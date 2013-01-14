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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 06 чер, 2018 20:48
Starikan написав:
Вот и посмотрим, что юли-гриценки-бойки-ляшки будут делать с ценами на газ и своими обещаниями "мирного неба".
Впрочем, можно предсказать: ничего не изменят, но будут валить всё на папередников.
Могу подсказать вариант. Подписывается "мирный договор" в Кремле, закрепляется имеющийся (или расширенный) вариант Лугандона с Крымом, низкая цена на транзит и отдача пары-тройки предприятий пожирнее. В обмен обещается "мирное небо", низкую цену на газ и миллиардов 5, на которых можно будет покоптить небо год-другой.
Насчет бойков-ляшков не знаю, а юлечка вполне может такое отчебучить.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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