Додано: Нед 03 чер, 2018 19:41

detroytred написав: З.Ы. Михо и его достижения признаны во всем цивилизованном мире. Претензия к Михо с моей стороны была лишь в том, что властелюбец. З.Ы. Михо и его достижения признаны во всем цивилизованном мире. Претензия к Михо с моей стороны была лишь в том, что властелюбец.

А не политкорректность ли это "всего мира" была?Достижения Михо столь велики, что ему даже пришлось смотаться из своей страны?Или так как-то по другому случилось?Предали?Противники власть получили?Но как же так? Народ, которому Миха великих достижений наделал, не поддержал своего героя?1) Ты делаешь для своего народа много хорошего, и "весь мир" признает, что достижения твои велики.2) Спустя какое-то время - ты изгой, и народ почему-то за тебя не встал (допустим изгой по причине происков недругов)3) Вероятно таки хреновые ты дела на самом деле сделал.У меня такая цепочка, а после того цирка на границе от Михи - и подавно))Это подобно звездам эстрады 80-х, кои по россии концерты дают, ибо на родине никому уже не нужны.