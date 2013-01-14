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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3891389238933894
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:07

* Он признал, что у власти Украины есть "огромные ошибки и просчеты".
"Но танцевать на костях и на крови только для того, чтобы добиться каких-то рейтингов на еще не начатых парламентских и президентских выборах, с моей точки зрения, в воюющей стране аморально", – заявил генпрокурор.*
http://m.gordonua.com/news/politics/luc ... 48747.html

Вот эти два положения являются ключевыми:
1. Факт признания самой властью, что у неё есть ОГРОМНЫЕ ошибки и просчёты.
(только такие признания являются исключением, случайно проскакивают. На фоне регулярных реляций о досягненнях)).
Так что укоры критикущим власть неуместны! Критика имеет все основания! Это же до какой степени величины должны быть эти ошибки и просчёты, если Юга сам публично назвал их огромными!

2. В том, что власть не смогла привлечь на свою сторону Наливайченко, , Саакашвили и т.д. говорит о том, что или ошибки действительно огромнейшие, или наливайченки-михи такие же ... лишь бы дорваться до власти.

Или и то, и другое - и ошибки, и до власти))
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:57

Re: просчет

  detroytred написав:Факт признания самой властью, что у неё есть ОГРОМНЫЕ ошибки и просчёты.
(только такие признания являются исключением, случайно проскакивают. На фоне регулярных реляций о досягненнях)).
Так что укоры критикущим власть неуместны! Критика имеет все основания! Это же до какой степени величины должны быть эти ошибки и просчёты, если Юга сам публично назвал их огромными!

Кто проводил расчет? и какой
чтобы просчитаться
sal
 
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