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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3893389438953896
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 14:01

Я не акцентирую внимание на личности.
Я указываю на количество официальной информации с цифрами из уст Прокурора!
Она может быть в графе "официальные данные".
Я так понимаю "правительство" "по европейскому лекалу" готовит себе "запасной аэродром" - для активной и сытой деятельности "в изгнании, по случаю оккупации"(без вариантов).


  Вкладчик1234 написав:Если что - я за Саакашвили :-)

- "Тоді я за Сашка Білого."
- За що його і знищіли.

З "Майданом" злодії тільки посилили своій вплив.

Нікоїм чином ніззя нечисть заміняти на опосередкованність.
У той час, коли кукловоди тільки форсують знищення України.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 14:48

А это уже сегодняшние "новости".
Интересно, каким пенсионерам в Испании Украина будет выплачивать пенсии? У Вас много имений в Испании??
https://ru.slovoidilo.ua/2018/06/03/novost/politika/ukraina-i-ispaniya-dogovorilis-soczobespechenii
Власти Украины и Испании в ближайшее время подпишут новое двухстороннего соглашения о социальном обеспечении.

Как пишет «Слово и Дело», об этом сообщает президент Украины Петр Порошенко в Twitter.


Сообщается, что это позволит разрешить ряд проблемных вопросов по защите украинцев в Испании.

«Мой визит в Испанию – первый официальный визит Президента Украины за последние 22 года. Мы завершаем работу над двусторонним соглашением о социальном обеспечении на замену предыдущего 1996 года. Это позволит снять проблемные вопросы в социальной сфере защиты украинцев в Испании», – заявил президент.

Также президент Украины встретился с председателем правительства Галисии Альберто Нуньесом Фейхоо.

«Мы обсудили пути активизации межрегионального сотрудничества между Украиной и Испанией, также отметили перспективы углубления двустороннего инвестиционного взаимодействия», – говорится в сообщении.

Я так понимаю подальше, от шелупони, что работает(создаёт добавочную стоимость) - и просит заработную плату в Украине?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 15:03

  Kudrjavuy написав:А это уже сегодняшние "новости".
Интересно, каким пенсионерам в Испании Украина будет выплачивать пенсии? У Вас много имений в Испании??

Очевидно, что пенсионерам на Марбелье
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 17:39

  Вкладчик1234 написав:Сейчас повсплывали, потому что хотят к кормушке опять?

эти никогда не тонут, просто временно были оттеснены от кормушки большими кусками дер... :mrgreen:
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 19:41

  detroytred написав:З.Ы. Михо и его достижения признаны во всем цивилизованном мире. Претензия к Михо с моей стороны была лишь в том, что властелюбец.


А не политкорректность ли это "всего мира" была?

Достижения Михо столь велики, что ему даже пришлось смотаться из своей страны?
Или так как-то по другому случилось?
Предали?
Противники власть получили?
Но как же так? Народ, которому Миха великих достижений наделал, не поддержал своего героя?

1) Ты делаешь для своего народа много хорошего, и "весь мир" признает, что достижения твои велики.

2) Спустя какое-то время - ты изгой, и народ почему-то за тебя не встал (допустим изгой по причине происков недругов)

3) Вероятно таки хреновые ты дела на самом деле сделал.

У меня такая цепочка, а после того цирка на границе от Михи - и подавно :)))
Это подобно звездам эстрады 80-х, кои по россии концерты дают, ибо на родине никому уже не нужны.
justit
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 21:50

  Kudrjavuy написав:Первый
Злая отсебянина:
НЕ сосите информацию от "Насалыкав" - козлёночком станете.

С этих предприятий были официально выведены все оборотные средства.


20 млн товарний продукции но 80 млн зп. За шо тебе платить зп?
По поводу что ктото чтото там продал при чивакуне:-) хочу почитать тебя в 2013.
Чи язик в ж*** був? :mrgreen:
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 22:21

  Первый написав:
  Kudrjavuy написав:Первый
Злая отсебянина:
НЕ сосите информацию от "Насалыкав" - козлёночком станете.

С этих предприятий были официально выведены все оборотные средства.


20 млн товарний продукции но 80 млн зп. За шо тебе платить зп?

Эти шахты существуют по факту, пожирая немалую долю - бросить это значит утопить, загазировать,........ История шахты №13-бис (На Азотном - Донецк)
Я так понимаю холопы рабским трудом содержат Государство - высоколиквидные активы, пока Воры поделят их между собой."Холопы то казённые". А шелупонь безмозглая - только подвывает "платить не за что"??? (если у Вас не работает по определению "понималка" - не лезьте ко взрослым людям с научениями)


  Первый написав:По поводу что ктото чтото там продал при чивакуне:-) хочу почитать тебя в 2013.
Чи язик в ж*** був? :mrgreen:

?
Это у лиц интересной ориентации всегда есть повод, и причина друг у друга в ...пу заглядывать.
Представьте себе, что есть люди, что работают - чем то занимаются.

И не ходят по приватизации секретных объектов и пр. Как правило информация за здание КМУ не выходит, а деньги свора "успешных" делит без ввода из офшора в Украину.

Поэтому все вопросы пожалуйста, к шелупони, что у власти.
К сожалению, я сам в большинстве случаев поставлен перед фактом.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 22:51

  Kudrjavuy написав:
  Первый написав:
  Kudrjavuy написав:Первый
Злая отсебянина:
НЕ сосите информацию от "Насалыкав" - козлёночком станете.

С этих предприятий были официально выведены все оборотные средства.


20 млн товарний продукции но 80 млн зп. За шо тебе платить зп?

Эти шахты существуют по факту, пожирая немалую долю - бросить это значит утопить, загазировать,........ История шахты №13-бис (На Азотном - Донецк)
Я так понимаю холопы рабским трудом содержат Государство - высоколиквидные активы, пока Воры поделят их между собой."Холопы то казённые". А шелупонь безмозглая - только подвывает "платить не за что"??? (если у Вас не работает по определению "понималка" - не лезьте ко взрослым людям с научениями)


  Первый написав:По поводу что ктото чтото там продал при чивакуне:-) хочу почитать тебя в 2013.
Чи язик в ж*** був? :mrgreen:

?
Это у лиц интересной ориентации всегда есть повод, и причина друг у друга в ...пу заглядывать.
Представьте себе, что есть люди, что работают - чем то занимаются.

И не ходят по приватизации секретных объектов и пр. Как правило информация за здание КМУ не выходит, а деньги свора "успешных" делит без ввода из офшора в Украину.

Поэтому все вопросы пожалуйста, к шелупони, что у власти.
К сожалению, я сам в большинстве случаев поставлен перед фактом.


Добавь своих 60 лямов, для того чтоб не утопить. Мои добавлять не нужно.
Чивакуне с Вами шахтерами все растащил. Где твои тексти 2013?
Всім процвітання!
Первый
 
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