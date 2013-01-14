Додано: Вів 05 чер, 2018 21:40
pesikot написав:Kudrjavuy
Где ваши статьи о коррупции до 2013 года ?
За ВЕСЬ период.
Научитесь читать.
Поэтому я официально "токсичен".
"зайдите" в сообщения - для участников форума всё в открытом доступе.
Истоки, происхождение, экономические методы её вскармливания, кто и в чём заинтересован, модель её, .............
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.