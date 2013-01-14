|
|
|
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 05 чер, 2018 21:40
pesikot написав:Kudrjavuy
Где ваши статьи о коррупции до 2013 года ?
За ВЕСЬ период.
Научитесь читать.
Поэтому я официально "токсичен"(Украина, РФ, активно противодействовать стала Франция, США...).
"зайдите" в сообщения - для участников форума всё в открытом доступе.
Истоки, происхождение, экономические методы её вскармливания, кто и в чём заинтересован, модель её, модель происходящей "приватизации", .............
Активная модель разработанная на начало 96 го в полном объёме.
Существующая сегодня модель "экономико - правовых отношений" ставит с ног на голову всю страну.
Отсюда все "старания" пакращувачей ведут только в ... поиск дна.
Поэтому: Украина будет только пробивать дно...
Без буквально малого щелчка пальцами - уходить всё далее от точки невозврата.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 5553
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 575 раз.
- Подякували: 758 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 чер, 2018 08:16
detroytred написав:
Достижения есть и у нас, есть и у грузинов.
За ту цену, которую заплатили грузины, у них нормальные соответствующие достижения (созданные Михо и Ко).
За ту цену, что заплатили украинцы, на мой взгляд, ПАП и Ко обязаны были дать результат на порядок выше, чем дали.
было бы гораздо лучше, работай ылита, не дожидаясь, какую цену в человеческих жизнях заплатит народ за их "деятельность".
маемо же, что одни умирают под гимн Украины, а другие под него же жрут в куршавеле шампунь по штуке евро.
а в раде на чашах весов дефолт страны и спокойная, благополучная жизнь кучки андонов.
-
19yuriy91
-
-
- Повідомлень: 1297
- З нами з: 15.09.12
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 чер, 2018 10:05
Юрий91
Именно так.
Не дожидаясь.
Это и есть функция элит в обществе.
Функция кухарок-дворников-собирателей клубники варить-мести-собирать. И они с данной функцией СВОЕЙ справляются.
Элиты же нет.
Кстати, развитие-рост уровня работяг (создание благоприятных условий для этих процессов) - это тоже функция можновладцив.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 20036
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1158 раз.
- Подякували: 2694 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 чер, 2018 13:30
nik1 написав:
"У нас нет никакого потенциала. Весь наш потенциал заключался в следующем: берёшь у Минобороны танк Т-72 или Т-64 по цене металлолома, заводишь его на бронетанковом заводе, ремонтируешь и продаёшь за $400 тыс.", — заявил Пашинский в октябре 2016 года
-
sal
-
-
- Повідомлень: 2582
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 364 раз.
- Подякували: 212 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 чер, 2018 13:55
detroytred написав: Тракторист написав:
что есть достижению
Достижения есть и у нас, есть и у грузинов.
За ту цену, которую заплатили грузины, у них нормальные соответствующие достижения (созданные Михо и Ко).
За ту цену, что заплатили украинцы, на мой взгляд, ПАП и Ко обязаны были дать результат на порядок выше, чем дали.
Поэтому западными представителями Михо признан молодцом, обеспечившим достаточный уровень реформ (результат), а к нашим властям довольно сильные претензии.
достижения грузии сильно преувеличины, а тем более достижения михо, который кстати скрывается от следственных органов грузии по 4 уголовным делам...
что касается достижений украины, то о каких достижениях можно говорить в деградирующей стране? - давайте хотя бы вернёмся к уровню жизни до 2014 года...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
-
Тракторист
-
-
- Повідомлень: 3521
- З нами з: 06.08.08
- Подякував: 187 раз.
- Подякували: 558 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 чер, 2018 14:19
detroytred написав:
Юрий91
Именно так.
Не дожидаясь.
Это и есть функция элит в обществе.
Функция кухарок-дворников-собирателей клубники варить-мести-собирать. И они с данной функцией СВОЕЙ справляются.
Элиты же нет.
Кстати, развитие-рост уровня работяг (создание благоприятных условий для этих процессов) - это тоже функция можновладцив.
Полная и беспросветная глупость системы власть имущих - с их "вкрав 100 карбованців, тай втік".
Отсутствие знаний политической экономики, истории, неверие в Украинца.
Большинства "участников форума"....
Их физическое невосприятие "Государства" - во всех его обличьях.
Практически парализует любое "развитие" во всех сферах жизни.
"Нацарював, тай втік" - стало гаслом "Элитэ"(Л,Д,К.) - и национальнального сознания.
Т.Е. - патриотов уничтожают, грабят и убивают население без всякого зазрения совести,...- и Права быть за это наказанным.
Как ни цинично это звучит, но тема с углекопами "Селидовугля и клубникой" - это не "прикол" - это горячая тема подлежащая срочному разрешению! Ибо это в "зоне АТО"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 5553
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 575 раз.
- Подякували: 758 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 чер, 2018 14:59
Это конкретный пример! Для чего и указанно: "Сегодня", "Селидовуголь", "клубника, черешня - Польша", "деньги".
В данном случае, показать им, что они Люди, а не рабы Государства.
И за их рабским существованием стоит не государство Украина, а конкретные лица. И что в Украине всегда существует альтернатива принудительному рабству.
Как ни прискорбно действующие от имени государства Украина.
Разорвать их рабскую привязку к шахтам.
Дать возможность почувствовать себя Гражданином Украины, с Правом бывать за границей и что то честно зарабатывать своим трудом.
Чем быть вечно голодным с непрекращающейся "геббельсовщиной", что "их кормят", и ни нахлебники... - по факту "ОНИ ЛИЦА СОЗДАЮЩИЕ, И ИМЕЮЩИЕ ДЛЯ ЭТОГО СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ".при том, за "свои содержат сегодня казённые шахты"
Отдельно укажу, что существует целая организованная на казённом уровне система "выжженой земли" - ликвидирующая любую деятельность по созданию "добавочной стоимости" в зоне досягаемости шахт.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 5553
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 575 раз.
- Подякували: 758 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 чер, 2018 15:10
19yuriy91 написав: detroytred написав:
Достижения есть и у нас, есть и у грузинов.
За ту цену, которую заплатили грузины, у них нормальные соответствующие достижения (созданные Михо и Ко).
За ту цену, что заплатили украинцы, на мой взгляд, ПАП и Ко обязаны были дать результат на порядок выше, чем дали.
было бы гораздо лучше, работай ылита, не дожидаясь, какую цену в человеческих жизнях заплатит народ за их "деятельность".
маемо же, что одни умирают под гимн Украины, а другие под него же жрут в куршавеле шампунь по штуке евро.
а в раде на чашах весов дефолт страны и спокойная, благополучная жизнь кучки андонов.
К сожалению действительность куда страшнее и уже ни один год.
Для того, что бы ..ыдло молчало, им устраивают порно с названием "выборы", иные шоу, а под шумок - даже недра Украины оказываются в собственности граждан Израиля, Китая, Индии, Отечественного чёрного криминала, ... Земля уже поделена, и продана... - осталось только легализовать... - но что "интересно" Украинцев там НЕТ.
ну и прочая... горькая действительность нашего быта.
Именно для этого Вам выставлялся комментарий от Кармазина - с конкретными цифрами, именами...................- это полный официоз от старого прокурора.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 5553
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 575 раз.
- Подякували: 758 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|5
|13602
|
|
|183
|79656
|
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
|
|0
|4910
|
|