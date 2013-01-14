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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3894389538963897
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 17:05

  Kudrjavuy написав:11. Голод не тётка - рабский неоплачиваемый труд заставляет семьями бежать в Польшу, РФ, ОРДЛО.(как ни дико, но факт бегства в ОРДО уже многих, семьями - это факт подтверждённый, именно по причине влияния экономического криминала)


Кем подтвержден этот факт?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 17:25

  Sommer написав:
  Kudrjavuy написав:11. Голод не тётка - рабский неоплачиваемый труд заставляет семьями бежать в Польшу, РФ, ОРДЛО.(как ни дико, но факт бегства в ОРДО уже многих, семьями - это факт подтверждённый, именно по причине влияния экономического криминала)


Кем подтвержден этот факт?

тут просто подмена понятий.
то что имеет место возвращение народа, очень немногого, это факт.
но это не
по причине влияния экономического криминала
, а потому что люди не смогли устроиться, да и жильё там обустроенное и тоска.
думаю сейчас этот процесс устаканился, люди определились.
19yuriy91
 
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  #<1 ... 3894389538963897
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