Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
"Это - перегиб", - Гройсман просит набсовет "Нафтогаза" пересмотреть решение о начислении 41 сотруднику $46 млн премиальных за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже
я назвал бы это - йопанный пистец.
А вдруг они обидятся и в Польшу на заработки подадутся
Если серьезно - они вроде никакого закона не нарушили и получили по какому-то прописанному в контракте правилу. Я бы им дал эти деньги, но только тогда, когда Украина получит контрибуцию (а она ее никогда не получит ).
"Это - перегиб", - Гройсман просит набсовет "Нафтогаза" пересмотреть решение о начислении 41 сотруднику $46 млн премиальных за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже
я назвал бы это - йопанный пистец.
А вдруг они обидятся и в Польшу на заработки подадутся
Если серьезно - они вроде никакого закона не нарушили и получили по какому-то прописанному в контракте правилу. Я бы им дал эти деньги, но только тогда, когда Украина получит контрибуцию (а она ее никогда не получит ).
один из компонентов "моего" йопанного пистеца в том, что сначала надо Украине получить за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, а потом уже думать, кому сколько начислять премиальных.
Starikan написав:я назвал бы это - йопанный пистец.
А вдруг они обидятся и в Польшу на заработки подадутся
Если серьезно - они вроде никакого закона не нарушили и получили по какому-то прописанному в контракте правилу. Я бы им дал эти деньги, но только тогда, когда Украина получит контрибуцию (а она ее никогда не получит ).
один из компонентов "моего" йопанного пистеца в том, что сначала надо Украине получить за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, а потом уже думать, кому сколько начислять премиальных.[/quote] 1. % стандартный(я бы сказал не высокий - в Лондонском суде предоплата судебных издержек: 40%+) 2. Вопрос о получении для Украины - острейший.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Сегодня, 4 июня, в объединении полноценно работают только две из четырех шахт: «Кураховская» и 1/3 «Новогродовская». Частично бастуют работники шахт «Котляревская» и «Украина». Об этом телекомпании «Орбита» сообщил и.о. председателя местной организации НПГУ Селидова и Новогродовки Сергей Павлов.
По словам профсоюзного лидера, уговоры администрации приступить к работе уже не действуют на многих горняков, чьи семьи страдают от хронического безденежья. К примеру, сегодня в первую смену отказались ехать примерно 30% рабочих шахт «Украина» и «Котляревская».
Не казённых шахтах давно реализован старый конца советского времени страшный анекдот о шахтёрах(я веду речь о конкретном примере - необходима срочные реальные действия): "разговор двух директоров шахт: - Я своим З/П уже пол года не плачу, и работают - А я уже восемь месяцев! - И что работают? - Работают! - Давай с них ещё деньги за спуск в шахту брать? - Спустя пол года: - Ну что ты со своих деньги берёшь? - да ты, что!!!? - А я ввёл. И всё равно на..бывают: в понедельник спускаются, а в суботу выезжают." 2. суть - Тема:
Пожалуйста тема, на миллионы, но необходима срочные деяния. Могу оказать содействия, как с той, так и с другой стороны. На шахтах реализован принцип рабства - остаётся срочно решить вопрос с руководством предприятий - сам факт отлучки шахтёра возможен только через расчёт, и без гарантии его дальнейшего трудоустройства назад. В маленьких городах - это самоубийство. Но кто попробовал на заработках в Польше назад никто не вернулся. Т.Е. сейчас решить вопрос с руководством без "сочного колядования" (это возможно аж бегом для киевлян, и у кого турфирмы) о бесплатных отпусках желающих с сохранением их рабочих мест. Решить транспортные и таможенные вопросы. Тысячи углекопов и членов их семей сегодня с удовольствием согласятся собирать клубнику, чем дохнуть от голода в шахтах в рабских условиях. Многие моменты Вы физически не в состоянии понять - и не пытайтесь! Примите тупо на веру. Это момент организации высокоприбыльного международного бизнеса.
АУ?
- Есть желающие реально поработать? И сделать что то для страны? Что то заработать? писать в личку.
Тема по сегодняшний день острая: только набирает внутренние обороты. Обрисую кратко причины невозможности для углекопов самостоятельно быть "мобильными": 1. Время, режим, условия работы не позволяют иметь "время на общественную деятельность вне предприятия".(тупо: "оформить документы") 2. Оптимизация институтов государственной власти в шахтёрских "городах" - 100% 3. Полное отсутствие ОТ между "городами" - только коммерческий и доставка к месту работы. 4. Заниженная тарифная сетка со средины 90х (официально тарифная сетка на ЗП составляет 3/4 от минимального прожиточного минимума) 5. Самые завышенные в Украине коммунальные услуги, детские учреждения, продукты питания, и пр. 6. Задолженность по ЗП что фактически не индексируется по фактическому курсу инфляции 7. Блокирование добычи в связи с рядом означенных ранее системных "проблем" навязанных свыше.
И того суть и политический момент довольно просты:
1. Физически кто работает, тот не имеет возможности оформить документы и ориентироваться на потребностях рынка труда за границей.
2. Физическое отсутствие средств буквально для поддержания человеческого достоинства.(советская мечта жены шахтёра "купить мужу новые носки" - сейчас звучит купить "кусок мяса или молока детям")
3. Правильно организованное давление на "градообразующих предприятиях не гражданской промышленности". Т.Е. сейчас "политически" единственный момент не заниматься словоблудием, а дать возможность углекопам, и их семьям отработать логистику, и отрыв от системы современного рабства. (ведь по "Закону" даже о забастовке они должны уведомлять за 14 суток)
4. Зона ООС - Враг физически не может не воспользоваться ситуацией, для использования внутренних "проблем" созданных Ворами.(поэтому каждый раз указываю на вражеский интерес к созданию внутренних проблем)
В моём понимании это называется сделать "революцию в мозгах", дать возможность людям ощутить альтернативу - в то же время это удар по воровской системе коррупции в угольной отрасли.
Ни один полноценный не вернётся в шахту, если за сезон сбора "клубники или черешен в Польше" фактически и без проблем получит те же деньги, что и за год тяжкого труда в нелюдских условиях казённых шахт.(Мечта Маргарет Тетчер) Здесь, как положительный пример стоит указать Солотвино, Борислав, Дрогобыч, Трускавец,....
В этом объявлении нет "личного коммерческого интереса".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.