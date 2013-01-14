Кем подтвержден этот факт?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 04 чер, 2018 17:05
Кем подтвержден этот факт?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Пон 04 чер, 2018 17:25
тут просто подмена понятий.
то что имеет место возвращение народа, очень немногого, это факт.
но это не
, а потому что люди не смогли устроиться, да и жильё там обустроенное и тоска.
думаю сейчас этот процесс устаканился, люди определились.
Додано: Вів 05 чер, 2018 12:00
justit
Много-мало ---- категории относительные. Признание достижений Михо Западом - факт. Свершившиеся результаты.
Поступки Михо потом никоим образом эти достижения не отменяют.
Чтобы народ встал на защиту ... для этого президенту нужно сделать для него (этого народа) очень, сверхочень много))
В условиях Грузии мнение народа вообще на стодесятом месте.
Ключевая мысль у меня была в том, что нынешним властям нужно было *спеться* (договориться) с михами, гриценками, наливайченками и т.д., чем с бойками, ляшками и т.д.
Симоненок же вытурили.
Другой шанса вытурить боек-мураевых не будет.
Профукали...
Шанс создания системы, как в Штатах.
Не захотели дожимать.
Проще -- оставили всё почти по-прежнему. В реалиях *по новому* не сделали.
А граница и крыши --- это от бессилия против силы жлобства, наглости и бабла.
Додано: Вів 05 чер, 2018 12:03
justit
Много-мало ---- категории относительные. Признание достижений Михо Западом - факт. Свершившиеся результаты.
Поступки Михо потом никоим образом эти достижения не отменяют.
Чтобы народ встал на защиту ... для этого президенту нужно сделать для него (этого народа) очень, сверхочень много))
В условиях Грузии мнение народа вообще на стодесятом месте.
Ключевая мысль у меня была в том, что нынешним властям нужно было *спеться* (договориться) с михами, гриценками, наливайченками и т.д., чем с бойками, ляшками и т.д.
Симоненок же вытурили.
Другой шанса вытурить боек-мураевых не будет.
Профукали...
Шанс создания системы, как в Штатах.
Не захотели дожимать.
Проще -- оставили всё почти по-прежнему. В реалиях *по новому* не сделали.
А граница и крыши --- это от бессилия против силы жлобства, наглости и бабла.
Додано: Вів 05 чер, 2018 12:40
Re: до вiдома
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