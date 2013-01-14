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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3898389939003901>
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 21:40

  pesikot написав:Kudrjavuy
Где ваши статьи о коррупции до 2013 года ?

:oops:
За ВЕСЬ период.
Научитесь читать.
Поэтому я официально "токсичен"(Украина, РФ, активно противодействовать стала Франция, США...).
"зайдите" в сообщения - для участников форума всё в открытом доступе.
Истоки, происхождение, экономические методы её вскармливания, кто и в чём заинтересован, модель её, модель происходящей "приватизации", .............
Активная модель разработанная на начало 96 го в полном объёме.
Существующая сегодня модель "экономико - правовых отношений" ставит с ног на голову всю страну.
Отсюда все "старания" пакращувачей ведут только в ... поиск дна.
Поэтому: Украина будет только пробивать дно...
Без буквально малого щелчка пальцами - уходить всё далее от точки невозврата.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 08:16

  detroytred написав:Достижения есть и у нас, есть и у грузинов.
За ту цену, которую заплатили грузины, у них нормальные соответствующие достижения (созданные Михо и Ко).
За ту цену, что заплатили украинцы, на мой взгляд, ПАП и Ко обязаны были дать результат на порядок выше, чем дали.


было бы гораздо лучше, работай ылита, не дожидаясь, какую цену в человеческих жизнях заплатит народ за их "деятельность".
маемо же, что одни умирают под гимн Украины, а другие под него же жрут в куршавеле шампунь по штуке евро.
а в раде на чашах весов дефолт страны и спокойная, благополучная жизнь кучки андонов.
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 10:05

Юрий91
Именно так.
Не дожидаясь.
Это и есть функция элит в обществе.
Функция кухарок-дворников-собирателей клубники варить-мести-собирать. И они с данной функцией СВОЕЙ справляются.
Элиты же нет.

Кстати, развитие-рост уровня работяг (создание благоприятных условий для этих процессов) - это тоже функция можновладцив.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 13:30

Re: танки

  nik1 написав:"У нас нет никакого потенциала. Весь наш потенциал заключался в следующем: берёшь у Минобороны танк Т-72 или Т-64 по цене металлолома, заводишь его на бронетанковом заводе, ремонтируешь и продаёшь за $400 тыс.", — заявил Пашинский в октябре 2016 года
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 13:55

  detroytred написав:
  Тракторист написав: что есть достижению

Достижения есть и у нас, есть и у грузинов.
За ту цену, которую заплатили грузины, у них нормальные соответствующие достижения (созданные Михо и Ко).
За ту цену, что заплатили украинцы, на мой взгляд, ПАП и Ко обязаны были дать результат на порядок выше, чем дали.

Поэтому западными представителями Михо признан молодцом, обеспечившим достаточный уровень реформ (результат), а к нашим властям довольно сильные претензии.

достижения грузии сильно преувеличины, а тем более достижения михо, который кстати скрывается от следственных органов грузии по 4 уголовным делам...

что касается достижений украины, то о каких достижениях можно говорить в деградирующей стране? - давайте хотя бы вернёмся к уровню жизни до 2014 года...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 14:19

  detroytred написав:Юрий91
Именно так.
Не дожидаясь.
Это и есть функция элит в обществе.
Функция кухарок-дворников-собирателей клубники варить-мести-собирать. И они с данной функцией СВОЕЙ справляются.
Элиты же нет.

Кстати, развитие-рост уровня работяг (создание благоприятных условий для этих процессов) - это тоже функция можновладцив.

"Жрать и срать" - это функции человеческого организма.
Так же, как рождаться, учиться, болеть, лечиться, работать, создавать, разрушать...
И "не воздухом единым сыт человек"


Полная и беспросветная глупость системы власть имущих - с их "вкрав 100 карбованців, тай втік".
Отсутствие знаний политической экономики, истории, неверие в Украинца.
Большинства "участников форума"....
Их физическое невосприятие "Государства" - во всех его обличьях.

Практически парализует любое "развитие" во всех сферах жизни.
"Нацарював, тай втік" - стало гаслом "Элитэ"(Л,Д,К.) - и национальнального сознания.
Т.Е. - патриотов уничтожают, грабят и убивают население без всякого зазрения совести,...- и Права быть за это наказанным.
Как ни цинично это звучит, но тема с углекопами "Селидовугля и клубникой" - это не "прикол" - это горячая тема подлежащая срочному разрешению! Ибо это в "зоне АТО"
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 06 чер, 2018 15:48, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 14:59

Это конкретный пример! Для чего и указанно: "Сегодня", "Селидовуголь", "клубника, черешня - Польша", "деньги".


В данном случае, показать им, что они Люди, а не рабы Государства.
И за их рабским существованием стоит не государство Украина, а конкретные лица. И что в Украине всегда существует альтернатива принудительному рабству.
Как ни прискорбно действующие от имени государства Украина.
Разорвать их рабскую привязку к шахтам.
Дать возможность почувствовать себя Гражданином Украины, с Правом бывать за границей и что то честно зарабатывать своим трудом.
Чем быть вечно голодным с непрекращающейся "геббельсовщиной", что "их кормят", и ни нахлебники... - по факту "ОНИ ЛИЦА СОЗДАЮЩИЕ, И ИМЕЮЩИЕ ДЛЯ ЭТОГО СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ".при том, за "свои содержат сегодня казённые шахты"
Отдельно укажу, что существует целая организованная на казённом уровне система "выжженой земли" - ликвидирующая любую деятельность по созданию "добавочной стоимости" в зоне досягаемости шахт.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 15:10

  19yuriy91 написав:
  detroytred написав:Достижения есть и у нас, есть и у грузинов.
За ту цену, которую заплатили грузины, у них нормальные соответствующие достижения (созданные Михо и Ко).
За ту цену, что заплатили украинцы, на мой взгляд, ПАП и Ко обязаны были дать результат на порядок выше, чем дали.


было бы гораздо лучше, работай ылита, не дожидаясь, какую цену в человеческих жизнях заплатит народ за их "деятельность".
маемо же, что одни умирают под гимн Украины, а другие под него же жрут в куршавеле шампунь по штуке евро.
а в раде на чашах весов дефолт страны и спокойная, благополучная жизнь кучки андонов.

К сожалению действительность куда страшнее и уже ни один год.
Для того, что бы ..ыдло молчало, им устраивают порно с названием "выборы", иные шоу, а под шумок - даже недра Украины оказываются в собственности граждан Израиля, Китая, Индии, Отечественного чёрного криминала, ... Земля уже поделена, и продана... - осталось только легализовать... - но что "интересно" Украинцев там НЕТ.
ну и прочая... горькая действительность нашего быта.

Именно для этого Вам выставлялся комментарий от Кармазина - с конкретными цифрами, именами...................- это полный официоз от старого прокурора.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 16:12

Отечественная коррупция многолика и совершенно безнаказанна:
Здесь противостоят можно только по пути А.Музычко. - радикально и безаппеляционно.
https://kh.vgorode.ua/news/sobytyia/365 ... yi-protest
Под Харьковом жители Эсхара вышли на массовый протест. Об этом Vgorode сообщил правозащитник Роман Лихачов.

На своей странице в Facebook активист написал, что в центре Эсхара собралось около 300 человек. Они возмущены тем, что полиция квалифицирует смерть антикоррупционера Николая Бычко как "самоубийство" и настаивают на справедливом расследовании.

Убивают за малое: просто за желание жить не в дерьме, и только по причине того, что это "кому-то выгодно".

Бесперспективность какой либо общественного противостояния системному криминалу -"коррупции" показали события во "Врадиевке".



Инттересно, когда сразу кричали, что "нас сдают силой" - людей "привлекали".
А теперь "вспомнили"?
https://bzns.media/ukraine/byl_prikaz_b ... sk-608013/
"Мы должны были обеспечивать контроль дороги. И когда со Славянска начали выходить колонны с боевиками, мы должны были их задерживать, по идее. Но был приказ: перемирие. Не стрелять. И колонны спокойно вышли", - отметил Ткаченко.

И что "давно усё порешано..."

Это сейчас твориться по всей Украине - с углём, янтарём, лесом, рыбой, транспортом, жильём, хлебом, спиртом, сахаром, подсолнечным маслом, мясом(я не сомневаюсь, что уже через год доступным будет только мясо с Аргентины или Китая), .......

"Проблемы" - создаются принудительно-искусственно(всё чаще в виде новых "законов" и под законных актов), для того, что бы за "их разрешение" можно было вымогать щедрые наколядования. Отсюда у них и жизнь лишенная какой нибудь полезной деятельности, но.... Чисто по схеме создания "Воров в Законе" схема отработанная из востока.
Это уже подготовленный вид "бизнеса" для детей "успешных".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 16:59

  Kudrjavuy написав:Это сейчас твориться по всей Украине - с углём, янтарём, лесом, рыбой, транспортом, жильём, хлебом, спиртом, сахаром, подсолнечным маслом, мясом(я не сомневаюсь, что уже через год доступным будет только мясо с Аргентины или Китая), .......


Для большей зрадофилии и густопсового нытья, подсказываю - надо ныть, что всё будет из Аргентины или Китая. Лес - оттуда, жилье - оттуда, подсолнечное масло - тоже оттуда.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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