Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Сегодня текст будет небольшой. Во-первых, о трудовом рабстве, как одной из граней войны, я уже писала неоднократно (можно прочесть здесь и здесь).
Просто коротко напомню, насколько это важная тема. Остальное за меня скажут скрины. То, что проговаривают «народы бамбаса» в группах оккупированных городов, должно подаваться свежо, цитатно и фото-скринами, чтобы и «народ бамбаса» не мог возопеть «это фейк», и русскомирные апологеты из неоккупированной части Украины просчитали, что их ждет в случае прихода русского мира в их города.
И еще же, главное, вы помните, как начинал «свое восстание против хунты» «народ бамбаса»? Уже даже бамбасо-цитатник выпускать можно.
«Мы - не рабы!», «Донбасс никто не ставил на колени, и не поставит никогда», «Донбасс кормит Украину», «Пока они скачут - мы работаем», «хахлы в гей-Европе ж*** мыть устали, на Донбасс напали».
Трудовая миграция на Донбассе подавалась, как нечто унизительное. Это было не только в период российского пропагандизма образца 2014 года. Это было всегда. Уехать из Донбасса, покинуть край родной и отчий дом, да еще и на заработки в «Омерику», Киев, Польшу, Италию, считалось не только предательством, но и поступком олигофрена.
«Они больные на всю голову, -так о мигрантах говорили на Донбассе,- как можно ехать к негритосам, или итальяшкам ж*** мыть, вот мы-шахтеры».
К слову, поехать на заработки в Россию, и даже в Киев (но это лишь в последние годы, где-то 2010-2013) на Донбассе считалось нормой. А вот поехать на заработки в Европу или США, это было из разряда треша, ужаса и считалось чем-то унизительным и безобразным.
Шахтеры при этом забывали, что в 90-е массово они уезжали на заработки в Россию. А их дочки-жены в Москву «массажистками». И вот когда, чтобы обидеть украинцев, граждане России орут «хахлы на окружной», то они приоткрывают тайную завесу на забрале жителей Донбасса. Именно Донбасса. Так как с 90-х и до 2014 года, большинство вербовщиков «в мужские клубы и на массаж», везущие товар в РФ, задерживались нашими СБУ на Донбассе. А в 90-е на «заработки» в Москву выезжало очень много из тех дам бальзаковского возраста, кто сейчас в «АДноклассниках» постит колорадные «низабудимнипрастим». Город у нас маленький, так что о соседях-земляках я много знаю.
У многих свердловчан в пенсионном деле есть справки о работе в РФ. Те же из земляков, кто умудрился получить на шахте «черную метку» (уволен за прогулы и употребление алкогольных напитков) сразу ориентировались на шахты России, где брали всех подряд. Те, кто поумнее, в 90-е уезжали с Донбасса на заработки в Киев, Днепр, Харьков, в Турцию, Италию, Норвегию и другие страны. Это и есть трудовая миграция. Нормальное явление во всем мире.
Кстати, заробитчане, выходцы из Донбасса, прижившиеся в России или других странах, и даже уже получившие гражданство, так же разделились на «наварасов» и «укропов». Одни, увидев мир, активно поддерживают Украину и мечтают о современном развитом Донбассе, вторые, правда, их не так много, отчаянно мечтают «освободить Донбасс от хунты», оставаясь жить при этом в новых, более комфортных условиях развитых стран Европы. А вот те земляки, кто выехал работать в Россию и стал гражданином этой страны, быстро орусели, поэтому не побоюсь сказать, что 90% встреченных мною земляков-донбасян-россиян это имперцы-пропутинцы, «наварасы» мечтающие, чтобы Свердловск и Ровеньки пожили, как Москва. Видимо поэтому поддерживают войну, и полное окадыривание и обабхазивание Донбасса.
Но, вернемся к трудовой миграции. Сколько гневных, стыдливых и язвительных слов сказали жители Донбасса о трудовой миграции и трудовых мигрантах. И не посчитаешь. До сих пор основной аргумент «наварасов»- «ехай ж*** мыть в Польшу». Ой, а еще, как они радуются, когда поляки, ведомые пророссийскими кураторами, бьют украинцев или с украинцами в Европе что-то случается. Складывается впечатление, что наши неудачи добавляют им красной икры на стол или зарплату в кармане. Но, то таке. Жители Донбасса за своей ненавистью и неаргументированным стебом над трудовыми мигрантами, все время старались не замечать главного - трудовая миграция была на Донбассе. А сейчас, так и во все, жители ОРДЛО стали основной базой поставок трудовых мигрантов в Россию.
В соцгруппах оккупированных городов развивается сеть вербовщиков, тот есть кампаний по трудоустройству в той же Польше, Италии, Норвегии и США. Много заробитчан из ОРДЛО едет в Эстонию, Латвию и Литву. Это стараются скрыть от соседей «уехал в Россию», чтобы не ограбили или не взяли в заложники родню. Но, конечно же, выезд в Европу позволяют себе те, кто более информирован и компьютеризирован, ну, и не настолько зазомбирован пропагандой. Из-за покрываемого «мвд» бизнеса решал в миграционных службах, и свободного, беспрепятственного получения биометрического внутреннего и загранпаспорта без выезда, «наварасы», «население бамбаса», даже участники незаконных террористических формирований, активно разъезжаются по миру. «Работа» в «армии» ОРДЛО не приносит материального удовлетворения «наварасам». Кстати, даже поездка с ихтамнетами на «заработки» в Сирию возможна только при наличии украинского биометрического загранпаспорта. Решалы и миграционка сейчас в фаворе! Спрос на паспорта из Донбасса вырос с 2014 года в десятки раз.
Для России Донбасс стал трудовой Меккой. Причин много. Основная, мы-то понимаем, война. Но, работает пропаганда. Россия до сих пор для донбасян «брат» и «Империя». От русских на Донбассе до сих пор ждут помощи, защиты, богатства и братства. Россию на Донбассе до сих пор боготворят и не бояться. Поэтому, конечно же, трудовая миграция донбасян ориентирована на Россию.
Закрытые и затопленные шахты, вырезанные на металлолом предприятия, разрушенный мир, разбомбленные города, пропаганда, привитая с детства трепетная любовь к России и вбитая в голову меньшовартость, все это гонит жителей Донбасса на заработки к «русским братьям».
Ах, еще же и мечта. Вот, как в российском кино. Она, такая из глубинки, он безработный олигарх из Москвы, дите родидетей-депутатов, любовь-морковь, свадьба в Париже. Или даже он. Накачанный, с кубиками на прессе шахтер Донбасса, она, такая вся в кружевах и запрещенных стрингах москвичка, он ей гаечный ключ из кармана, она в обморок и в ЗАГС с последующим переоформлением квартиры. Эти фильмы, как в 90-е пропагандисты крутят по ТВ бесконечно. «Русская мечта»- богатые москвичи, удачливые понаехавшие крестьянки, не пьющие милиционеры, задерживающие олигархов, русские военные, «защищающие» очередную Чечню, и русский хеппи энд с долларами и на «Мерсе». Это дает уверенность «наварасу» на то, что «Империя» же. И манит в Россию на заработки. Приблизительно 70% трудовых мигрантов Донбасса уезжают в РФ. Заметьте, едут, трепетно доверяя русским, не ожидая подвоха.
А дальше? Дальше скрины. И крик –« нас русские продали в рабство дагестанцам».
Глупо писать буквы, имея на руках социальные истории об отношениях донбасян и русских «братьев». Отмечу только одно, важное. На Донбассе работает очень много вербовщиков, которые набирают бригады для роботы в РФ. Набирают и вербуют, зная, что там ждет их земляков. Вот это скрепы. Свои у каждого свои. И «наварас» продавший родину, так же легко продаст на колбасу другого «навараса», еще и посоветует какого по-жирнее выбрать покупателю.
Моя соседка по улице Нахимова, города Свердловска так же промышляет этим бизнесом. У нее не вернулось из Краснодара три бригады. Ну, писали на нее в «комендатуру» обиженные родственники, ну, вызывали ее взять показания. Снова набирает. Обещает большие зарплаты. Люди активно идут «на работу». Скорее она просто дала «народной милиции» деньги и все. Хотя, а какой с нее юридический спрос? Документов о том, что она вывозила или набирала людей на работу, у нее нет, только объявление в газете с ее телефоном.
А трудовые мигранты из Донбасса продолжают исчезать в «братской России». А пустующие квартиры Донбасса продолжают заселять буряты и абхазцы. А «вдовы» из «народа бамбаса» не дождавшись мужей с заработков, продолжают «выходить замуж» за новых «героев».
Обурячивание, обабхазивание, опсковянивание, окадыривание оккупированных территорий идет достаточно масштабно. Называется это - ассимиляция. Говоря проще, орда уничтожает захваченную ею территорию и просто выгоняет с нее местное население, беря более сильных в рабство, а женщин в наложницы. Точка! Вы за это воюете, да, земляки?
ИА «Вчасно» Новости Пора идти вразнос», — на Донетчине горняки вышли на митинг с требованием выплатить зарплату 30.05.2018, 12:40 7561 0 В Селидово на Донетчине сотни горняков ГП «Селидовуголь» вышли на главную площадь города с требованием выплатить задолженность по заработной плате, многие шахтеры предприятия не получили заработанные деньги еще за март. На Донетчине шахтеры вышли на масштабный митинг / Фото из соцсетей На Донетчине шахтеры вышли на масштабный митинг / Фото из соцсетей Акция была стихийной, горняки пришли баз плакатов и флагов, но многие взяли с собой свои семьи, включая маленьких детей, сообщает ИА «Вчасно».
На митинг прибыли мэр Селидово Виктор Ремизов, гендиректор ГП «Селидовуголь» Александр Пахомов, народный депутат Валерия Заружко, а также лидеры Независимого профсоюза горняков Украины. Возмущенные горняки задавали чиновникам один и тот же вопрос — когда будет выплачена задолженность по зарплате и когда прекратятся задержки выплат, но чиновники так и не смогли ответить людям.
ЧИТАЙТЕ: «Люди хотят, чтобы их прекратили грабить» — на Донетчине шахтеры выйдут на масштабный митинг
Гендиректор госпредприятия заявил, что он просто не знает ответа и предложил все вопросы адресовать Министерству энергетики и угольной промышленности.
Также шахтеры освистали мэра Селидово Виктора Ремизова, который попытался успокоить собравшихся.
При этом на митинге то и дело звучали призывы ехать в Киеве и там добиваться выплаты зарплаты.
«Сколько это может продолжаться, — заявил в микрофон один из шахтеров. — Надо, чтоб все шахты поехали в Киев, пора идти вразнос. Выделите транспорт, автобусы, пусть тысячи туда поедут. Приедет вся западная Украина, Донбасс, только так нас услышат».
Некоторые горняки призывали перекрыть трассы, проходящие через город.
«Мы живем здесь, зачем нам куда-то ехать, давайте перекроем главную трассу, и нас сразу услышит вся Украина», — заявил один из митингующих.
В конце концов горняки приняли решение в очередной раз обратиться к властям с требованием решить проблемы угольного предприятия.
«Накал большой, люди доведены до отчаянья. Собрали подписи, направим письма в Верховную Раду, главе правительства Владимиру Гройсману, министру угольной промышленности Насалику, — сообщил ИА „Вчасно“ лидер ячейки НПГУ шахты „1/3 Новогродовская“ Сергей Павлов. — Также мы проведем трехдневные собрания на всех шахтах „Селидовугля“ и если 60% коллектива нас поддержат, начнем забастовку с полной остановкой всего госпредприятия».
Да нє, друже.
Твоє селід вугілля
Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что шахты ГП «Селидовуголь» на Донетчине добыли угля всего на 20 миллионов гривен, в то время как фонд заработной платы предприятия составляет 85 миллионов гривен.
Таким образом, дотация ГП «Селидовуголь» составляет 65 миллионов гривен, сообщил глава министерства на своей странице в Фейсбук.
По словам Игоря Насалика, подобное дотирование превращает госпредприятие в социальный отдел.
Рекомендую тобі переїхати в донбабве, і перестати мучитися.
Первый написав:По словам Игоря Насалика, подобное дотирование превращает госпредприятие в социальный отдел. Рекомендую тобі переїхати в донбабве, і перестати мучитися.
Об том и речь: Просто большинство таких, как Вы не в состоянии ориентироваться с действительностью, для чего и льётся поток информации:
1. Шахты о которых идёт речь "миллионники"
2. Ещё за время чивакуни "странным образом" пласты, что вскрывали десятилетиями оказались "частными"
3. Шахты на 100% казённые - и там действует казённое "право" и на, холопов.(минимум для осознания - шахты не имеют Права реализовывать уголь)
4. С 14 го доели остатки(доработали вскрытые пласты, и нарезанные, заряженные лавы) просто в 14 м кричали уголь в США купим, а теперь ....опа.
5. Производство всего ГШО осталось в оккупированной зоне.
6. Вброс средств в производство ГШО на "Свет Шахтёра" с подачи немчуры и чехов - физически не достанет того технологического уровня производства ГШО.
7. Забугорная техника качеством изготовления хороша, но цены на порядок выше - и в валюте.
8. Шахты банкротят принудительно - напёрсточники их уже поделили и Принято концептуальное решение о их Приватизации.
9. Открытым остаётся вопрос о целых городах РАБОВ.
10. Шахты, без высококвалифицированных рабочих кадров работать не будут. Поэтому холопов привязывают силой(всеми методами, в том числе коррупционными и экономическими методами. 27 лет действует принцип "выжженой земли").
11. Голод не тётка - рабский неоплачиваемый труд заставляет семьями бежать в Польшу, РФ, ОРДЛО.(как ни дико, но факт бегства в ОРДО уже многих, семьями - это факт подтверждённый, именно по причине влияния экономического криминала)
12. Законы Украины никогда на той территории не существовали - действовал "особый режим" спонсированный КМУ,(для предприятий горно-металлургического комплекса Украины)
13. Большинство населения принудительно загнанно в 18 век.
14. При физическом дефиците угля в Украине - его добычь принудительно ликвидируется. При том вместе с населением и "городами".
Здесь совершенно отсутствует экономическая политика, или какая-нибудь логика интересов Государства.
И пока указанная Вами личность делит секретные месторождения в "тихую" - принудительно умерщвляются города.(а вот здесь случай особый - двойного казённого статуса уникального энергетического объединения в который входит и Кураховская ГРЭС)
И пока тупая "геббельсовщина" льётся, о ОРДЛО, "для совершенно далёких людей" - в указанных районах происходит зеркальное отражение событий, но уже на контролируемой экономическим криминалом части Украины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Первый Злая отсебянина: НЕ сосите информацию от "Насалыкав" - козлёночком станете.
С этих предприятий были официально выведены все оборотные средства.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Я так понимаю пошел новый тренд: клоны "Правитисльства Украины":
Внимание! В Украине обнаружилась опасная секта 02.06.2018 http://onlineua.club/eduard/vnimanie-v- ... -sekta.htm В Ривне действует незарегистрированная официально секта «Коло слухачів», лидер которой называет себя Иисусом Христом. При этом он требует от адептов деньги и запрещает медикаментозное лечение. Как пишут «Факты», из-за нее распадаются семьи, а успешные бизнесмены становятся банкротами, рассказали бывшие участники секты.
«На лекциях проповедник Петр О. называл себя Иисусом Христом в четвертом воплощении. За несколько лет все мое имущество — земля, автомобиль, дома, квартира — стали собственностью его семьи. Когда я отказался его финансировать, жена ушла от меня и забрала детей. Она считает: все, что мы заработали за двадцать лет, принадлежит О., поскольку он — сын Божий. Лекции проходили в поликлинике в присутствии заместителя главврача, его родственников и ряда известных в городе людей, — рассказал на пресс-конференции Анатолий Ясковец, в прошлом успешный бизнесмен, потерявший за четыре года участия в секте все.
Отмечается, что в секте — около ста групп, в которые входят по несколько человек. Петр О. якобы называет православие вредной выдумкой, а деньги, золото — злом, поэтому все золото надо отдавать ему.
Так, проводились обряды уничтожения Путина, а также «яхів і руських в Україні».
Нечистью также считается медицина. А все, кроме его последователей («плюсов»), в том числе и родственники сектантов, не поддерживающие их учение, считаются «минусами» — разновидностью нечисти, с которой надо прервать все отношения.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:И пока тупая "геббельсовщина" льётся, о ОРДЛО, "для совершенно далёких людей" - в указанных районах происходит зеркальное отражение событий, но уже на контролируемой экономическим криминалом части Украины.
Да, раньше Ахметов доил только дамбас. И то, там работать нужно было. А сейчас на транзитных схемах и роттердамах++ можно не напрягаясь рубить ещё больше - только договориться "с кем надо". В итоге сейчас Ахметов с "партнёрами" имеет уже всю Украину
Kudrjavuy написав:И пока тупая "геббельсовщина" льётся, о ОРДЛО, "для совершенно далёких людей" - в указанных районах происходит зеркальное отражение событий, но уже на контролируемой экономическим криминалом части Украины.
Да, раньше Ахметов доил только дамбас. И то, там работать нужно было. А сейчас на транзитных схемах и роттердамах++ можно не напрягаясь рубить ещё больше - только договориться "с кем надо". В итоге сейчас Ахметов с "партнёрами" имеет уже всю Украину
Конкретику "Ахметов" я бы предпочёт изменить словом "криминал". Таких "Ахметовых" - полная ВР, да и Президент не последний в их числе. О остальном приходится лишь умалчивать.
Вот и решайте: "Как живём"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Конкретику "Ахметов" я бы предпочёт изменить словом "криминал". Таких "Ахметовых" - полная ВР, да и Президент не последний в их числе. О остальном приходится лишь умалчивать.
Согласен. Но тогда получается, что Украина всегда была под контролем криминала.
Раньше это были представители "красных директоров", и кормовая база была намного шире. Сколько было залежей советского оружия, которое продавалось куда попало (вспомнить хотя бы "Кольчуги"). Ядерное оружие. И прочие "заводы-пароходы".
А сейчас им на смену пришли их дети. Подросшие комсомольцы. Более голодные и агрессивные. И кормовая база уже далеко не та. И всё же они хотят переплюнуть своих "родителей". Цели оправдывают средства
Вкладчик1234 Наконец-то!!! Теперь кто за этим стоит? Это из уст уважаемого прокурора:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Но это только краешек, краешек того, что они увидели, но куда дальше идут речи....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy, для меня все эти Кармазины, Гриценки и т.п. - все на одно лицо. Сейчас повсплывали, потому что хотят к кормушке опять? А где они раньше были? Что они сделали, когда сидели в кабинетах?
Моё мнение - второй шанс не нужно давать никому из власти. Не справился, спалился в коррупции - в лучшем случае запрет занимать должности, или тюрьма, или расстрел.
А то у нас один и тот же "калейдоскоп аватаров" во власти. Одни и те же лица - то оранжевые, то бело-голубые, то красно-белые и т.п. Но ОДНИ и ТЕ ЖЕ. Целые династии и кланы из кумов-братов-сватов. Разорвать эту "карусель абсурда" можно только жесточайшей люстрацией, и запретом для всех родственников "запалившихся керманычей" занимать любые гос. должности. Нынешний или прошлый "цвет" - не имеет значения. У всех слои краски как кольца на дереве.