Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+Додати тему
Відповісти на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Kudrjavuy написав: Это сейчас твориться по всей Украине - с углём, янтарём, лесом, рыбой, транспортом, жильём, хлебом, спиртом, сахаром, подсолнечным маслом, мясом(я не сомневаюсь, что уже через год доступным будет только мясо с Аргентины или Китая), .......
Для большей зрадофилии и густопсового нытья, подсказываю - надо ныть, что всё будет из Аргентины или Китая. Лес - оттуда, жилье - оттуда, подсолнечное масло - тоже оттуда.
Kudrjavuy написав:Это сейчас твориться по всей Украине - с углём, янтарём, лесом, рыбой, транспортом, жильём, хлебом, спиртом, сахаром, подсолнечным маслом, мясом(я не сомневаюсь, что уже через год доступным будет только мясо с Аргентины или Китая), .......
Для большей зрадофилии и густопсового нытья, подсказываю - надо ныть, что всё будет из Аргентины или Китая. Лес - оттуда, жилье - оттуда, подсолнечное масло - тоже оттуда.
-? А кого будем продавать, что бы в прямом смысле "жрать и срать"? - когда уже и Землю продали? На панель в Китай детей, ещё не родившихся? Тогда конкретизируйте: кто и кого(чьих детей будет продавать)? Что бы просто сытно жрать - и сладко в тепле спать?
Грубо с афоризмами но последнему понятно. Повторяю: по поводу организации туров на работы в Польшу, высоко квалифицированным углекопам, и членам их семей, как единственный вариант выживания и спасения от голода сегодня ВОПРОС ОТКРЫТЫЙ. Вопросы достаточно конкретные дальше можно только прекратить глупую полемику.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:"Проблемы" - создаются принудительно-искусственно(всё чаще в виде новых "законов" и под законных актов), для того, что бы за "их разрешение" можно было вымогать щедрые наколядования. Отсюда у них и жизнь лишенная какой нибудь полезной деятельности, но.... Чисто по схеме создания "Воров в Законе" схема отработанная из востока. Это уже подготовленный вид "бизнеса" для детей "успешных".
Starikan написав:
detroytred написав: Ключевая мысль у меня была в том, что нынешним властям нужно было *спеться* (договориться) с михами, гриценками, наливайченками и т.д., чем с бойками, ляшками и т.д.
А кто такие михи, гриценки и наливайченки? кто за ними стоит? какая реальная сила?
За остальными такая сила есть, а за этими крикунами?
Любой руководитель государства вынужден договариваться прежде всего с "генералами экономики", какими бы они плохишами не были бы.
Вы хотя бы имейте уважение ко своим оппонентам, а это действительно ничтожный случай, не "вертолёты":
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Сейчас дежурный врач находится в реанимационном отделении. По предварительной информации у него черепно-мозговая травма, переломы ребер, конечностей, обширные гематомы на теле.
Как сообщает издание, ссылаясь на собственные источники, нападавшие - члены местной ОПГ, который руководит один из частных предпринимателей Першотравенска. Местные жители возмущены и напуганы этим инцидентом.
От полиции инцидент пока не комментируют.
И "повыше" Европа сняла санкции с Арбузова.(а здесь "по взрослому")
https://vesti-ua.net/novosti/politika/7 ... dengi.html .................................. По возвращении экс-министра экологии и природных ресурсов, владельца газодобывающей группы Burisma Holdings Николая Злочевского в Украину могут вернутся и другие одиозные чиновники времен президента Виктора Януковича. Об этом заявил член парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, внефракционный народный депутат Борислав Береза.
«Если мы не можем доказать его вину, есть два объяснения: либо правоохранительные органы не способны на это, или речь идет об отсутствии состава преступления. Но, учитывая, что Злочевский занимал довольно высокий пост, при этом смог заработать миллиардные состояния, у меня все-таки вопрос к компетенции правоохранительных органов», – заявил он.
Нардеп считает, что в Украину могут вернуться и экс-премьер-министр Николай Азаровов и экс-глава НБУ Сергей Арбузов.
«Теперь возможен возврат и Клюева, и Портнова и всех остальных: Азарова, Арбузова. А потом их участие в выборах», – отметил Береза.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Я напомню о моём предложении создании срочного бизнеса(по логистике и таможне) высокоприбыльного валютного бизнеса на углекопах и членах их семей:
http://orbita.dn.ua/vstrecha-predstavit ... shali.html Сегодня в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины состоялась встреча председателей первичных профсоюзных организаций НПГУ шахт ГП «Селидовуголь» с министром Игорем Насаликом. В мероприятии также участвовала заместитель председателя НПГУ Наталья Левицкая. Об этом сообщает Конфедерация свободных профсоюзов Украины.
Шахту «1/3 Новогродовская» представлял председатель первички НПГУ Сергей Павлов, «Котляревскую» – Таисия Кравцова, «Кураховскую» – Алексей Сорока, шахту «Украина» – Иван Чуков.
На встрече обсуждалась крайне сложная ситуация в ГП «Селидовуголь», вызванная недостаточным бюджетным финансированием отрасли и как следствие – задолженностью по заработной плате. Из-за этого шахтеры были вынуждены прибегнуть к протестным акциям и частично – прекращению работы. По состоянию на сегодня на шахте «Котляревская» отказываются спускаться в забой около 40 процентов работников, на «Украине» – более 20 процентов. Критическое положение на шахте «Кураховская», которая вообще может остановиться – работать в режиме откачки воды.
Профсоюзные лидеры акцентировали внимание на том, что средств нет не только на выплату задолженности за несколько месяцев, но и на техническое переоснащение шахт.
«К сожалению, результатом разговора вряд ли кто-то остался доволен, – сообщает Конфедерация свободных профсоюзов Украины. – По словам Сергея Павлова, министр даже не пытался хоть что-то пообещать».
«Нам фактически дали понять, что рассчитывать на господдержку не приходится, – отметил Сергей Павлов. – Насалик сказал, что с инвестиционных проектов деньги снимать не будут. Так же, как и перебрасывать из других регионов. Вместо этого министр стал нарекать, что ГП «Селидовуголь» не может освоить даже те средства, которые ему выделяют на приобретение оборудования, поскольку не проводятся тендеры. Мы же пытались убедить, что тендеры не происходят потому, что нет желающих в них участвовать, потому что предприниматели предпочитают иметь «живые» деньги, а не связываться с такой структурой, как Министерство энергетики и угольной промышленности. В целом сложилось такое впечатление, что разговор был ни о чем – никакой конкретики лично я так и не услышал».
Сергей Павлов отметил, что теперь вся надежда только на депутатский корпус, который может поддержать законопроект №8362 «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2018 год» относительно надлежащего финансового обеспечения государственного сектора угольной отрасли». Этим документом предусмотрено выделение 2,8 миллиарда гривен на поддержку глепрома, что позволит по крайней мере уберечь отрасль от упадка и позволит выплачивать зарплату шахтерам.
Это поможет срочно разгрузить острую проблему в зоне АТО.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Starikan написав:Вот и посмотрим, что юли-гриценки-бойки-ляшки будут делать с ценами на газ и своими обещаниями "мирного неба". Впрочем, можно предсказать: ничего не изменят, но будут валить всё на папередников.
Якщо нічого, то це вже добре. Але не виключаю, що можуть спровокувати знову ситуацію з триразовим девалом, конфронтацією на всіх рівнях в процесі перерозподілів.
detroytred написав:justit Прекрасно понял. Поэтому второй раз повторюсь - связь между *не устоял* и результатом не однозначная.
Я вот когда у Американцев учил английский, то заметил, что они буквально на любую сказанную ахинею восторшенног коворят: "Wow! Awesome!!!" Поощряют они так. А если с Михой так же Все таки не живя в Грузии сложно судить о том, как там. Я вот не сужу.
justit написав:Все таки не живя в Грузии сложно судить о том, как там. Я вот не сужу.
По крайней мере четыре года назад было замечательно, в плане криминогенной обстановки. Почему так и не довольна ими была РФ(криминал не контролировал все сферы жизни). Практически не было криминала. Вся Грузия в суете, но это сложно объяснить без понимания совершенно другого менталитета. Для нас дико их "сиесты" на обед всегда с хорошим вином, хлебом, мясом.
Из минусов - грузины уже никто всё продано тем же представителям РФ, осваивались средства на строительстве гидроэлектростанций, тоннелей, транспортных коридоров в Турцию, вокруг Тбилиси, турками, китайцами, ... - Деньги ЕБРР, Китая, Баку, Привата, криминала,... Пенсионеры жили ... на 7 лари, но там они долгожители, и живут с семьями со множеством поколений. Основные предприятия были полностью выведены, проданы забугрцам - грузины в своём большинстве ищут рынки сбыта "лицензионной" продукции. Продукты были доступны и ... ну что можно говорить о двушке их красного - я гурман на такое, разве что запах ошарашивал? При том это всё общедоступно. Грузины в своей массовости условиями жизни не разбалованы и особо на этом внимания не акцентируют - хотя массовая "простота"(это полит корректно). Более зажиточно жили в оккупированной Абхазии, за счёт мандарин, порта, транзита, исторически элитной курортной зоны(сейчас там конечно ...опа).
Шахты угольные, марганцевые - в ...опе. Собственники(Швили продал всё) из РФ так же рабы бастуют и нищенствуют. У берега Чёрного моря строились фантастический город - но "частный", с перспективой на Украину без Крыма. Их климат, воздух, вода,.... Тот же Приват купил и строил горнолыжный курорт позиционируя его, как элитный. Большинство крупного международного криминала словно в офшор выводило туда средства, для строительства своих "родовых имений" (чего стоит только Лёня Космос...) В принципе с местным колоритом в этом был свой шарм. Но снова - не для грузин. Множество армян - покупают, продают, всё "решают"....(честно говоря просто смешно было) Доступный автомобильный секондхенд - при том, для всех.
Те же "нормальные грузины" бригадами нелегально ездили по стройкам Украины - на заработки. Но в самом Тбилиси работали на заработках.... китайцы, турки, азербайджанцы(хотя больше продавали - покупали).
Этакая тихая периферия с древними каменными жилищами и стеклянными небоскрёбами, с дарованным Богом климатом.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.