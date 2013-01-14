Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:07

* Он признал, что у власти Украины есть "огромные ошибки и просчеты"."Но танцевать на костях и на крови только для того, чтобы добиться каких-то рейтингов на еще не начатых парламентских и президентских выборах, с моей точки зрения, в воюющей стране аморально", – заявил генпрокурор.*Вот эти два положения являются ключевыми:1. Факт признания самой властью, что у неё есть ОГРОМНЫЕ ошибки и просчёты.(только такие признания являются исключением, случайно проскакивают. На фоне регулярных реляций о досягненнях)).Так что укоры критикущим власть неуместны! Критика имеет все основания! Это же до какой степени величины должны быть эти ошибки и просчёты, если Юга сам публично назвал их огромными!2. В том, что власть не смогла привлечь на свою сторону Наливайченко, , Саакашвили и т.д. говорит о том, что или ошибки действительно огромнейшие, или наливайченки-михи такие же ... лишь бы дорваться до власти.Или и то, и другое - и ошибки, и до власти))