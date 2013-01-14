Додано: Сер 06 чер, 2018 14:59

Это конкретный пример! Для чего и указанно: "Сегодня", "Селидовуголь", "клубника, черешня - Польша", "деньги".





В данном случае, показать им, что они Люди, а не рабы Государства.

И за их рабским существованием стоит не государство Украина, а конкретные лица. И что в Украине всегда существует альтернатива принудительному рабству.

Как ни прискорбно действующие от имени государства Украина.

Разорвать их рабскую привязку к шахтам.

Дать возможность почувствовать себя Гражданином Украины, с Правом бывать за границей и что то честно зарабатывать своим трудом.

Чем быть вечно голодным с непрекращающейся "геббельсовщиной", что "их кормят", и ни нахлебники... - по факту "ОНИ ЛИЦА СОЗДАЮЩИЕ, И ИМЕЮЩИЕ ДЛЯ ЭТОГО СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ".при том, за "свои содержат сегодня казённые шахты"

Отдельно укажу, что существует целая организованная на казённом уровне система "выжженой земли" - ликвидирующая любую деятельность по созданию "добавочной стоимости" в зоне досягаемости шахт.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.