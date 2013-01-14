Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
* Он признал, что у власти Украины есть "огромные ошибки и просчеты". "Но танцевать на костях и на крови только для того, чтобы добиться каких-то рейтингов на еще не начатых парламентских и президентских выборах, с моей точки зрения, в воюющей стране аморально", – заявил генпрокурор.* http://m.gordonua.com/news/politics/luc ... 48747.html
Вот эти два положения являются ключевыми: 1. Факт признания самой властью, что у неё есть ОГРОМНЫЕ ошибки и просчёты. (только такие признания являются исключением, случайно проскакивают. На фоне регулярных реляций о досягненнях)). Так что укоры критикущим власть неуместны! Критика имеет все основания! Это же до какой степени величины должны быть эти ошибки и просчёты, если Юга сам публично назвал их огромными!
2. В том, что власть не смогла привлечь на свою сторону Наливайченко, , Саакашвили и т.д. говорит о том, что или ошибки действительно огромнейшие, или наливайченки-михи такие же ... лишь бы дорваться до власти.
detroytred написав:Факт признания самой властью, что у неё есть ОГРОМНЫЕ ошибки и просчёты. (только такие признания являются исключением, случайно проскакивают. На фоне регулярных реляций о досягненнях)). Так что укоры критикущим власть неуместны! Критика имеет все основания! Это же до какой степени величины должны быть эти ошибки и просчёты, если Юга сам публично назвал их огромными!
detroytred написав: 2. В том, что власть не смогла привлечь на свою сторону Наливайченко, , Саакашвили и т.д. говорит о том, что или ошибки действительно огромнейшие, или наливайченки-михи такие же ... лишь бы дорваться до власти. Или и то, и другое - и ошибки, и до власти))
Опыт показывает, что условные наливайченки-михи (= парасюки-семенсеменычи) требуют или всё, или ничего. Возможно, не потому, что они такие властолюбцы, а тому що бескомпромиссни... а так не бывает в реальной жизни.
Старикан По-моему, время бескомпромиссных закончилось в 90-х. С тех пор все рвущиеся наверх договороспособные. А вот время дорывающихся до власти и резко становящихся в позицию *власть у нас, идите все остальные лесом* и гребущих под себя - это время (и такие люди) не заканчивалось.
detroytred написав:Старикан По-моему, время бескомпромиссных закончилось в 90-х. С тех пор все рвущиеся наверх договороспособные. А вот время дорывающихся до власти и резко становящихся в позицию *власть у нас, идите все остальные лесом* и гребущих под себя - это время (и такие люди) не заканчивалось.
Ну да, мы по вам Градами, а вы с нами договаривайтесь - вот и вся российская дипломатия. А в ответ Градами, так вы - фашисты, русофобы
Сегодня текст будет небольшой. Во-первых, о трудовом рабстве, как одной из граней войны, я уже писала неоднократно (можно прочесть здесь и здесь).
Просто коротко напомню, насколько это важная тема. Остальное за меня скажут скрины. То, что проговаривают «народы бамбаса» в группах оккупированных городов, должно подаваться свежо, цитатно и фото-скринами, чтобы и «народ бамбаса» не мог возопеть «это фейк», и русскомирные апологеты из неоккупированной части Украины просчитали, что их ждет в случае прихода русского мира в их города.
И еще же, главное, вы помните, как начинал «свое восстание против хунты» «народ бамбаса»? Уже даже бамбасо-цитатник выпускать можно.
«Мы - не рабы!», «Донбасс никто не ставил на колени, и не поставит никогда», «Донбасс кормит Украину», «Пока они скачут - мы работаем», «хахлы в гей-Европе ж*** мыть устали, на Донбасс напали».
Трудовая миграция на Донбассе подавалась, как нечто унизительное. Это было не только в период российского пропагандизма образца 2014 года. Это было всегда. Уехать из Донбасса, покинуть край родной и отчий дом, да еще и на заработки в «Омерику», Киев, Польшу, Италию, считалось не только предательством, но и поступком олигофрена.
«Они больные на всю голову, -так о мигрантах говорили на Донбассе,- как можно ехать к негритосам, или итальяшкам ж*** мыть, вот мы-шахтеры».
К слову, поехать на заработки в Россию, и даже в Киев (но это лишь в последние годы, где-то 2010-2013) на Донбассе считалось нормой. А вот поехать на заработки в Европу или США, это было из разряда треша, ужаса и считалось чем-то унизительным и безобразным.
Шахтеры при этом забывали, что в 90-е массово они уезжали на заработки в Россию. А их дочки-жены в Москву «массажистками». И вот когда, чтобы обидеть украинцев, граждане России орут «хахлы на окружной», то они приоткрывают тайную завесу на забрале жителей Донбасса. Именно Донбасса. Так как с 90-х и до 2014 года, большинство вербовщиков «в мужские клубы и на массаж», везущие товар в РФ, задерживались нашими СБУ на Донбассе. А в 90-е на «заработки» в Москву выезжало очень много из тех дам бальзаковского возраста, кто сейчас в «АДноклассниках» постит колорадные «низабудимнипрастим». Город у нас маленький, так что о соседях-земляках я много знаю.
У многих свердловчан в пенсионном деле есть справки о работе в РФ. Те же из земляков, кто умудрился получить на шахте «черную метку» (уволен за прогулы и употребление алкогольных напитков) сразу ориентировались на шахты России, где брали всех подряд. Те, кто поумнее, в 90-е уезжали с Донбасса на заработки в Киев, Днепр, Харьков, в Турцию, Италию, Норвегию и другие страны. Это и есть трудовая миграция. Нормальное явление во всем мире.
Кстати, заробитчане, выходцы из Донбасса, прижившиеся в России или других странах, и даже уже получившие гражданство, так же разделились на «наварасов» и «укропов». Одни, увидев мир, активно поддерживают Украину и мечтают о современном развитом Донбассе, вторые, правда, их не так много, отчаянно мечтают «освободить Донбасс от хунты», оставаясь жить при этом в новых, более комфортных условиях развитых стран Европы. А вот те земляки, кто выехал работать в Россию и стал гражданином этой страны, быстро орусели, поэтому не побоюсь сказать, что 90% встреченных мною земляков-донбасян-россиян это имперцы-пропутинцы, «наварасы» мечтающие, чтобы Свердловск и Ровеньки пожили, как Москва. Видимо поэтому поддерживают войну, и полное окадыривание и обабхазивание Донбасса.
Но, вернемся к трудовой миграции. Сколько гневных, стыдливых и язвительных слов сказали жители Донбасса о трудовой миграции и трудовых мигрантах. И не посчитаешь. До сих пор основной аргумент «наварасов»- «ехай ж*** мыть в Польшу». Ой, а еще, как они радуются, когда поляки, ведомые пророссийскими кураторами, бьют украинцев или с украинцами в Европе что-то случается. Складывается впечатление, что наши неудачи добавляют им красной икры на стол или зарплату в кармане. Но, то таке. Жители Донбасса за своей ненавистью и неаргументированным стебом над трудовыми мигрантами, все время старались не замечать главного - трудовая миграция была на Донбассе. А сейчас, так и во все, жители ОРДЛО стали основной базой поставок трудовых мигрантов в Россию.
В соцгруппах оккупированных городов развивается сеть вербовщиков, тот есть кампаний по трудоустройству в той же Польше, Италии, Норвегии и США. Много заробитчан из ОРДЛО едет в Эстонию, Латвию и Литву. Это стараются скрыть от соседей «уехал в Россию», чтобы не ограбили или не взяли в заложники родню. Но, конечно же, выезд в Европу позволяют себе те, кто более информирован и компьютеризирован, ну, и не настолько зазомбирован пропагандой. Из-за покрываемого «мвд» бизнеса решал в миграционных службах, и свободного, беспрепятственного получения биометрического внутреннего и загранпаспорта без выезда, «наварасы», «население бамбаса», даже участники незаконных террористических формирований, активно разъезжаются по миру. «Работа» в «армии» ОРДЛО не приносит материального удовлетворения «наварасам». Кстати, даже поездка с ихтамнетами на «заработки» в Сирию возможна только при наличии украинского биометрического загранпаспорта. Решалы и миграционка сейчас в фаворе! Спрос на паспорта из Донбасса вырос с 2014 года в десятки раз.
Для России Донбасс стал трудовой Меккой. Причин много. Основная, мы-то понимаем, война. Но, работает пропаганда. Россия до сих пор для донбасян «брат» и «Империя». От русских на Донбассе до сих пор ждут помощи, защиты, богатства и братства. Россию на Донбассе до сих пор боготворят и не бояться. Поэтому, конечно же, трудовая миграция донбасян ориентирована на Россию.
Закрытые и затопленные шахты, вырезанные на металлолом предприятия, разрушенный мир, разбомбленные города, пропаганда, привитая с детства трепетная любовь к России и вбитая в голову меньшовартость, все это гонит жителей Донбасса на заработки к «русским братьям».
Ах, еще же и мечта. Вот, как в российском кино. Она, такая из глубинки, он безработный олигарх из Москвы, дите родидетей-депутатов, любовь-морковь, свадьба в Париже. Или даже он. Накачанный, с кубиками на прессе шахтер Донбасса, она, такая вся в кружевах и запрещенных стрингах москвичка, он ей гаечный ключ из кармана, она в обморок и в ЗАГС с последующим переоформлением квартиры. Эти фильмы, как в 90-е пропагандисты крутят по ТВ бесконечно. «Русская мечта»- богатые москвичи, удачливые понаехавшие крестьянки, не пьющие милиционеры, задерживающие олигархов, русские военные, «защищающие» очередную Чечню, и русский хеппи энд с долларами и на «Мерсе». Это дает уверенность «наварасу» на то, что «Империя» же. И манит в Россию на заработки. Приблизительно 70% трудовых мигрантов Донбасса уезжают в РФ. Заметьте, едут, трепетно доверяя русским, не ожидая подвоха.
А дальше? Дальше скрины. И крик –« нас русские продали в рабство дагестанцам».
Глупо писать буквы, имея на руках социальные истории об отношениях донбасян и русских «братьев». Отмечу только одно, важное. На Донбассе работает очень много вербовщиков, которые набирают бригады для роботы в РФ. Набирают и вербуют, зная, что там ждет их земляков. Вот это скрепы. Свои у каждого свои. И «наварас» продавший родину, так же легко продаст на колбасу другого «навараса», еще и посоветует какого по-жирнее выбрать покупателю.
Моя соседка по улице Нахимова, города Свердловска так же промышляет этим бизнесом. У нее не вернулось из Краснодара три бригады. Ну, писали на нее в «комендатуру» обиженные родственники, ну, вызывали ее взять показания. Снова набирает. Обещает большие зарплаты. Люди активно идут «на работу». Скорее она просто дала «народной милиции» деньги и все. Хотя, а какой с нее юридический спрос? Документов о том, что она вывозила или набирала людей на работу, у нее нет, только объявление в газете с ее телефоном.
А трудовые мигранты из Донбасса продолжают исчезать в «братской России». А пустующие квартиры Донбасса продолжают заселять буряты и абхазцы. А «вдовы» из «народа бамбаса» не дождавшись мужей с заработков, продолжают «выходить замуж» за новых «героев».
Обурячивание, обабхазивание, опсковянивание, окадыривание оккупированных территорий идет достаточно масштабно. Называется это - ассимиляция. Говоря проще, орда уничтожает захваченную ею территорию и просто выгоняет с нее местное население, беря более сильных в рабство, а женщин в наложницы. Точка! Вы за это воюете, да, земляки?
ИА «Вчасно» Новости Пора идти вразнос», — на Донетчине горняки вышли на митинг с требованием выплатить зарплату 30.05.2018, 12:40 7561 0 В Селидово на Донетчине сотни горняков ГП «Селидовуголь» вышли на главную площадь города с требованием выплатить задолженность по заработной плате, многие шахтеры предприятия не получили заработанные деньги еще за март. На Донетчине шахтеры вышли на масштабный митинг / Фото из соцсетей На Донетчине шахтеры вышли на масштабный митинг / Фото из соцсетей Акция была стихийной, горняки пришли баз плакатов и флагов, но многие взяли с собой свои семьи, включая маленьких детей, сообщает ИА «Вчасно».
На митинг прибыли мэр Селидово Виктор Ремизов, гендиректор ГП «Селидовуголь» Александр Пахомов, народный депутат Валерия Заружко, а также лидеры Независимого профсоюза горняков Украины. Возмущенные горняки задавали чиновникам один и тот же вопрос — когда будет выплачена задолженность по зарплате и когда прекратятся задержки выплат, но чиновники так и не смогли ответить людям.
ЧИТАЙТЕ: «Люди хотят, чтобы их прекратили грабить» — на Донетчине шахтеры выйдут на масштабный митинг
Гендиректор госпредприятия заявил, что он просто не знает ответа и предложил все вопросы адресовать Министерству энергетики и угольной промышленности.
Также шахтеры освистали мэра Селидово Виктора Ремизова, который попытался успокоить собравшихся.
При этом на митинге то и дело звучали призывы ехать в Киеве и там добиваться выплаты зарплаты.
«Сколько это может продолжаться, — заявил в микрофон один из шахтеров. — Надо, чтоб все шахты поехали в Киев, пора идти вразнос. Выделите транспорт, автобусы, пусть тысячи туда поедут. Приедет вся западная Украина, Донбасс, только так нас услышат».
Некоторые горняки призывали перекрыть трассы, проходящие через город.
«Мы живем здесь, зачем нам куда-то ехать, давайте перекроем главную трассу, и нас сразу услышит вся Украина», — заявил один из митингующих.
В конце концов горняки приняли решение в очередной раз обратиться к властям с требованием решить проблемы угольного предприятия.
«Накал большой, люди доведены до отчаянья. Собрали подписи, направим письма в Верховную Раду, главе правительства Владимиру Гройсману, министру угольной промышленности Насалику, — сообщил ИА „Вчасно“ лидер ячейки НПГУ шахты „1/3 Новогродовская“ Сергей Павлов. — Также мы проведем трехдневные собрания на всех шахтах „Селидовугля“ и если 60% коллектива нас поддержат, начнем забастовку с полной остановкой всего госпредприятия».
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.