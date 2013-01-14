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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3900390139023903
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 18:30

  19yuriy91 написав:
"Это - перегиб", - Гройсман просит набсовет "Нафтогаза" пересмотреть решение о начислении 41 сотруднику $46 млн премиальных за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже
я назвал бы это - йопанный пистец. :oops:

А вдруг они обидятся и в Польшу на заработки подадутся :mrgreen:

Если серьезно - они вроде никакого закона не нарушили и получили по какому-то прописанному в контракте правилу. Я бы им дал эти деньги, но только тогда, когда Украина получит контрибуцию (а она ее никогда не получит :wink: ).
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 18:56

  Starikan написав:
  19yuriy91 написав:
"Это - перегиб", - Гройсман просит набсовет "Нафтогаза" пересмотреть решение о начислении 41 сотруднику $46 млн премиальных за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже
я назвал бы это - йопанный пистец. :oops:

А вдруг они обидятся и в Польшу на заработки подадутся :mrgreen:

Если серьезно - они вроде никакого закона не нарушили и получили по какому-то прописанному в контракте правилу. Я бы им дал эти деньги, но только тогда, когда Украина получит контрибуцию (а она ее никогда не получит :wink: ).


один из компонентов "моего" йопанного пистеца :D в том, что сначала надо Украине получить за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, а потом уже думать, кому сколько начислять премиальных.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 06:52

  19yuriy91 написав:
  Starikan написав:я назвал бы это - йопанный пистец. :oops:

А вдруг они обидятся и в Польшу на заработки подадутся :mrgreen:

Если серьезно - они вроде никакого закона не нарушили и получили по какому-то прописанному в контракте правилу. Я бы им дал эти деньги, но только тогда, когда Украина получит контрибуцию (а она ее никогда не получит :wink: ).


один из компонентов "моего" йопанного пистеца :D в том, что сначала надо Украине получить за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, а потом уже думать, кому сколько начислять премиальных.[/quote]
1. % стандартный(я бы сказал не высокий - в Лондонском суде предоплата судебных издержек: 40%+)
2. Вопрос о получении для Украины - острейший.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 07:20

  Kudrjavuy написав:Господа, Активные форумчане!!!
По сути форума "тема" с многими достаточно доходными возможностями!!!
Это касается прежде всего молодых:
1. Вступление:
http://orbita.dn.ua/situatsiya-v-gp-sel ... -kiev.html
С позапрошлой недели в ГП «Селидовуголь» продолжаются шахтерские волнения с отказами горняков спускаться в шахты. Люди требуют своевременной выплаты заработной платы.


Сегодня, 4 июня, в объединении полноценно работают только две из четырех шахт: «Кураховская» и 1/3 «Новогродовская». Частично бастуют работники шахт «Котляревская» и «Украина». Об этом телекомпании «Орбита» сообщил и.о. председателя местной организации НПГУ Селидова и Новогродовки Сергей Павлов.

По словам профсоюзного лидера, уговоры администрации приступить к работе уже не действуют на многих горняков, чьи семьи страдают от хронического безденежья. К примеру, сегодня в первую смену отказались ехать примерно 30% рабочих шахт «Украина» и «Котляревская».

Не казённых шахтах давно реализован старый конца советского времени страшный анекдот о шахтёрах(я веду речь о конкретном примере - необходима срочные реальные действия):
"разговор двух директоров шахт:
- Я своим З/П уже пол года не плачу, и работают
- А я уже восемь месяцев!
- И что работают?
- Работают!
- Давай с них ещё деньги за спуск в шахту брать?
- :mrgreen:
Спустя пол года:
- Ну что ты со своих деньги берёшь?
- да ты, что!!!?
- А я ввёл. И всё равно на..бывают: в понедельник спускаются, а в суботу выезжают."
2. суть - Тема:
https://ru.tsn.ua/svit/v-polshe-mozhet- ... 65053.html

У многих украинцев есть проблемы с въездом в Польшу.

В этом сезоне в Польше может испортиться до 40% урожая клубники, потому что ее некому собирать. Немало украинцев-заробитчан имеют проблемы с въездом в Польшу.

Под угрозой также урожаи вишни и малины. Об этом сообщил президент Национальной ассоциации производителей овощей и фруктов Анджей Гайовничек, передает "Польское радио". Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/ato/pervyy-den-leta-p ... 65050.html


Пожалуйста тема, на миллионы, но необходима срочные деяния. Могу оказать содействия, как с той, так и с другой стороны.
На шахтах реализован принцип рабства - остаётся срочно решить вопрос с руководством предприятий - сам факт отлучки шахтёра возможен только через расчёт, и без гарантии его дальнейшего трудоустройства назад. В маленьких городах - это самоубийство. Но кто попробовал на заработках в Польше назад никто не вернулся. Т.Е. сейчас решить вопрос с руководством без "сочного колядования" (это возможно аж бегом для киевлян, и у кого турфирмы) о бесплатных отпусках желающих с сохранением их рабочих мест. Решить транспортные и таможенные вопросы.
Тысячи углекопов и членов их семей сегодня с удовольствием согласятся собирать клубнику, чем дохнуть от голода в шахтах в рабских условиях.
Многие моменты Вы физически не в состоянии понять - и не пытайтесь!
Примите тупо на веру.
Это момент организации высокоприбыльного международного бизнеса.

АУ?

- Есть желающие реально поработать? И сделать что то для страны? Что то заработать?
писать в личку.

Тема по сегодняшний день острая: только набирает внутренние обороты.
Обрисую кратко причины невозможности для углекопов самостоятельно быть "мобильными":
1. Время, режим, условия работы не позволяют иметь "время на общественную деятельность вне предприятия".(тупо: "оформить документы")
2. Оптимизация институтов государственной власти в шахтёрских "городах" - 100%
3. Полное отсутствие ОТ между "городами" - только коммерческий и доставка к месту работы.
4. Заниженная тарифная сетка со средины 90х (официально тарифная сетка на ЗП составляет 3/4 от минимального прожиточного минимума)
5. Самые завышенные в Украине коммунальные услуги, детские учреждения, продукты питания, и пр.
6. Задолженность по ЗП что фактически не индексируется по фактическому курсу инфляции
7. Блокирование добычи в связи с рядом означенных ранее системных "проблем" навязанных свыше.

И того суть и политический момент довольно просты:

1. Физически кто работает, тот не имеет возможности оформить документы и ориентироваться на потребностях рынка труда за границей.

2. Физическое отсутствие средств буквально для поддержания человеческого достоинства.(советская мечта жены шахтёра "купить мужу новые носки" - сейчас звучит купить "кусок мяса или молока детям")

3. Правильно организованное давление на "градообразующих предприятиях не гражданской промышленности". Т.Е. сейчас "политически" единственный момент не заниматься словоблудием, а дать возможность углекопам, и их семьям отработать логистику, и отрыв от системы современного рабства. (ведь по "Закону" даже о забастовке они должны уведомлять за 14 суток)

4. Зона ООС - Враг физически не может не воспользоваться ситуацией, для использования внутренних "проблем" созданных Ворами.(поэтому каждый раз указываю на вражеский интерес к созданию внутренних проблем)

В моём понимании это называется сделать "революцию в мозгах", дать возможность людям ощутить альтернативу - в то же время это удар по воровской системе коррупции в угольной отрасли.

Ни один полноценный не вернётся в шахту, если за сезон сбора "клубники или черешен в Польше" фактически и без проблем получит те же деньги, что и за год тяжкого труда в нелюдских условиях казённых шахт.(Мечта Маргарет Тетчер)
Здесь, как положительный пример стоит указать Солотвино, Борислав, Дрогобыч, Трускавец,....

В этом объявлении нет "личного коммерческого интереса".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 11:26

ПЯТЫЙ КРУГ
ПЕТРА ПОРОШЕНКО
Президент Петр Порошенко вступил в последний, пятый год своих полномочий. За это время он выполнил часть своих предвыборных обещаний. Часть так и осталась декларацией о намерениях. Какие решения он принимал, каким не мешал, какие - так и не принял, и есть ли у него шанс стать президентом второй раз.

http://project.liga.net/projects/4_goda_poroshenko/
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 12:03

  19yuriy91 написав:ПЯТЫЙ КРУГ
ПЕТРА ПОРОШЕНКО
Президент Петр Порошенко вступил в последний, пятый год своих полномочий. За это время он выполнил часть своих предвыборных обещаний. Часть так и осталась декларацией о намерениях. Какие решения он принимал, каким не мешал, какие - так и не принял, и есть ли у него шанс стать президентом второй раз.

http://project.liga.net/projects/4_goda_poroshenko/


мдааа, за уши притянули и изыскали аж шесть достижений Гаранта за четыре года неутомимой работы, в том числе покупка джавелинов и псевдогазовая независимость.
Восстановление армии, то дело такое, пока виртуальное, как говорится только практика может оценить, фактически три года окопная война без изменения диспозиции, да и в том же рейтинге Global Firepower, на который ссылаются как на успех в этой статье, Украину как раз за годы правления опустили вниз, а не подняли вверх.
Децентрализация - местные бюджеты выросли в три раза пишут - так по моему и курс вырос в три раза примерно.
Безвиз однозначно достижение, тут бы не забыть, что подписанный старт для безвиза был дан еще при преступном режиме, и даже тогда успели выполнить ряд условий. Но всё равно реальный плюс запишем.

Короче явно маловато будет для столько лет жизни страны в режиме решительных реформ. Тем более список того, что решительно обещал и не сделал, там же приведенный, ооочень обильный.
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 12:42

Кілька простих тез про повернення Донбасу

Віктор Андрусів, виконавчий директор Українського інституту майбутнього, "Хвиля"

У Києві пожвавились розмови про стратегію реінтеграції окупованих територій. Сама по-собі це дуже правильна ініціатива. Велика рідкість, коли в нас до чогось готуються наперед, а не реагують по – факту. Однак, форма і логіка речей, які пропонуються, підтвердили дуже просту істину: Київ абсолютно відірваний від реальності на Донбасі.

Коли я в 2015 році приїхав в Донецьку область у мене з’явилось дивне відчуття ніби я пішов під воду. Незважаючи на хороші контакти в парламенті, Кабміні і з журналістами я зіткнувся з тим, що абсолютно нікому не була цікава інформація про реальний стан справ. Єдина інформація, яка викликала інтерес – це бойові дії. Ні переселенці, ні інфраструктура, ні погляди місцевого населення, ні покарання сепаратистів – все це абсолютно не було цікаво. Я вже більше двох років в Києві і за цей час жодного інтересу до моїх знань гуманітарної ситуації в регіоні не викликали інтересу. Разом з тим, я постійно аналізую ініціативи уряду чи Верховної ради, і за рідким виключенням, це все просто відірвано від реальності. І до цих всіх старань в мене є тільки одне зауваження: може реінтеграцію треба почати з підконтрольної території, а не відразу з окупованої?

По пунктам. Є кілька базових речей, які піднімаються в розмовах про реінтеграцію Донбасу: інформаційна робота, колаборація, відновлення інфраструктури і економіки регіону. Інформаційна робота на підконтрольній території – провалена. Не важливо, куди добиває сигнал на окуповану територію, важливо, що вже на підконтрольній території за 4 роки не створено інформаційного простору. Докази? Будь-ласка, згідно дослідження Zois (німецький аналітичний центр) – 30% вважає конфлікт результатом втручання Заходу, 23% що це місцева реакція проти київської влади, а 10% що винна Україна. Цікаво і ставлення до інших українських пріоритетів – вступ в ЄС – 72% проти, НАТО – 82% проти. На додачу – 71% не довіряє українським медіа, то чи існує інформаційна політика, інформаційний простір на підконтрольному Донбасі?

Колаборація – окрема велика історія. Що сталось з колаборантами після відновлення української влади? Давайте подивимося. Як справи у Штепи? Як справи у нового мера Покровська Требушкіна, який возив допомогу беркуту на Майдан і чиї партнери вішали прапори ДНР? Як справи в інших мерів, які безпосередньо або опосередковано організовували референдуми? У директорів шкіл? У директорів заводів, які ремонтували техніку сепаратистів? Справи чудово. Більшість мерів колаборантів були переобрані завдяки чесним виборам, які провели в 2015 році (хоча я кричав зі всіх сил, що не можна їх проводити). Директори шкіл і заводів почувають себе нормально, більшість кримінальних справ по них розвалились, і вже навіть можна починати розказувати, що вони думають про то, хто винен в війні. Може потестувати норми майбутнього закону про колаборантів на цих людях? Може хай вони отримують амністії, здійснюють покаяння тощо. Бо саме так все буде і з повернутими окупованими територіями. Іноді мені здається, що це ми були змушені стати колаборантами, бо не мали на кого міняти ні цих мерів, ні цих директорів, і це об’єктивна реальність. Ми вже сьогодні маємо визнати, або відразу туди привеземо тисячі підготовлених кадрів, або буде тільки амністія без жодного покарання за колаборацію. А тому стратегія не про те, як ми кого будемо карати, а про масову підготовку кадрів.

Про інфраструктуру та економіку взагалі мало що говорити. На рахунках Донецької області зависли мільярди коштів, і може добре, бо ніхто їх не розікрав. Але і проблиски майбутнього Сингапуру ніхто не бачить. Я постійно шукаю в різноманітних стратегіях реінтеграції один простий пункт – створення робочих місць. І майже ніколи ніякої конкретики по цьому я не зустрічав. А це і є питання номер один, ключ до лояльності місцевого населення. Набагато важливіше ніж сигнал наших медіа на окупованій території, сигнал який по контенту нічого не несе.

Підсумовуючи хочу сказати кілька простих тез:
— Реінтеграцію треба починати з підконтрольних територій, а не з окупованих. Бо успіх тут буде успіхом там. Це один регіон, одні цінності, одні люди.
— Відірваність від реалій найбільше зло. Не визнання об’єктивної реальності, буде мати наслідком розбиту голову.
— Реінтеграція Донбасу має бути горизонтальним включенням його в Україну. Це означає, що тут в Києві, на міжнародних форумах, на фестивалях, на круглих столах ми маємо бачити представників регіону. І навпаки на всіх заходах в області має бути присутня вся Україна.

http://hvylya.net/analytics/politics/kilka-prostih-tez-pro-povernennya-donbasu.html
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