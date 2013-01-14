За ВЕСЬ период.
Научитесь читать.
Поэтому я официально "токсичен"(Украина, РФ, активно противодействовать стала Франция, США...).
"зайдите" в сообщения - для участников форума всё в открытом доступе.
Истоки, происхождение, экономические методы её вскармливания, кто и в чём заинтересован, модель её, модель происходящей "приватизации", .............
Активная модель разработанная на начало 96 го в полном объёме.
Существующая сегодня модель "экономико - правовых отношений" ставит с ног на голову всю страну.
Отсюда все "старания" пакращувачей ведут только в ... поиск дна.
Поэтому: Украина будет только пробивать дно...
Без буквально малого щелчка пальцами - уходить всё далее от точки невозврата.