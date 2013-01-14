Додано: Чет 07 чер, 2018 02:26

Sommer

- Иногда, когда совсем хреново - нравиться смотреть "Вечер с Владимиром Соловьёвым"

- Замечательные порно-актёры, замечательный режиссёр, только по сути отрабатывают маниакальный бред своего хозяина - миллионы глотая это порно, даже не задумываются о полнейшей отработки заказа. Миллионная аудитория превращена в "палату №6".

Из этого порно, начинаешь уже предвидеть, к чему готовят скот, какое изменение нас ожидает на фронте...

- сразу становиться легче, понимаешь, что там(в РФ), совсем плохо.



С такими пожеланиями, как у Вас - можно однозначно сказать, что большинство в Украине, не представляет себя без "палаты №6"

- А нах... она нам нужна?

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Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.