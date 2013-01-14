|
|
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 04 чер, 2018 16:42
О войне ...
19yuriy91 написав:
кого с кем?
-
sal
-
-
- Повідомлень: 2544
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 356 раз.
- Подякували: 210 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|5
|13593
|
|
|183
|79612
|
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
|
|0
|4905
|