Додано: Сер 06 чер, 2018 20:11

justit написав: Все таки не живя в Грузии сложно судить о том, как там.

Я вот не сужу. Все таки не живя в Грузии сложно судить о том, как там.Я вот не сужу.

По крайней мере четыре года назад было замечательно, в плане криминогенной обстановки. Почему так и не довольна ими была РФ(криминал не контролировал все сферы жизни).Вся Грузия в суете, но это сложно объяснить без понимания совершенно другого менталитета. Для нас дико их "сиесты" на обед всегда с хорошим вином, хлебом, мясом.Из минусов - грузины уже никто всё продано тем же представителям РФ, осваивались средства на строительстве гидроэлектростанций, тоннелей, транспортных коридоров в Турцию, вокруг Тбилиси, турками, китайцами, ...- Деньги ЕБРР, Китая, Баку, Привата, криминала,...Пенсионеры жили ... на 7 лари, но там они долгожители, и живут с семьями со множеством поколений.Основные предприятия были полностью выведены, проданы забугрцам - грузины в своём большинстве ищут рынки сбыта "лицензионной" продукции. Продукты были доступны и ... ну что можно говорить о двушке их красного - я гурман на такое, разве что запах ошарашивал? При том это всё общедоступно. Грузины в своей массовости условиями жизни не разбалованы и особо на этом внимания не акцентируют - хотя массовая "простота"(это полит корректно). Более зажиточно жили в оккупированной Абхазии, за счёт мандарин, порта, транзита, исторически элитной курортной зоны(сейчас там конечно ...опа).Шахты угольные, марганцевые - в ...опе. Собственники(Швили продал всё) из РФ так же рабы бастуют и нищенствуют. У берега Чёрного моря строились фантастический город - но "частный", с перспективой на Украину без Крыма. Их климат, воздух, вода,.... Тот же Приват купил и строил горнолыжный курорт позиционируя его, как элитный. Большинство крупного международного криминала словно в офшор выводило туда средства, для строительства своих "родовых имений" (чего стоит только Лёня Космос...) В принципе с местным колоритом в этом был свой шарм. Но снова - не для грузин. Множество армян - покупают, продают, всё "решают"....(честно говоря просто смешно было)Доступный автомобильный секондхенд - при том, для всех.Те же "нормальные грузины" бригадами нелегально ездили по стройкам Украины - на заработки. Но в самом Тбилиси работали на заработках.... китайцы, турки, азербайджанцы(хотя больше продавали - покупали).Этакая тихая периферия с древними каменными жилищами и стеклянными небоскрёбами, с дарованным Богом климатом.