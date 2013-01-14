а можно конкретней кем, когда и в какой форме?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 05 чер, 2018 15:59
Додано: Вів 05 чер, 2018 16:09
Давайте по порядку
1 Якщо відкрити гугль то можна побачити що ВВП Грузії росло аналогічно ВВП України в одних і тих же періодах
Тому якщо Міхо вау, то й лідери України в 2000-2008 - Вау
2 Так як міхо-гриценки не могли додати електоральної підтримки ( бо крутились в тому ж електоральному полі що і ПАП+Ко ) , а успіхи Коломойського насторожували - то не дивно що було прийняте наступне рішення
а - будувати Україну
б - зіштовхнути лбами Коломойського з ахметово-бойками-рабіновичами , одночасно знесилюючи обох
в - в момент коли Держава окріпне ( а Коломойський послабиться) вдарити по імперії останнього , бо він хоч і головний жидобандерівець України , але боровся він не за Україну . а за право її грабувати хитровимаханими схемами на 50-100 млрд грн в рік
г - розгромивши імперію Коломойського - взятись і за інших
Висновок
Все зроблено в світлі корпоративних законів і правил - конкуренти ліквідовані (або перебувають на стадії ліквідації) . при чому черговість ліквідації визначалась небезпечністю для Держави(більш небезпечних ліквідовували в першу чергу , менш небезпечних - залишали на закуску)
Єдине що мене хвилює - це відсутність наступника (нехай навіть на період після 2023 )
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Вів 05 чер, 2018 16:14
Додано: Вів 05 чер, 2018 16:16
Re: нац.конфликт
Додано: Вів 05 чер, 2018 16:33
Я б навіть міг повірити вашому феєричному бреду-якби не один приклад
І цей приклад Донецька/Луганська+ОРДЛО
Цими областями беззмінно управляли тверді голубі господарники ( а в ОРДЛО там взагалі господарники+підтримка генітального пуйла...)
І якщо порівняти досягнення в Донецьк/Луганськ +ОРДЛО і того ж Львова ( де ваших геніїв не було) так відразу все стає ясно.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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