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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3897389838993900
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 21:40

  pesikot написав:Kudrjavuy
Где ваши статьи о коррупции до 2013 года ?

:oops:
За ВЕСЬ период.
Научитесь читать.
Поэтому я официально "токсичен"(Украина, РФ, активно противодействовать стала Франция, США...).
"зайдите" в сообщения - для участников форума всё в открытом доступе.
Истоки, происхождение, экономические методы её вскармливания, кто и в чём заинтересован, модель её, модель происходящей "приватизации", .............
Активная модель разработанная на начало 96 го в полном объёме.
Существующая сегодня модель "экономико - правовых отношений" ставит с ног на голову всю страну.
Отсюда все "старания" пакращувачей ведут только в ... поиск дна.
Поэтому: Украина будет только пробивать дно...
Без буквально малого щелчка пальцами - уходить всё далее от точки невозврата.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 08:16

  detroytred написав:Достижения есть и у нас, есть и у грузинов.
За ту цену, которую заплатили грузины, у них нормальные соответствующие достижения (созданные Михо и Ко).
За ту цену, что заплатили украинцы, на мой взгляд, ПАП и Ко обязаны были дать результат на порядок выше, чем дали.


было бы гораздо лучше, работай ылита, не дожидаясь, какую цену в человеческих жизнях заплатит народ за их "деятельность".
маемо же, что одни умирают под гимн Украины, а другие под него же жрут в куршавеле шампунь по штуке евро.
а в раде на чашах весов дефолт страны и спокойная, благополучная жизнь кучки андонов.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 10:05

Юрий91
Именно так.
Не дожидаясь.
Это и есть функция элит в обществе.
Функция кухарок-дворников-собирателей клубники варить-мести-собирать. И они с данной функцией СВОЕЙ справляются.
Элиты же нет.

Кстати, развитие-рост уровня работяг (создание благоприятных условий для этих процессов) - это тоже функция можновладцив.
detroytred
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  #<1 ... 3897389838993900
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