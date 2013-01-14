Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:justit Я разделяю моменты. Не устоял Ющенко и пр. померанчевые. Не устоял Бальцерович. Был повод для бегов из страны после прихода рыгов у ЮВТ, Луценко и пр. Это одни события, а результат - это конечно связанное, но не настолько сильно, иное событие. Результат и эффективность реформ Михо признаны западными лидерами. Я указал на своё виденье проблемы -- для ПАПа и Ко бойки-рабиновичи оказались нужнее, чем михи-гриценки.
Давайте по порядку 1 Якщо відкрити гугль то можна побачити що ВВП Грузії росло аналогічно ВВП України в одних і тих же періодах Тому якщо Міхо вау, то й лідери України в 2000-2008 - Вау 2 Так як міхо-гриценки не могли додати електоральної підтримки ( бо крутились в тому ж електоральному полі що і ПАП+Ко ) , а успіхи Коломойського насторожували - то не дивно що було прийняте наступне рішення а - будувати Україну б - зіштовхнути лбами Коломойського з ахметово-бойками-рабіновичами , одночасно знесилюючи обох в - в момент коли Держава окріпне ( а Коломойський послабиться) вдарити по імперії останнього , бо він хоч і головний жидобандерівець України , але боровся він не за Україну . а за право її грабувати хитровимаханими схемами на 50-100 млрд грн в рік г - розгромивши імперію Коломойського - взятись і за інших
Висновок Все зроблено в світлі корпоративних законів і правил - конкуренти ліквідовані (або перебувають на стадії ліквідації) . при чому черговість ліквідації визначалась небезпечністю для Держави(більш небезпечних ліквідовували в першу чергу , менш небезпечних - залишали на закуску)
Єдине що мене хвилює - це відсутність наступника (нехай навіть на період після 2023 )
alyak написав:Государства делятся на дееспособные - способные решать СВОИ проблемы и те которые ищут решений у других государств, империй . Отгадайте к какой категории относится Украина ? Вот нам указывают - что у нас есть нерешенные проблемы .
budivelnik написав:то й лідери України в 2000-2008 - Вау
вы не правильно оцениваете период нормального развития Украины, который закончился на майдане 2004 года, а неплохие экономические показатели 2004-2008 были не благодаря ющенко, а вопреки...
Я б навіть міг повірити вашому феєричному бреду-якби не один приклад І цей приклад Донецька/Луганська+ОРДЛО Цими областями беззмінно управляли тверді голубі господарники ( а в ОРДЛО там взагалі господарники+підтримка генітального пуйла...) І якщо порівняти досягнення в Донецьк/Луганськ +ОРДЛО і того ж Львова ( де ваших геніїв не було) так відразу все стає ясно.
Cler написав:вы не правильно оцениваете период нормального развития Украины, который закончился на майдане 2004 года, а неплохие экономические показатели 2004-2008 были не благодаря ющенко, а вопреки...
И вот так у них всё - на черное говорить белое, на белое говорить черное...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде...
budivelnik написав:Висновок Все зроблено в світлі корпоративних законів і правил - конкуренти ліквідовані (або перебувають на стадії ліквідації) . при чому черговість ліквідації визначалась небезпечністю для Держави(більш небезпечних ліквідовували в першу чергу , менш небезпечних - залишали на закуску)
Єдине що мене хвилює - це відсутність наступника (нехай навіть на період після 2023 )
Доживём до конца июня? Хотя максимум у многих планы - протянуть ещё полтора года.
Kudrjavuy написав:
Вкладчик1234 написав:Если что - я за Саакашвили
- "Тоді я за Сашка Білого." - За що його і знищіли.
З "Майданом" злодії тільки посилили своій вплив.
Нікоїм чином ніззя нечисть заміняти на опосередкованність. У той час, коли кукловоди тільки форсують знищення України.
Есть довольно не глупые: действуют на перёд. (Это я о приватизации Земли и "Юрьевым днём")
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.