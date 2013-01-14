Сегодня в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины состоялась встреча председателей первичных профсоюзных организаций НПГУ шахт ГП «Селидовуголь» с министром Игорем Насаликом. В мероприятии также участвовала заместитель председателя НПГУ Наталья Левицкая. Об этом сообщает Конфедерация свободных профсоюзов Украины.Шахту «1/3 Новогродовская» представлял председатель первички НПГУ Сергей Павлов, «Котляревскую» – Таисия Кравцова, «Кураховскую» – Алексей Сорока, шахту «Украина» – Иван Чуков.На встрече обсуждалась крайне сложная ситуация в ГП «Селидовуголь», вызванная недостаточным бюджетным финансированием отрасли и как следствие – задолженностью по заработной плате. Из-за этого шахтеры были вынуждены прибегнуть к протестным акциям и частично – прекращению работы. По состоянию на сегодня на шахте «Котляревская» отказываются спускаться в забой около 40 процентов работников, на «Украине» – более 20 процентов. Критическое положение на шахте «Кураховская», которая вообще может остановиться – работать в режиме откачки воды.Профсоюзные лидеры акцентировали внимание на том, что средств нет не только на выплату задолженности за несколько месяцев, но и на техническое переоснащение шахт.«К сожалению, результатом разговора вряд ли кто-то остался доволен, – сообщает Конфедерация свободных профсоюзов Украины. – По словам Сергея Павлова, министр даже не пытался хоть что-то пообещать».«Нам фактически дали понять, что рассчитывать на господдержку не приходится, – отметил Сергей Павлов. – Насалик сказал, что с инвестиционных проектов деньги снимать не будут. Так же, как и перебрасывать из других регионов. Вместо этого министр стал нарекать, что ГП «Селидовуголь» не может освоить даже те средства, которые ему выделяют на приобретение оборудования, поскольку не проводятся тендеры. Мы же пытались убедить, что тендеры не происходят потому, что нет желающих в них участвовать,Сергей Павлов отметил, что теперь вся надежда только на депутатский корпус, который может поддержать законопроект №8362 «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2018 год» относительно надлежащего финансового обеспечения государственного сектора угольной отрасли». Этим документом предусмотрено выделение 2,8 миллиарда гривен на поддержку глепрома, что позволит по крайней мере уберечь отрасль от упадка и позволит выплачивать зарплату шахтерам.