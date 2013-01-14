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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 03 чер, 2018 14:01
Я не акцентирую внимание на личности.
Я указываю на количество официальной информации с цифрами из уст Прокурора!
Она может быть в графе "официальные данные".
Я так понимаю "правительство" "по европейскому лекалу" готовит себе "запасной аэродром" - для активной и сытой деятельности "в изгнании, по случаю оккупации"(без вариантов).
Вкладчик1234 написав:
Если что - я за Саакашвили
- "Тоді я за Сашка Білого."
- За що його і знищіли.
З "Майданом" злодії тільки посилили своій вплив.
Нікоїм чином ніззя нечисть заміняти на опосередкованність.
У той час, коли кукловоди тільки форсують знищення України.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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Додано: Нед 03 чер, 2018 14:48
А это уже сегодняшние "новости".
Интересно, каким пенсионерам в Испании Украина будет выплачивать пенсии? У Вас много имений в Испании??
https://ru.slovoidilo.ua/2018/06/03/novost/politika/ukraina-i-ispaniya-dogovorilis-soczobespechenii
Власти Украины и Испании в ближайшее время подпишут новое двухстороннего соглашения о социальном обеспечении.
Как пишет «Слово и Дело», об этом сообщает президент Украины Петр Порошенко в Twitter.
Сообщается, что это позволит разрешить ряд проблемных вопросов по защите украинцев в Испании.
«Мой визит в Испанию – первый официальный визит Президента Украины за последние 22 года. Мы завершаем работу над двусторонним соглашением о социальном обеспечении на замену предыдущего 1996 года. Это позволит снять проблемные вопросы в социальной сфере защиты украинцев в Испании», – заявил президент.
Также президент Украины встретился с председателем правительства Галисии Альберто Нуньесом Фейхоо.
«Мы обсудили пути активизации межрегионального сотрудничества между Украиной и Испанией, также отметили перспективы углубления двустороннего инвестиционного взаимодействия», – говорится в сообщении.
Я так понимаю подальше, от шелупони, что работает(создаёт добавочную стоимость) - и просит заработную плату в Украине?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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Додано: Нед 03 чер, 2018 15:03
Kudrjavuy написав:
А это уже сегодняшние "новости".
Интересно, каким пенсионерам в Испании Украина будет выплачивать пенсии? У Вас много имений в Испании??
Очевидно, что пенсионерам на Марбелье
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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