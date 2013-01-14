Shram
Шеремета убили - зрада, СБУ ничего не делало
Бабченко убили - зрада, СБУ ничего не делало
Бабченко жив - опять зрада
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 31 тра, 2018 20:15
Shram
Шеремета убили - зрада, СБУ ничего не делало
Бабченко убили - зрада, СБУ ничего не делало
Бабченко жив - опять зрада
Додано: Чет 31 тра, 2018 20:29
Не передергивайте - я нигде такого не писал и не имею к вашим фантазиям никакого отношения.
Бабченко жив - ну и прекрасно.
Я говорю о методах МВД и СБУ которыми они подставили под удар доверие к официальным органам власти как к источнику информации.
В том числе это доверие подорвано и у западных организаций.
Что они прямо и высказали озвучив свою негативную оценку данной ситуации.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Чет 31 тра, 2018 20:35
Я про это и пишу, что опять - зрада
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