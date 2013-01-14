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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 03 чер, 2018 14:01
Я не акцентирую внимание на личности.
Я указываю на количество официальной информации с цифрами из уст Прокурора!
Она может быть в графе "официальные данные".
Я так понимаю "правительство" "по европейскому лекалу" готовит себе "запасной аэродром" - для активной и сытой деятельности "в изгнании, по случаю оккупации"(без вариантов).
Вкладчик1234 написав:
Если что - я за Саакашвили
- "Тоді я за Сашка Білого."
- За що його і знищіли.
З "Майданом" злодії тільки посилили своій вплив.
Нікоїм чином ніззя нечисть заміняти на опосередкованність.
У той час, коли кукловоди тільки форсують знищення України.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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Додано: Нед 03 чер, 2018 14:48
А это уже сегодняшние "новости".
Интересно, каким пенсионерам в Испании Украина будет выплачивать пенсии? У Вас много имений в Испании??
https://ru.slovoidilo.ua/2018/06/03/novost/politika/ukraina-i-ispaniya-dogovorilis-soczobespechenii
Власти Украины и Испании в ближайшее время подпишут новое двухстороннего соглашения о социальном обеспечении.
Как пишет «Слово и Дело», об этом сообщает президент Украины Петр Порошенко в Twitter.
Сообщается, что это позволит разрешить ряд проблемных вопросов по защите украинцев в Испании.
«Мой визит в Испанию – первый официальный визит Президента Украины за последние 22 года. Мы завершаем работу над двусторонним соглашением о социальном обеспечении на замену предыдущего 1996 года. Это позволит снять проблемные вопросы в социальной сфере защиты украинцев в Испании», – заявил президент.
Также президент Украины встретился с председателем правительства Галисии Альберто Нуньесом Фейхоо.
«Мы обсудили пути активизации межрегионального сотрудничества между Украиной и Испанией, также отметили перспективы углубления двустороннего инвестиционного взаимодействия», – говорится в сообщении.
Я так понимаю подальше, от шелупони, что работает(создаёт добавочную стоимость) - и просит заработную плату в Украине?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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Додано: Нед 03 чер, 2018 15:03
Kudrjavuy написав:
А это уже сегодняшние "новости".
Интересно, каким пенсионерам в Испании Украина будет выплачивать пенсии? У Вас много имений в Испании??
Очевидно, что пенсионерам на Марбелье
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Нед 03 чер, 2018 17:39
Вкладчик1234 написав:
Сейчас повсплывали
, потому что хотят к кормушке опять?
эти никогда не тонут, просто временно были оттеснены от кормушки большими кусками дер...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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Тракторист
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Додано: Нед 03 чер, 2018 19:41
detroytred написав:
З.Ы. Михо и его достижения признаны во всем цивилизованном мире. Претензия к Михо с моей стороны была лишь в том, что властелюбец.
А не политкорректность ли это "всего мира" была?
Достижения Михо столь велики, что ему даже пришлось смотаться из своей страны?
Или так как-то по другому случилось?
Предали?
Противники власть получили?
Но как же так? Народ, которому Миха великих достижений наделал, не поддержал своего героя?
1) Ты делаешь для своего народа много хорошего, и "весь мир" признает, что достижения твои велики.
2) Спустя какое-то время - ты изгой, и народ почему-то за тебя не встал (допустим изгой по причине происков недругов)
3) Вероятно таки хреновые ты дела на самом деле сделал.
У меня такая цепочка, а после того цирка на границе от Михи - и подавно
))
Это подобно звездам эстрады 80-х, кои по россии концерты дают, ибо на родине никому уже не нужны.
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justit
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Додано: Нед 03 чер, 2018 21:50
Kudrjavuy написав:Первый
Злая отсебянина:
НЕ сосите информацию от "Насалыкав" - козлёночком станете.С этих предприятий были официально выведены все оборотные средства.
20 млн товарний продукции но 80 млн зп. За шо тебе платить зп?
По поводу что ктото чтото там продал при чивакуне:-) хочу почитать тебя в 2013.
Чи язик в ж*** був?
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Нед 03 чер, 2018 22:21
Первый написав: Kudrjavuy написав:Первый
Злая отсебянина:
НЕ сосите информацию от "Насалыкав" - козлёночком станете.С этих предприятий были официально выведены все оборотные средства.
20 млн товарний продукции но 80 млн зп. За шо тебе платить зп?
Эти шахты существуют по факту, пожирая немалую долю - бросить это значит утопить, загазировать,........ История шахты №13-бис (На Азотном - Донецк)
Я так понимаю холопы рабским трудом содержат Государство - высоколиквидные активы, пока Воры поделят их между собой."Холопы то казённые". А шелупонь безмозглая - только подвывает "платить не за что"??? (если у Вас не работает по определению "понималка" - не лезьте ко взрослым людям с научениями)
Первый написав:
По поводу что ктото чтото там продал при чивакуне:-) хочу почитать тебя в 2013.
Чи язик в ж*** був?
?
Это у лиц интересной ориентации всегда есть повод, и причина друг у друга в ...пу заглядывать.
Представьте себе, что есть люди, что работают - чем то занимаются.
И не ходят по приватизации секретных объектов и пр. Как правило информация за здание КМУ не выходит, а деньги свора "успешных" делит без ввода из офшора в Украину.
Поэтому все вопросы пожалуйста, к шелупони, что у власти.
К сожалению, я сам в большинстве случаев поставлен перед фактом.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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Додано: Нед 03 чер, 2018 22:51
Kudrjavuy написав: Первый написав: Kudrjavuy написав:Первый
Злая отсебянина:
НЕ сосите информацию от "Насалыкав" - козлёночком станете.С этих предприятий были официально выведены все оборотные средства.
20 млн товарний продукции но 80 млн зп. За шо тебе платить зп?
Эти шахты существуют по факту, пожирая немалую долю - бросить это значит утопить, загазировать,........ История шахты №13-бис (На Азотном - Донецк)
Я так понимаю холопы рабским трудом содержат Государство - высоколиквидные активы, пока Воры поделят их между собой."Холопы то казённые". А шелупонь безмозглая - только подвывает "платить не за что"??? (если у Вас не работает по определению "понималка" - не лезьте ко взрослым людям с научениями)
Первый написав:
По поводу что ктото чтото там продал при чивакуне:-) хочу почитать тебя в 2013.
Чи язик в ж*** був?
?
Это у лиц интересной ориентации всегда есть повод, и причина друг у друга в ...пу заглядывать.
Представьте себе, что есть люди, что работают - чем то занимаются.
И не ходят по приватизации секретных объектов и пр. Как правило информация за здание КМУ не выходит, а деньги свора "успешных" делит без ввода из офшора в Украину.
Поэтому все вопросы пожалуйста, к шелупони, что у власти.
К сожалению, я сам в большинстве случаев поставлен перед фактом.
Добавь своих 60 лямов, для того чтоб не утопить. Мои добавлять не нужно.
Чивакуне с Вами шахтерами все растащил. Где твои тексти 2013?
Всім процвітання!
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