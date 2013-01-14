Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Sommer - Иногда, когда совсем хреново - нравиться смотреть "Вечер с Владимиром Соловьёвым" - Замечательные порно-актёры, замечательный режиссёр, только по сути отрабатывают маниакальный бред своего хозяина - миллионы глотая это порно, даже не задумываются о полнейшей отработки заказа. Миллионная аудитория превращена в "палату №6". Из этого порно, начинаешь уже предвидеть, к чему готовят скот, какое изменение нас ожидает на фронте... - сразу становиться легче, понимаешь, что там(в РФ), совсем плохо.
С такими пожеланиями, как у Вас - можно однозначно сказать, что большинство в Украине, не представляет себя без "палаты №6" - А нах... она нам нужна? -
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Starikan написав:Вот и посмотрим, что юли-гриценки-бойки-ляшки будут делать с ценами на газ и своими обещаниями "мирного неба". Впрочем, можно предсказать: ничего не изменят, но будут валить всё на папередников.
Могу подсказать вариант. Подписывается "мирный договор" в Кремле, закрепляется имеющийся (или расширенный) вариант Лугандона с Крымом, низкая цена на транзит и отдача пары-тройки предприятий пожирнее. В обмен обещается "мирное небо", низкую цену на газ и миллиардов 5, на которых можно будет покоптить небо год-другой.
Такой вариант означал бы полный разрыв с "западом". Не знаю, как наши алегархи прореагируют на это и не организуют ли новый майдан.
Но я вообще не могу предложить никакого варианта. Была надежда, что за 4 года возникнет какой-то радикальный вариант - или РФ отступит из Донбасса, или Украина окончательно откажется от этих территорий, признает их независимость и наладит экономические отношения. Но я вижу, что тягомотина бесконечна - Россия играет мускулами и организует блок с ЕС против Трампа, "запад" не собирается ссориться с фюрером (даже если он попрет против прибалтов - никто их защищать не будет), а отказ Украины от ОРДЛО не имеет поддержки ни в верхах, ни в низах.
Starikan написав:Вот и посмотрим, что юли-гриценки-бойки-ляшки будут делать с ценами на газ и своими обещаниями "мирного неба". Впрочем, можно предсказать: ничего не изменят, но будут валить всё на папередников.
Могу подсказать вариант. Подписывается "мирный договор" в Кремле, закрепляется имеющийся (или расширенный) вариант Лугандона с Крымом, низкая цена на транзит и отдача пары-тройки предприятий пожирнее. В обмен обещается "мирное небо", низкую цену на газ и миллиардов 5, на которых можно будет покоптить небо год-другой.
Такой вариант означал бы полный разрыв с "западом". Не знаю, как наши алегархи прореагируют на это и не организуют ли новый майдан.
Для просчета этого нужна адекватность. Я сомневаюсь, что она у Юли имеется.
Starikan написав:Но я вообще не могу предложить никакого варианта. Была надежда, что за 4 года возникнет какой-то радикальный вариант - или РФ отступит из Донбасса, или Украина окончательно откажется от этих территорий, признает их независимость и наладит экономические отношения.
А такой вариант не будет означать полный разрыв с "западом"?
Starikan написав:Но я вижу, что тягомотина бесконечна - Россия играет мускулами и организует блок с ЕС против Трампа
Ха. Это еще откуда? Неужто кисельТВ?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Путин пригрозил Украине "потерей государственности" в случае силового освобождения Донбасса во время ЧМ-2018 у боевиков сейчас есть ощущения, что Украина захочет воспользоваться каким-то образом ЧМ-2018 в России для наступления на гибридные силы РФ, оккупировавшие часть Донбасса. "Если это случится, мне думается, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом", - пригрозил Путин.
Путин пригрозил Украине "потерей государственности" в случае силового освобождения Донбасса во время ЧМ-2018 у боевиков сейчас есть ощущения, что Украина захочет воспользоваться каким-то образом ЧМ-2018 в России для наступления на гибридные силы РФ, оккупировавшие часть Донбасса. "Если это случится, мне думается, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом", - пригрозил Путин.
Путин пригрозил Украине "потерей государственности" в случае силового освобождения Донбасса во время ЧМ-2018 у боевиков сейчас есть ощущения, что Украина захочет воспользоваться каким-то образом ЧМ-2018 в России для наступления на гибридные силы РФ, оккупировавшие часть Донбасса. "Если это случится, мне думается, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом", - пригрозил Путин.
- Это провокация заявления о наличии в Украине ЯО. - Тогда Запад и США со спокойной душой откажутся от Украины. Я напомню, не по Израильскому сценарию, а тупо по Грузинскому. Уже не будут разыгрывать порно с северным или южным потоком, инвестициями в технологии и производство в РФ, в банковский сектор.
Отсюда я повторюсь: ВСЁ в руках уКРАИНЦЕВ.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.