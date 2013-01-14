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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3896389738983899
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 19:13

Будивельник
Конкуренты не ликвидированы.
Бойки-мураевы-рабиновичи и Ко заняли (займут по результатам выборов) места ефремовых-симоненок- левочкиных. Ахметов заменил Коломойского. И т.д.

По большому счёту, то же самое. Только лицом в сторону Европы.
Но этого мало.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 19:19

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  budivelnik написав:Так як міхо-гриценки не могли додати електоральної підтримки ( бо крутились в тому ж електоральному полі що і ПАП+Ко )


Сьогодні засвітили різні рейтинги, то Гриценко непогано виглядає:
Відносно найбільшу підтримку серед тих респондентів, які планують взяти участь у виборах, має лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко – за неї готові проголосувати 13,3% опитаних; далі йдуть лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко – 9,4% (вищим його рейтинг є в західному та центральному регіонах); співголова партії «Опозиційний блок» Юрій Бойко, якого готові підтримати 8,4% респондентів (його рейтинг забезпечують майже винятково схід, південь та Донбас).
УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10142000- ... ravni.html

Партійний:
Серед політичних партій найбільше голосів тих, хто піде на вибори, отримали б ВО «Батьківщина» (12,6%) та партія «Громадянська позиція» (10,7%). Далі йдуть партія «Опозиційний блок» - 8,5%, політична партія «За життя» - 8,1%, Радикальна партія – 7,9%, «Блок Петра Порошенка «Солідарність» - 7,8%. Ймовірно долають виборчий бар’єр також «Об’єднання «Самопоміч» (5,1%) та нещодавно зареєстрована партія «Слуга народу» (5,0%).
https://www.unian.ua/politics/10141910- ... ravni.html


Можна собі тільки уявити "кааліціаду" та прем'єріаду при таких розкладах.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 19:20

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Господа, Активные форумчане!!!
По сути форума "тема" с многими достаточно доходными возможностями!!!
Это касается прежде всего молодых:
1. Вступление:
http://orbita.dn.ua/situatsiya-v-gp-sel ... -kiev.html
С позапрошлой недели в ГП «Селидовуголь» продолжаются шахтерские волнения с отказами горняков спускаться в шахты. Люди требуют своевременной выплаты заработной платы.


Сегодня, 4 июня, в объединении полноценно работают только две из четырех шахт: «Кураховская» и 1/3 «Новогродовская». Частично бастуют работники шахт «Котляревская» и «Украина». Об этом телекомпании «Орбита» сообщил и.о. председателя местной организации НПГУ Селидова и Новогродовки Сергей Павлов.

По словам профсоюзного лидера, уговоры администрации приступить к работе уже не действуют на многих горняков, чьи семьи страдают от хронического безденежья. К примеру, сегодня в первую смену отказались ехать примерно 30% рабочих шахт «Украина» и «Котляревская».

Не казённых шахтах давно реализован старый конца советского времени страшный анекдот о шахтёрах(я веду речь о конкретном примере - необходима срочные реальные действия):
"разговор двух директоров шахт:
- Я своим З/П уже пол года не плачу, и работают
- А я уже восемь месяцев!
- И что работают?
- Работают!
- Давай с них ещё деньги за спуск в шахту брать?
- :mrgreen:
Спустя пол года:
- Ну что ты со своих деньги берёшь?
- да ты, что!!!?
- А я ввёл. И всё равно на..бывают: в понедельник спускаются, а в суботу выезжают."
2. суть - Тема:
https://ru.tsn.ua/svit/v-polshe-mozhet- ... 65053.html

У многих украинцев есть проблемы с въездом в Польшу.

В этом сезоне в Польше может испортиться до 40% урожая клубники, потому что ее некому собирать. Немало украинцев-заробитчан имеют проблемы с въездом в Польшу.

Под угрозой также урожаи вишни и малины. Об этом сообщил президент Национальной ассоциации производителей овощей и фруктов Анджей Гайовничек, передает "Польское радио". Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/ato/pervyy-den-leta-p ... 65050.html


Пожалуйста тема, на миллионы, но необходима срочные деяния. Могу оказать содействия, как с той, так и с другой стороны.
На шахтах реализован принцип рабства - остаётся срочно решить вопрос с руководством предприятий - сам факт отлучки шахтёра возможен только через расчёт, и без гарантии его дальнейшего трудоустройства назад. В маленьких городах - это самоубийство. Но кто попробовал на заработках в Польше назад никто не вернулся. Т.Е. сейчас решить вопрос с руководством без "сочного колядования" (это возможно аж бегом для киевлян, и у кого турфирмы) о бесплатных отпусках желающих с сохранением их рабочих мест. Решить транспортные и таможенные вопросы.
Тысячи углекопов и членов их семей сегодня с удовольствием согласятся собирать клубнику, чем дохнуть от голода в шахтах в рабских условиях.
Многие моменты Вы физически не в состоянии понять - и не пытайтесь!
Примите тупо на веру.
Это момент организации высокоприбыльного международного бизнеса.

АУ?

- Есть желающие реально поработать? И сделать что то для страны? Что то заработать?
писать в личку.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 05 чер, 2018 19:44, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 19:39

Kudrjavuy
Совсем плохо Kudrjavuy'му. Пишет о проблемах с выездом в Польшу, поэтому некому клубнику будет собирать и даёт ссылку на то, что "Первый день лета прошел без потерь ООС".
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 19:46

  pesikot написав:Kudrjavuy
Совсем плохо Kudrjavuy'му. Пишет о проблемах с выездом в Польшу, поэтому некому клубнику будет собирать и даёт ссылку на то, что "Первый день лета прошел без потерь ООС".

Спасибо большое!
- Опечатка.
"Проблемы" - чисто организационные.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 05 чер, 2018 20:41, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 20:22

Как такое может быть в воюющей стране?!
https://www.unian.ua/incidents/10142609 ... video.html
"Дирекцією ВІКНУ проведено роз'яснювальну роботу з курсантами, перед виїздом проводяться додаткові інструктажі. Разом з тим, з боку керівництва відомства до Київської міської адміністрації буде направлено лист з проханням розглянути можливість занесення курсантів до пільгової категорії пасажирів, які користуються міським транспортом"

Почему сразу не внести данную категорию к льготникам (раз пока такая система льгот имеется в наличии)?!
Не дожидаясь подобных инцидентов.
Ведь похоже, что ребята просто не стали чекати "а потім отримати компенсацію в бюджетній установі", с которой скорее всего имеются проблемы.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 20:24

  detroytred написав:Cler
Первое по поиску:
https://sputnik-georgia.ru/georgia/2013 ... 37418.html
И такие же оценки результата от Обамы, Меркель и пр.

там же никакой конкретики, а чисто бла-бла... европейские политики иногда и про украину для красного словца говопят что есть достижению, но мы то живущие здесь почему-то видим совсем другое... а про достижения михо лучше спросите у грузин - они с вами и европейскими политиками наверняка не согласятся...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 20:39

  detroytred написав:Как такое может быть в воюющей стране?!
https://www.unian.ua/incidents/10142609 ... video.html
"Дирекцією ВІКНУ проведено роз'яснювальну роботу з курсантами, перед виїздом проводяться додаткові інструктажі. Разом з тим, з боку керівництва відомства до Київської міської адміністрації буде направлено лист з проханням розглянути можливість занесення курсантів до пільгової категорії пасажирів, які користуються міським транспортом"

Почему сразу не внести данную категорию к льготникам (раз пока такая система льгот имеется в наличии)?!
Не дожидаясь подобных инцидентов.
Ведь похоже, что ребята просто не стали чекати "а потім отримати компенсацію в бюджетній установі", с которой скорее всего имеются проблемы.

Вы о чём?
Сначало - заплати, а за тем, может быть, когда нибудь - тебе компенсируют.
Но это "семочки".
В ООС контрактники в а..уе!
- ...только за наличку.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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