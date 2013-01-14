Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:Kudrjavuy Где ваши статьи о коррупции до 2013 года ?
За ВЕСЬ период. Научитесь читать. Поэтому я официально "токсичен"(Украина, РФ, активно противодействовать стала Франция, США...). "зайдите" в сообщения - для участников форума всё в открытом доступе. Истоки, происхождение, экономические методы её вскармливания, кто и в чём заинтересован, модель её, модель происходящей "приватизации", ............. Активная модель разработанная на начало 96 го в полном объёме. Существующая сегодня модель "экономико - правовых отношений" ставит с ног на голову всю страну. Отсюда все "старания" пакращувачей ведут только в ... поиск дна. Поэтому: Украина будет только пробивать дно... Без буквально малого щелчка пальцами - уходить всё далее от точки невозврата.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
detroytred написав:Достижения есть и у нас, есть и у грузинов. За ту цену, которую заплатили грузины, у них нормальные соответствующие достижения (созданные Михо и Ко). За ту цену, что заплатили украинцы, на мой взгляд, ПАП и Ко обязаны были дать результат на порядок выше, чем дали.
было бы гораздо лучше, работай ылита, не дожидаясь, какую цену в человеческих жизнях заплатит народ за их "деятельность". маемо же, что одни умирают под гимн Украины, а другие под него же жрут в куршавеле шампунь по штуке евро. а в раде на чашах весов дефолт страны и спокойная, благополучная жизнь кучки андонов.
nik1 написав:"У нас нет никакого потенциала. Весь наш потенциал заключался в следующем: берёшь у Минобороны танк Т-72 или Т-64 по цене металлолома, заводишь его на бронетанковом заводе, ремонтируешь и продаёшь за $400 тыс.", — заявил Пашинский в октябре 2016 года
Достижения есть и у нас, есть и у грузинов. За ту цену, которую заплатили грузины, у них нормальные соответствующие достижения (созданные Михо и Ко). За ту цену, что заплатили украинцы, на мой взгляд, ПАП и Ко обязаны были дать результат на порядок выше, чем дали.
Поэтому западными представителями Михо признан молодцом, обеспечившим достаточный уровень реформ (результат), а к нашим властям довольно сильные претензии.
достижения грузии сильно преувеличины, а тем более достижения михо, который кстати скрывается от следственных органов грузии по 4 уголовным делам...
что касается достижений украины, то о каких достижениях можно говорить в деградирующей стране? - давайте хотя бы вернёмся к уровню жизни до 2014 года...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
detroytred написав:Юрий91 Именно так. Не дожидаясь. Это и есть функция элит в обществе. Функция кухарок-дворников-собирателей клубники варить-мести-собирать. И они с данной функцией СВОЕЙ справляются. Элиты же нет.
Кстати, развитие-рост уровня работяг (создание благоприятных условий для этих процессов) - это тоже функция можновладцив.
"Жрать и срать" - это функции человеческого организма. Так же, как рождаться, учиться, болеть, лечиться, работать, создавать, разрушать... И "не воздухом единым сыт человек"
Полная и беспросветная глупость системы власть имущих - с их "вкрав 100 карбованців, тай втік". Отсутствие знаний политической экономики, истории, неверие в Украинца. Большинства "участников форума".... Их физическое невосприятие "Государства" - во всех его обличьях.
Практически парализует любое "развитие" во всех сферах жизни. "Нацарював, тай втік" - стало гаслом "Элитэ"(Л,Д,К.) - и национальнального сознания. Т.Е. - патриотов уничтожают, грабят и убивают население без всякого зазрения совести,...- и Права быть за это наказанным. Как ни цинично это звучит, но тема с углекопами "Селидовугля и клубникой" - это не "прикол" - это горячая тема подлежащая срочному разрешению! Ибо это в "зоне АТО"
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 06 чер, 2018 15:48, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Это конкретный пример! Для чего и указанно: "Сегодня", "Селидовуголь", "клубника, черешня - Польша", "деньги".
В данном случае, показать им, что они Люди, а не рабы Государства. И за их рабским существованием стоит не государство Украина, а конкретные лица. И что в Украине всегда существует альтернатива принудительному рабству. Как ни прискорбно действующие от имени государства Украина. Разорвать их рабскую привязку к шахтам. Дать возможность почувствовать себя Гражданином Украины, с Правом бывать за границей и что то честно зарабатывать своим трудом. Чем быть вечно голодным с непрекращающейся "геббельсовщиной", что "их кормят", и ни нахлебники... - по факту "ОНИ ЛИЦА СОЗДАЮЩИЕ, И ИМЕЮЩИЕ ДЛЯ ЭТОГО СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ".при том, за "свои содержат сегодня казённые шахты" Отдельно укажу, что существует целая организованная на казённом уровне система "выжженой земли" - ликвидирующая любую деятельность по созданию "добавочной стоимости" в зоне досягаемости шахт.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
detroytred написав:Достижения есть и у нас, есть и у грузинов. За ту цену, которую заплатили грузины, у них нормальные соответствующие достижения (созданные Михо и Ко). За ту цену, что заплатили украинцы, на мой взгляд, ПАП и Ко обязаны были дать результат на порядок выше, чем дали.
было бы гораздо лучше, работай ылита, не дожидаясь, какую цену в человеческих жизнях заплатит народ за их "деятельность". маемо же, что одни умирают под гимн Украины, а другие под него же жрут в куршавеле шампунь по штуке евро. а в раде на чашах весов дефолт страны и спокойная, благополучная жизнь кучки андонов.
К сожалению действительность куда страшнее и уже ни один год. Для того, что бы ..ыдло молчало, им устраивают порно с названием "выборы", иные шоу, а под шумок - даже недра Украины оказываются в собственности граждан Израиля, Китая, Индии, Отечественного чёрного криминала, ... Земля уже поделена, и продана... - осталось только легализовать... - но что "интересно" Украинцев там НЕТ. ну и прочая... горькая действительность нашего быта.
Именно для этого Вам выставлялся комментарий от Кармазина - с конкретными цифрами, именами...................- это полный официоз от старого прокурора.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
На своей странице в Facebook активист написал, что в центре Эсхара собралось около 300 человек. Они возмущены тем, что полиция квалифицирует смерть антикоррупционера Николая Бычко как "самоубийство" и настаивают на справедливом расследовании.
Убивают за малое: просто за желание жить не в дерьме, и только по причине того, что это "кому-то выгодно". Бесперспективность какой либо общественного противостояния системному криминалу -"коррупции" показали события во "Врадиевке".
"Мы должны были обеспечивать контроль дороги. И когда со Славянска начали выходить колонны с боевиками, мы должны были их задерживать, по идее. Но был приказ: перемирие. Не стрелять. И колонны спокойно вышли", - отметил Ткаченко.
И что "давно усё порешано..."
Это сейчас твориться по всей Украине - с углём, янтарём, лесом, рыбой, транспортом, жильём, хлебом, спиртом, сахаром, подсолнечным маслом, мясом(я не сомневаюсь, что уже через год доступным будет только мясо с Аргентины или Китая), .......
"Проблемы" - создаются принудительно-искусственно(всё чаще в виде новых "законов" и под законных актов), для того, что бы за "их разрешение" можно было вымогать щедрые наколядования. Отсюда у них и жизнь лишенная какой нибудь полезной деятельности, но.... Чисто по схеме создания "Воров в Законе" схема отработанная из востока. Это уже подготовленный вид "бизнеса" для детей "успешных".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Это сейчас твориться по всей Украине - с углём, янтарём, лесом, рыбой, транспортом, жильём, хлебом, спиртом, сахаром, подсолнечным маслом, мясом(я не сомневаюсь, что уже через год доступным будет только мясо с Аргентины или Китая), .......
Для большей зрадофилии и густопсового нытья, подсказываю - надо ныть, что всё будет из Аргентины или Китая. Лес - оттуда, жилье - оттуда, подсолнечное масло - тоже оттуда.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде...