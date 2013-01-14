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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3899390039013902
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 02:26

Sommer
- Иногда, когда совсем хреново - нравиться смотреть "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
- Замечательные порно-актёры, замечательный режиссёр, только по сути отрабатывают маниакальный бред своего хозяина - миллионы глотая это порно, даже не задумываются о полнейшей отработки заказа. Миллионная аудитория превращена в "палату №6".
Из этого порно, начинаешь уже предвидеть, к чему готовят скот, какое изменение нас ожидает на фронте...
- сразу становиться легче, понимаешь, что там(в РФ), совсем плохо.

С такими пожеланиями, как у Вас - можно однозначно сказать, что большинство в Украине, не представляет себя без "палаты №6"
- А нах... она нам нужна?
-
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 12:04

  Sommer написав:
  Starikan написав:Вот и посмотрим, что юли-гриценки-бойки-ляшки будут делать с ценами на газ и своими обещаниями "мирного неба".
Впрочем, можно предсказать: ничего не изменят, но будут валить всё на папередников.
Могу подсказать вариант. Подписывается "мирный договор" в Кремле, закрепляется имеющийся (или расширенный) вариант Лугандона с Крымом, низкая цена на транзит и отдача пары-тройки предприятий пожирнее. В обмен обещается "мирное небо", низкую цену на газ и миллиардов 5, на которых можно будет покоптить небо год-другой.

Такой вариант означал бы полный разрыв с "западом". Не знаю, как наши алегархи прореагируют на это и не организуют ли новый майдан.

Но я вообще не могу предложить никакого варианта. Была надежда, что за 4 года возникнет какой-то радикальный вариант - или РФ отступит из Донбасса, или Украина окончательно откажется от этих территорий, признает их независимость и наладит экономические отношения.
Но я вижу, что тягомотина бесконечна - Россия играет мускулами и организует блок с ЕС против Трампа, "запад" не собирается ссориться с фюрером (даже если он попрет против прибалтов - никто их защищать не будет), а отказ Украины от ОРДЛО не имеет поддержки ни в верхах, ни в низах.
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 16:10

  Starikan написав:
  Sommer написав:
  Starikan написав:Вот и посмотрим, что юли-гриценки-бойки-ляшки будут делать с ценами на газ и своими обещаниями "мирного неба".
Впрочем, можно предсказать: ничего не изменят, но будут валить всё на папередников.
Могу подсказать вариант. Подписывается "мирный договор" в Кремле, закрепляется имеющийся (или расширенный) вариант Лугандона с Крымом, низкая цена на транзит и отдача пары-тройки предприятий пожирнее. В обмен обещается "мирное небо", низкую цену на газ и миллиардов 5, на которых можно будет покоптить небо год-другой.

Такой вариант означал бы полный разрыв с "западом". Не знаю, как наши алегархи прореагируют на это и не организуют ли новый майдан.


Для просчета этого нужна адекватность. Я сомневаюсь, что она у Юли имеется.

  Starikan написав:Но я вообще не могу предложить никакого варианта. Была надежда, что за 4 года возникнет какой-то радикальный вариант - или РФ отступит из Донбасса, или Украина окончательно откажется от этих территорий, признает их независимость и наладит экономические отношения.


А такой вариант не будет означать полный разрыв с "западом"?

  Starikan написав:Но я вижу, что тягомотина бесконечна - Россия играет мускулами и организует блок с ЕС против Трампа


Ха. Это еще откуда? Неужто кисельТВ? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 16:33

прямая угроза
Путин пригрозил Украине "потерей государственности" в случае силового освобождения Донбасса во время ЧМ-2018
у боевиков сейчас есть ощущения, что Украина захочет воспользоваться каким-то образом ЧМ-2018 в России для наступления на гибридные силы РФ, оккупировавшие часть Донбасса.
"Если это случится, мне думается, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом", - пригрозил Путин.


https://nv.ua/ukraine/politics/putin-pr ... 74830.html
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 17:45

  19yuriy91 написав:прямая угроза
Путин пригрозил Украине "потерей государственности" в случае силового освобождения Донбасса во время ЧМ-2018
у боевиков сейчас есть ощущения, что Украина захочет воспользоваться каким-то образом ЧМ-2018 в России для наступления на гибридные силы РФ, оккупировавшие часть Донбасса.
"Если это случится, мне думается, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом", - пригрозил Путин.


https://nv.ua/ukraine/politics/putin-pr ... 74830.html


Можно подумать, это первая подобная угроза.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 18:16

свобода слова вышла покурить
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 19:30

Стратегія відновлення цілісності України і деокупації Донбасу от Авакова - https://avakov.com/strategiya-vidnovlen ... rokiv.html
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 20:24

  19yuriy91 написав:прямая угроза
Путин пригрозил Украине "потерей государственности" в случае силового освобождения Донбасса во время ЧМ-2018
у боевиков сейчас есть ощущения, что Украина захочет воспользоваться каким-то образом ЧМ-2018 в России для наступления на гибридные силы РФ, оккупировавшие часть Донбасса.
"Если это случится, мне думается, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом", - пригрозил Путин.


https://nv.ua/ukraine/politics/putin-pr ... 74830.html

- Это провокация заявления о наличии в Украине ЯО.
- Тогда Запад и США со спокойной душой откажутся от Украины.
Я напомню, не по Израильскому сценарию, а тупо по Грузинскому. Уже не будут разыгрывать порно с северным или южным потоком, инвестициями в технологии и производство в РФ, в банковский сектор.

Отсюда я повторюсь: ВСЁ в руках уКРАИНЦЕВ.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 21:23

* Зазначається, що парламент обирав між двома рекомендованими профільним комітетом кандидатурами. Другим претендентом був Томас Файерстоун – колишній прокурор США і партнер компанії Baker McKenzie.
Парламент провів рейтингове голосування, в результаті якого кандидатура Василенко набрала 276 голосів, Файєрстоуна – 208 голосів.*

Пижити по-новому)))
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:59

"Это - перегиб", - Гройсман просит набсовет "Нафтогаза" пересмотреть решение о начислении 41 сотруднику $46 млн премиальных за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже

я назвал бы это - йопанный пистец. :oops:
19yuriy91
 
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