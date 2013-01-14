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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3890389138923893
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 20:15

Shram
Шеремета убили - зрада, СБУ ничего не делало
Бабченко убили - зрада, СБУ ничего не делало
Бабченко жив - опять зрада
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 20:29

  pesikot написав:Shram

Бабченко жив - опять зрада


Не передергивайте - я нигде такого не писал и не имею к вашим фантазиям никакого отношения.
Бабченко жив - ну и прекрасно.

Я говорю о методах МВД и СБУ которыми они подставили под удар доверие к официальным органам власти как к источнику информации.
В том числе это доверие подорвано и у западных организаций.
Что они прямо и высказали озвучив свою негативную оценку данной ситуации.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 20:35

  Shram написав:Не передергивайте - я нигде такого не писал и не имею к вашим фантазиям никакого отношения.
Бабченко жив - ну и прекрасно.

Я говорю о методах МВД и СБУ которыми они подставили под удар доверие к официальным органам власти как к источнику информации.
В том числе это доверие подорвано и у западных организаций.
Что они прямо и высказали озвучив свою негативную оценку данной ситуации.

Я про это и пишу, что опять - зрада :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 20:39

  pesikot написав:
  Shram написав:Не передергивайте - я нигде такого не писал и не имею к вашим фантазиям никакого отношения.
Бабченко жив - ну и прекрасно.

Я говорю о методах МВД и СБУ которыми они подставили под удар доверие к официальным органам власти как к источнику информации.
В том числе это доверие подорвано и у западных организаций.
Что они прямо и высказали озвучив свою негативную оценку данной ситуации.

Я про это и пишу, что опять - зрада :)


То есть негатива от западных организаций нет?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 20:48

  Shram написав:То есть негатива от западных организаций нет?

Есть, но только в вашем зрадоёбном мозгу.
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 20:59

  pesikot написав:
  Shram написав:То есть негатива от западных организаций нет?

Есть, но только в вашем зрадоёбном мозгу.


Так записывайте всё МВД вместе с министром Аваковым в зрадники.

Министр внутренних дел Арсен Аваков раскритиковал международные общественные организации.

Об этом он заявил на брифинге в четверг.

"Мне удивительны заявления многих международных организаций, которые говорят: "Что это так?! Дезинформировали наше общество!"


Видать у него тоже галлюцинации.

Хорошо что у нас есть pesikot в розовых очках, которому всё божья роса.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 21:50

  Shram написав:Так стоило ли кричать на всех СМИ и со всех экранов "Волк!"?
И самое главное - как в следующий раз отреагирует Запад на такой крик?


Забота о Западе от кремлебота - это так трогательно.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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