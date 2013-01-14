Сегодня текст будет небольшой. Во-первых, о трудовом рабстве, как одной из граней войны, я уже писала неоднократно (можно прочесть здесь и здесь).



Просто коротко напомню, насколько это важная тема. Остальное за меня скажут скрины. То, что проговаривают «народы бамбаса» в группах оккупированных городов, должно подаваться свежо, цитатно и фото-скринами, чтобы и «народ бамбаса» не мог возопеть «это фейк», и русскомирные апологеты из неоккупированной части Украины просчитали, что их ждет в случае прихода русского мира в их города.



И еще же, главное, вы помните, как начинал «свое восстание против хунты» «народ бамбаса»? Уже даже бамбасо-цитатник выпускать можно.



«Мы - не рабы!», «Донбасс никто не ставил на колени, и не поставит никогда», «Донбасс кормит Украину», «Пока они скачут - мы работаем», «хахлы в гей-Европе ж*** мыть устали, на Донбасс напали».



Трудовая миграция на Донбассе подавалась, как нечто унизительное. Это было не только в период российского пропагандизма образца 2014 года. Это было всегда. Уехать из Донбасса, покинуть край родной и отчий дом, да еще и на заработки в «Омерику», Киев, Польшу, Италию, считалось не только предательством, но и поступком олигофрена.



«Они больные на всю голову, -так о мигрантах говорили на Донбассе,- как можно ехать к негритосам, или итальяшкам ж*** мыть, вот мы-шахтеры».



К слову, поехать на заработки в Россию, и даже в Киев (но это лишь в последние годы, где-то 2010-2013) на Донбассе считалось нормой. А вот поехать на заработки в Европу или США, это было из разряда треша, ужаса и считалось чем-то унизительным и безобразным.



Шахтеры при этом забывали, что в 90-е массово они уезжали на заработки в Россию. А их дочки-жены в Москву «массажистками». И вот когда, чтобы обидеть украинцев, граждане России орут «хахлы на окружной», то они приоткрывают тайную завесу на забрале жителей Донбасса. Именно Донбасса. Так как с 90-х и до 2014 года, большинство вербовщиков «в мужские клубы и на массаж», везущие товар в РФ, задерживались нашими СБУ на Донбассе. А в 90-е на «заработки» в Москву выезжало очень много из тех дам бальзаковского возраста, кто сейчас в «АДноклассниках» постит колорадные «низабудимнипрастим». Город у нас маленький, так что о соседях-земляках я много знаю.



У многих свердловчан в пенсионном деле есть справки о работе в РФ. Те же из земляков, кто умудрился получить на шахте «черную метку» (уволен за прогулы и употребление алкогольных напитков) сразу ориентировались на шахты России, где брали всех подряд. Те, кто поумнее, в 90-е уезжали с Донбасса на заработки в Киев, Днепр, Харьков, в Турцию, Италию, Норвегию и другие страны. Это и есть трудовая миграция. Нормальное явление во всем мире.



Кстати, заробитчане, выходцы из Донбасса, прижившиеся в России или других странах, и даже уже получившие гражданство, так же разделились на «наварасов» и «укропов». Одни, увидев мир, активно поддерживают Украину и мечтают о современном развитом Донбассе, вторые, правда, их не так много, отчаянно мечтают «освободить Донбасс от хунты», оставаясь жить при этом в новых, более комфортных условиях развитых стран Европы. А вот те земляки, кто выехал работать в Россию и стал гражданином этой страны, быстро орусели, поэтому не побоюсь сказать, что 90% встреченных мною земляков-донбасян-россиян это имперцы-пропутинцы, «наварасы» мечтающие, чтобы Свердловск и Ровеньки пожили, как Москва. Видимо поэтому поддерживают войну, и полное окадыривание и обабхазивание Донбасса.



Но, вернемся к трудовой миграции. Сколько гневных, стыдливых и язвительных слов сказали жители Донбасса о трудовой миграции и трудовых мигрантах. И не посчитаешь. До сих пор основной аргумент «наварасов»- «ехай ж*** мыть в Польшу». Ой, а еще, как они радуются, когда поляки, ведомые пророссийскими кураторами, бьют украинцев или с украинцами в Европе что-то случается. Складывается впечатление, что наши неудачи добавляют им красной икры на стол или зарплату в кармане. Но, то таке. Жители Донбасса за своей ненавистью и неаргументированным стебом над трудовыми мигрантами, все время старались не замечать главного - трудовая миграция была на Донбассе. А сейчас, так и во все, жители ОРДЛО стали основной базой поставок трудовых мигрантов в Россию.



В соцгруппах оккупированных городов развивается сеть вербовщиков, тот есть кампаний по трудоустройству в той же Польше, Италии, Норвегии и США. Много заробитчан из ОРДЛО едет в Эстонию, Латвию и Литву. Это стараются скрыть от соседей «уехал в Россию», чтобы не ограбили или не взяли в заложники родню. Но, конечно же, выезд в Европу позволяют себе те, кто более информирован и компьютеризирован, ну, и не настолько зазомбирован пропагандой. Из-за покрываемого «мвд» бизнеса решал в миграционных службах, и свободного, беспрепятственного получения биометрического внутреннего и загранпаспорта без выезда, «наварасы», «население бамбаса», даже участники незаконных террористических формирований, активно разъезжаются по миру. «Работа» в «армии» ОРДЛО не приносит материального удовлетворения «наварасам». Кстати, даже поездка с ихтамнетами на «заработки» в Сирию возможна только при наличии украинского биометрического загранпаспорта. Решалы и миграционка сейчас в фаворе! Спрос на паспорта из Донбасса вырос с 2014 года в десятки раз.



Для России Донбасс стал трудовой Меккой. Причин много. Основная, мы-то понимаем, война. Но, работает пропаганда. Россия до сих пор для донбасян «брат» и «Империя». От русских на Донбассе до сих пор ждут помощи, защиты, богатства и братства. Россию на Донбассе до сих пор боготворят и не бояться. Поэтому, конечно же, трудовая миграция донбасян ориентирована на Россию.



Закрытые и затопленные шахты, вырезанные на металлолом предприятия, разрушенный мир, разбомбленные города, пропаганда, привитая с детства трепетная любовь к России и вбитая в голову меньшовартость, все это гонит жителей Донбасса на заработки к «русским братьям».



Ах, еще же и мечта. Вот, как в российском кино. Она, такая из глубинки, он безработный олигарх из Москвы, дите родидетей-депутатов, любовь-морковь, свадьба в Париже. Или даже он. Накачанный, с кубиками на прессе шахтер Донбасса, она, такая вся в кружевах и запрещенных стрингах москвичка, он ей гаечный ключ из кармана, она в обморок и в ЗАГС с последующим переоформлением квартиры. Эти фильмы, как в 90-е пропагандисты крутят по ТВ бесконечно. «Русская мечта»- богатые москвичи, удачливые понаехавшие крестьянки, не пьющие милиционеры, задерживающие олигархов, русские военные, «защищающие» очередную Чечню, и русский хеппи энд с долларами и на «Мерсе». Это дает уверенность «наварасу» на то, что «Империя» же. И манит в Россию на заработки. Приблизительно 70% трудовых мигрантов Донбасса уезжают в РФ. Заметьте, едут, трепетно доверяя русским, не ожидая подвоха.



А дальше? Дальше скрины. И крик –« нас русские продали в рабство дагестанцам».







Глупо писать буквы, имея на руках социальные истории об отношениях донбасян и русских «братьев». Отмечу только одно, важное. На Донбассе работает очень много вербовщиков, которые набирают бригады для роботы в РФ. Набирают и вербуют, зная, что там ждет их земляков. Вот это скрепы. Свои у каждого свои. И «наварас» продавший родину, так же легко продаст на колбасу другого «навараса», еще и посоветует какого по-жирнее выбрать покупателю.











Моя соседка по улице Нахимова, города Свердловска так же промышляет этим бизнесом. У нее не вернулось из Краснодара три бригады. Ну, писали на нее в «комендатуру» обиженные родственники, ну, вызывали ее взять показания. Снова набирает. Обещает большие зарплаты. Люди активно идут «на работу». Скорее она просто дала «народной милиции» деньги и все. Хотя, а какой с нее юридический спрос? Документов о том, что она вывозила или набирала людей на работу, у нее нет, только объявление в газете с ее телефоном.



А трудовые мигранты из Донбасса продолжают исчезать в «братской России». А пустующие квартиры Донбасса продолжают заселять буряты и абхазцы. А «вдовы» из «народа бамбаса» не дождавшись мужей с заработков, продолжают «выходить замуж» за новых «героев».



Обурячивание, обабхазивание, опсковянивание, окадыривание оккупированных территорий идет достаточно масштабно. Называется это - ассимиляция. Говоря проще, орда уничтожает захваченную ею территорию и просто выгоняет с нее местное население, беря более сильных в рабство, а женщин в наложницы. Точка! Вы за это воюете, да, земляки?



Олена Степова, для ИС