586
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 сер, 2017 09:42
PSPoldman
Это болезненный самообман, что вся Украина хочет в ЕС 1 ... 17, 18, 19
ТупУм » Сер 21 сер, 2013 11:05
183 79551
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
Украина погрязла в долгах
НИЧОСИ » Суб 24 жов, 2015 08:47
0 4899
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 жов, 2015 08:47
НИЧОСИ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (13432)
31.05.2018 21:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.