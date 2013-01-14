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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 18:30
19yuriy91 написав:
"Это - перегиб", - Гройсман просит набсовет "Нафтогаза" пересмотреть решение о начислении 41 сотруднику $46 млн премиальных за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже
я назвал бы это - йопанный пистец.
А вдруг они обидятся и в Польшу на заработки подадутся
Если серьезно - они вроде никакого закона не нарушили и получили по какому-то прописанному в контракте правилу. Я бы им дал эти деньги, но только тогда, когда Украина получит контрибуцию (а она ее никогда не получит
).
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 18:56
Starikan написав: 19yuriy91 написав:
"Это - перегиб", - Гройсман просит набсовет "Нафтогаза" пересмотреть решение о начислении 41 сотруднику $46 млн премиальных за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже
я назвал бы это - йопанный пистец.
А вдруг они обидятся и в Польшу на заработки подадутся
Если серьезно - они вроде никакого закона не нарушили и получили по какому-то прописанному в контракте правилу. Я бы им дал эти деньги, но только тогда, когда Украина получит контрибуцию (а она ее никогда не получит
).
один из компонентов "моего" йопанного пистеца
в том, что сначала надо Украине получить за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, а потом уже думать, кому сколько начислять премиальных.
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