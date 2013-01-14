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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 06 чер, 2018 20:48
Starikan написав:
Вот и посмотрим, что юли-гриценки-бойки-ляшки будут делать с ценами на газ и своими обещаниями "мирного неба".
Впрочем, можно предсказать: ничего не изменят, но будут валить всё на папередников.
Могу подсказать вариант. Подписывается "мирный договор" в Кремле, закрепляется имеющийся (или расширенный) вариант Лугандона с Крымом, низкая цена на транзит и отдача пары-тройки предприятий пожирнее. В обмен обещается "мирное небо", низкую цену на газ и миллиардов 5, на которых можно будет покоптить небо год-другой.
Насчет бойков-ляшков не знаю, а юлечка вполне может такое отчебучить.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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Додано: Чет 07 чер, 2018 02:26
Sommer
- Иногда, когда совсем хреново - нравиться смотреть "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
- Замечательные порно-актёры, замечательный режиссёр, только по сути отрабатывают маниакальный бред своего хозяина - миллионы глотая это порно, даже не задумываются о полнейшей отработки заказа. Миллионная аудитория превращена в "палату №6".
Из этого порно, начинаешь уже предвидеть, к чему готовят скот, какое изменение нас ожидает на фронте...
- сразу становиться легче, понимаешь, что там(в РФ), совсем плохо.
С такими пожеланиями, как у Вас - можно однозначно сказать, что большинство в Украине, не представляет себя без "палаты №6"
- А нах... она нам нужна?
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Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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