Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
* Он признал, что у власти Украины есть "огромные ошибки и просчеты". "Но танцевать на костях и на крови только для того, чтобы добиться каких-то рейтингов на еще не начатых парламентских и президентских выборах, с моей точки зрения, в воюющей стране аморально", – заявил генпрокурор.* http://m.gordonua.com/news/politics/luc ... 48747.html
Вот эти два положения являются ключевыми: 1. Факт признания самой властью, что у неё есть ОГРОМНЫЕ ошибки и просчёты. (только такие признания являются исключением, случайно проскакивают. На фоне регулярных реляций о досягненнях)). Так что укоры критикущим власть неуместны! Критика имеет все основания! Это же до какой степени величины должны быть эти ошибки и просчёты, если Юга сам публично назвал их огромными!
2. В том, что власть не смогла привлечь на свою сторону Наливайченко, , Саакашвили и т.д. говорит о том, что или ошибки действительно огромнейшие, или наливайченки-михи такие же ... лишь бы дорваться до власти.
detroytred написав:Факт признания самой властью, что у неё есть ОГРОМНЫЕ ошибки и просчёты. (только такие признания являются исключением, случайно проскакивают. На фоне регулярных реляций о досягненнях)). Так что укоры критикущим власть неуместны! Критика имеет все основания! Это же до какой степени величины должны быть эти ошибки и просчёты, если Юга сам публично назвал их огромными!
detroytred написав: 2. В том, что власть не смогла привлечь на свою сторону Наливайченко, , Саакашвили и т.д. говорит о том, что или ошибки действительно огромнейшие, или наливайченки-михи такие же ... лишь бы дорваться до власти. Или и то, и другое - и ошибки, и до власти))
Опыт показывает, что условные наливайченки-михи (= парасюки-семенсеменычи) требуют или всё, или ничего. Возможно, не потому, что они такие властолюбцы, а тому що бескомпромиссни... а так не бывает в реальной жизни.
Старикан По-моему, время бескомпромиссных закончилось в 90-х. С тех пор все рвущиеся наверх договороспособные. А вот время дорывающихся до власти и резко становящихся в позицию *власть у нас, идите все остальные лесом* и гребущих под себя - это время (и такие люди) не заканчивалось.
detroytred написав:Старикан По-моему, время бескомпромиссных закончилось в 90-х. С тех пор все рвущиеся наверх договороспособные. А вот время дорывающихся до власти и резко становящихся в позицию *власть у нас, идите все остальные лесом* и гребущих под себя - это время (и такие люди) не заканчивалось.
Ну да, мы по вам Градами, а вы с нами договаривайтесь - вот и вся российская дипломатия. А в ответ Градами, так вы - фашисты, русофобы