Додано: Нед 10 чер, 2018 14:22

Грйс-мэн



Три года назад, активно включившись в процесс - я столкнулся с патовой ситуацией на уровне (гос - выборных структур):

1. На неокупированной части и на..уй никому не нужно "восстановление"

2. Именно от имени "институтов государственной" власти всё восстановление сложилось в откровенную "шароварщину" - за которой скрывалась обыкновенная гопота(гроші вкрали, тай робіглись).

3. Принудительно ликвидировано, даже то, что было.(насильно введено в состояние разрухи)Машиностроительные заводы, производственные площадки, транспортные узлы, - вроде и фронт рядом, наоборот ремонтные и восстановительные программы - аж нет(ещё и по рукам досталось)

4. При открыто невероятных потребностях в энергоносителях - шахты принудительно банкротятся.

5. Заводы, производственные площадя... - уничтожаются, для снижения их остаточной стоимости.

6. Социальная политика, при громких пакращаннях - в полной ...опе.

7. Невероятное количество государственных программ и инициатив, по восстановлению инфроструктуры - оказалось обыкновенным "кидаловом"(вы заплатите нам сегодня(и в тройном откате), а там, может быть выиграете конкурс - на эту сумму - но не на сам проект, цинично, но как есть.)

8. Слово "Государственный" - стало равносильно ругательному каждый руководитель делает всё для исключения какого либа контакта с "государством" в лице его структур.

- 100% воровство и беспредел по полной.

9. Насколько я владею информацией, и согласно течению процессов хорошего ждать не приходится (всё реально остаётся за киевской окружной, как и ранее). Только с большей вероятностью остаётся риск, и растёт с каждым днём таких процессов, быть проданным на корню городами - хозяевам из-вне.

10. Любая Государственная программа объявленная в Киеве и "области" заканчивается: украли - сбежали.

11. сейчас этот процесс только форсируется в самых ушлых формах, уничтожая остатки жизни (экономической, людской, украинской - национальной, производственной, инфроструктурной,...) в неокупированной части Донецкой области.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.