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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3894389538963897
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 17:05

  Kudrjavuy написав:11. Голод не тётка - рабский неоплачиваемый труд заставляет семьями бежать в Польшу, РФ, ОРДЛО.(как ни дико, но факт бегства в ОРДО уже многих, семьями - это факт подтверждённый, именно по причине влияния экономического криминала)


Кем подтвержден этот факт?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 17:25

  Sommer написав:
  Kudrjavuy написав:11. Голод не тётка - рабский неоплачиваемый труд заставляет семьями бежать в Польшу, РФ, ОРДЛО.(как ни дико, но факт бегства в ОРДО уже многих, семьями - это факт подтверждённый, именно по причине влияния экономического криминала)


Кем подтвержден этот факт?

тут просто подмена понятий.
то что имеет место возвращение народа, очень немногого, это факт.
но это не
по причине влияния экономического криминала
, а потому что люди не смогли устроиться, да и жильё там обустроенное и тоска.
думаю сейчас этот процесс устаканился, люди определились.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 12:00

justit
Много-мало ---- категории относительные. Признание достижений Михо Западом - факт. Свершившиеся результаты.
Поступки Михо потом никоим образом эти достижения не отменяют.

Чтобы народ встал на защиту ... для этого президенту нужно сделать для него (этого народа) очень, сверхочень много))
В условиях Грузии мнение народа вообще на стодесятом месте.

Ключевая мысль у меня была в том, что нынешним властям нужно было *спеться* (договориться) с михами, гриценками, наливайченками и т.д., чем с бойками, ляшками и т.д.

Симоненок же вытурили.
Другой шанса вытурить боек-мураевых не будет.
Профукали...
Шанс создания системы, как в Штатах.
Не захотели дожимать.
Проще -- оставили всё почти по-прежнему. В реалиях *по новому* не сделали.

А граница и крыши --- это от бессилия против силы жлобства, наглости и бабла.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 12:03

justit
Много-мало ---- категории относительные. Признание достижений Михо Западом - факт. Свершившиеся результаты.
Поступки Михо потом никоим образом эти достижения не отменяют.

Чтобы народ встал на защиту ... для этого президенту нужно сделать для него (этого народа) очень, сверхочень много))
В условиях Грузии мнение народа вообще на стодесятом месте.

Ключевая мысль у меня была в том, что нынешним властям нужно было *спеться* (договориться) с михами, гриценками, наливайченками и т.д., чем с бойками, ляшками и т.д.

Симоненок же вытурили.
Другой шанса вытурить боек-мураевых не будет.
Профукали...
Шанс создания системы, как в Штатах.
Не захотели дожимать.
Проще -- оставили всё почти по-прежнему. В реалиях *по новому* не сделали.

А граница и крыши --- это от бессилия против силы жлобства, наглости и бабла.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 12:40

Re: до вiдома

О сепаратизме
sal
 
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  #<1 ... 3894389538963897
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