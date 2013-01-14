Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:Так як міхо-гриценки не могли додати електоральної підтримки ( бо крутились в тому ж електоральному полі що і ПАП+Ко )
Сьогодні засвітили різні рейтинги, то Гриценко непогано виглядає:
Відносно найбільшу підтримку серед тих респондентів, які планують взяти участь у виборах, має лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко – за неї готові проголосувати 13,3% опитаних; далі йдуть лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко – 9,4% (вищим його рейтинг є в західному та центральному регіонах); співголова партії «Опозиційний блок» Юрій Бойко, якого готові підтримати 8,4% респондентів (його рейтинг забезпечують майже винятково схід, південь та Донбас). УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10142000- ... ravni.html
Партійний:
Серед політичних партій найбільше голосів тих, хто піде на вибори, отримали б ВО «Батьківщина» (12,6%) та партія «Громадянська позиція» (10,7%). Далі йдуть партія «Опозиційний блок» - 8,5%, політична партія «За життя» - 8,1%, Радикальна партія – 7,9%, «Блок Петра Порошенка «Солідарність» - 7,8%. Ймовірно долають виборчий бар’єр також «Об’єднання «Самопоміч» (5,1%) та нещодавно зареєстрована партія «Слуга народу» (5,0%). https://www.unian.ua/politics/10141910- ... ravni.html
Можна собі тільки уявити "кааліціаду" та прем'єріаду при таких розкладах.
Сегодня, 4 июня, в объединении полноценно работают только две из четырех шахт: «Кураховская» и 1/3 «Новогродовская». Частично бастуют работники шахт «Котляревская» и «Украина». Об этом телекомпании «Орбита» сообщил и.о. председателя местной организации НПГУ Селидова и Новогродовки Сергей Павлов.
По словам профсоюзного лидера, уговоры администрации приступить к работе уже не действуют на многих горняков, чьи семьи страдают от хронического безденежья. К примеру, сегодня в первую смену отказались ехать примерно 30% рабочих шахт «Украина» и «Котляревская».
Не казённых шахтах давно реализован старый конца советского времени страшный анекдот о шахтёрах(я веду речь о конкретном примере - необходима срочные реальные действия): "разговор двух директоров шахт: - Я своим З/П уже пол года не плачу, и работают - А я уже восемь месяцев! - И что работают? - Работают! - Давай с них ещё деньги за спуск в шахту брать? - Спустя пол года: - Ну что ты со своих деньги берёшь? - да ты, что!!!? - А я ввёл. И всё равно на..бывают: в понедельник спускаются, а в суботу выезжают." 2. суть - Тема:
Пожалуйста тема, на миллионы, но необходима срочные деяния. Могу оказать содействия, как с той, так и с другой стороны. На шахтах реализован принцип рабства - остаётся срочно решить вопрос с руководством предприятий - сам факт отлучки шахтёра возможен только через расчёт, и без гарантии его дальнейшего трудоустройства назад. В маленьких городах - это самоубийство. Но кто попробовал на заработках в Польше назад никто не вернулся. Т.Е. сейчас решить вопрос с руководством без "сочного колядования" (это возможно аж бегом для киевлян, и у кого турфирмы) о бесплатных отпусках желающих с сохранением их рабочих мест. Решить транспортные и таможенные вопросы. Тысячи углекопов и членов их семей сегодня с удовольствием согласятся собирать клубнику, чем дохнуть от голода в шахтах в рабских условиях. Многие моменты Вы физически не в состоянии понять - и не пытайтесь! Примите тупо на веру. Это момент организации высокоприбыльного международного бизнеса.
АУ?
- Есть желающие реально поработать? И сделать что то для страны? Что то заработать? писать в личку.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 05 чер, 2018 19:44, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
pesikot написав:Kudrjavuy Совсем плохо Kudrjavuy'му. Пишет о проблемах с выездом в Польшу, поэтому некому клубнику будет собирать и даёт ссылку на то, что "Первый день лета прошел без потерь ООС".
Спасибо большое! - Опечатка.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
"Дирекцією ВІКНУ проведено роз'яснювальну роботу з курсантами, перед виїздом проводяться додаткові інструктажі. Разом з тим, з боку керівництва відомства до Київської міської адміністрації буде направлено лист з проханням розглянути можливість занесення курсантів до пільгової категорії пасажирів, які користуються міським транспортом"
Почему сразу не внести данную категорию к льготникам (раз пока такая система льгот имеется в наличии)?! Не дожидаясь подобных инцидентов. Ведь похоже, что ребята просто не стали чекати "а потім отримати компенсацію в бюджетній установі", с которой скорее всего имеются проблемы.
там же никакой конкретики, а чисто бла-бла... европейские политики иногда и про украину для красного словца говопят что есть достижению, но мы то живущие здесь почему-то видим совсем другое... а про достижения михо лучше спросите у грузин - они с вами и европейскими политиками наверняка не согласятся...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
"Дирекцією ВІКНУ проведено роз'яснювальну роботу з курсантами, перед виїздом проводяться додаткові інструктажі. Разом з тим, з боку керівництва відомства до Київської міської адміністрації буде направлено лист з проханням розглянути можливість занесення курсантів до пільгової категорії пасажирів, які користуються міським транспортом"
Почему сразу не внести данную категорию к льготникам (раз пока такая система льгот имеется в наличии)?! Не дожидаясь подобных инцидентов. Ведь похоже, что ребята просто не стали чекати "а потім отримати компенсацію в бюджетній установі", с которой скорее всего имеются проблемы.
Вы о чём? Сначало - заплати, а за тем, может быть, когда нибудь - тебе компенсируют. Но это "семочки". В ООС контрактники в а..уе! - ...только за наличку.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.