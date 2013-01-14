Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
"Это - перегиб", - Гройсман просит набсовет "Нафтогаза" пересмотреть решение о начислении 41 сотруднику $46 млн премиальных за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже
я назвал бы это - йопанный пистец.
А вдруг они обидятся и в Польшу на заработки подадутся
Если серьезно - они вроде никакого закона не нарушили и получили по какому-то прописанному в контракте правилу. Я бы им дал эти деньги, но только тогда, когда Украина получит контрибуцию (а она ее никогда не получит ).
"Это - перегиб", - Гройсман просит набсовет "Нафтогаза" пересмотреть решение о начислении 41 сотруднику $46 млн премиальных за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже
я назвал бы это - йопанный пистец.
А вдруг они обидятся и в Польшу на заработки подадутся
Если серьезно - они вроде никакого закона не нарушили и получили по какому-то прописанному в контракте правилу. Я бы им дал эти деньги, но только тогда, когда Украина получит контрибуцию (а она ее никогда не получит ).
один из компонентов "моего" йопанного пистеца в том, что сначала надо Украине получить за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, а потом уже думать, кому сколько начислять премиальных.
Starikan написав:я назвал бы это - йопанный пистец.
А вдруг они обидятся и в Польшу на заработки подадутся
Если серьезно - они вроде никакого закона не нарушили и получили по какому-то прописанному в контракте правилу. Я бы им дал эти деньги, но только тогда, когда Украина получит контрибуцию (а она ее никогда не получит ).
один из компонентов "моего" йопанного пистеца в том, что сначала надо Украине получить за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, а потом уже думать, кому сколько начислять премиальных.[/quote] 1. % стандартный(я бы сказал не высокий - в Лондонском суде предоплата судебных издержек: 40%+) 2. Вопрос о получении для Украины - острейший.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Сегодня, 4 июня, в объединении полноценно работают только две из четырех шахт: «Кураховская» и 1/3 «Новогродовская». Частично бастуют работники шахт «Котляревская» и «Украина». Об этом телекомпании «Орбита» сообщил и.о. председателя местной организации НПГУ Селидова и Новогродовки Сергей Павлов.
По словам профсоюзного лидера, уговоры администрации приступить к работе уже не действуют на многих горняков, чьи семьи страдают от хронического безденежья. К примеру, сегодня в первую смену отказались ехать примерно 30% рабочих шахт «Украина» и «Котляревская».
Не казённых шахтах давно реализован старый конца советского времени страшный анекдот о шахтёрах(я веду речь о конкретном примере - необходима срочные реальные действия): "разговор двух директоров шахт: - Я своим З/П уже пол года не плачу, и работают - А я уже восемь месяцев! - И что работают? - Работают! - Давай с них ещё деньги за спуск в шахту брать? - Спустя пол года: - Ну что ты со своих деньги берёшь? - да ты, что!!!? - А я ввёл. И всё равно на..бывают: в понедельник спускаются, а в суботу выезжают." 2. суть - Тема:
Пожалуйста тема, на миллионы, но необходима срочные деяния. Могу оказать содействия, как с той, так и с другой стороны. На шахтах реализован принцип рабства - остаётся срочно решить вопрос с руководством предприятий - сам факт отлучки шахтёра возможен только через расчёт, и без гарантии его дальнейшего трудоустройства назад. В маленьких городах - это самоубийство. Но кто попробовал на заработках в Польше назад никто не вернулся. Т.Е. сейчас решить вопрос с руководством без "сочного колядования" (это возможно аж бегом для киевлян, и у кого турфирмы) о бесплатных отпусках желающих с сохранением их рабочих мест. Решить транспортные и таможенные вопросы. Тысячи углекопов и членов их семей сегодня с удовольствием согласятся собирать клубнику, чем дохнуть от голода в шахтах в рабских условиях. Многие моменты Вы физически не в состоянии понять - и не пытайтесь! Примите тупо на веру. Это момент организации высокоприбыльного международного бизнеса.
АУ?
- Есть желающие реально поработать? И сделать что то для страны? Что то заработать? писать в личку.
Тема по сегодняшний день острая: только набирает внутренние обороты. Обрисую кратко причины невозможности для углекопов самостоятельно быть "мобильными": 1. Время, режим, условия работы не позволяют иметь "время на общественную деятельность вне предприятия".(тупо: "оформить документы") 2. Оптимизация институтов государственной власти в шахтёрских "городах" - 100% 3. Полное отсутствие ОТ между "городами" - только коммерческий и доставка к месту работы. 4. Заниженная тарифная сетка со средины 90х (официально тарифная сетка на ЗП составляет 3/4 от минимального прожиточного минимума) 5. Самые завышенные в Украине коммунальные услуги, детские учреждения, продукты питания, и пр. 6. Задолженность по ЗП что фактически не индексируется по фактическому курсу инфляции 7. Блокирование добычи в связи с рядом означенных ранее системных "проблем" навязанных свыше.
И того суть и политический момент довольно просты:
1. Физически кто работает, тот не имеет возможности оформить документы и ориентироваться на потребностях рынка труда за границей.
2. Физическое отсутствие средств буквально для поддержания человеческого достоинства.(советская мечта жены шахтёра "купить мужу новые носки" - сейчас звучит купить "кусок мяса или молока детям")
3. Правильно организованное давление на "градообразующих предприятиях не гражданской промышленности". Т.Е. сейчас "политически" единственный момент не заниматься словоблудием, а дать возможность углекопам, и их семьям отработать логистику, и отрыв от системы современного рабства. (ведь по "Закону" даже о забастовке они должны уведомлять за 14 суток)
4. Зона ООС - Враг физически не может не воспользоваться ситуацией, для использования внутренних "проблем" созданных Ворами.(поэтому каждый раз указываю на вражеский интерес к созданию внутренних проблем)
В моём понимании это называется сделать "революцию в мозгах", дать возможность людям ощутить альтернативу - в то же время это удар по воровской системе коррупции в угольной отрасли.
Ни один полноценный не вернётся в шахту, если за сезон сбора "клубники или черешен в Польше" фактически и без проблем получит те же деньги, что и за год тяжкого труда в нелюдских условиях казённых шахт.(Мечта Маргарет Тетчер) Здесь, как положительный пример стоит указать Солотвино, Борислав, Дрогобыч, Трускавец,....
В этом объявлении нет "личного коммерческого интереса".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
ПЯТЫЙ КРУГ ПЕТРА ПОРОШЕНКО Президент Петр Порошенко вступил в последний, пятый год своих полномочий. За это время он выполнил часть своих предвыборных обещаний. Часть так и осталась декларацией о намерениях. Какие решения он принимал, каким не мешал, какие - так и не принял, и есть ли у него шанс стать президентом второй раз.
19yuriy91 написав:ПЯТЫЙ КРУГ ПЕТРА ПОРОШЕНКО Президент Петр Порошенко вступил в последний, пятый год своих полномочий. За это время он выполнил часть своих предвыборных обещаний. Часть так и осталась декларацией о намерениях. Какие решения он принимал, каким не мешал, какие - так и не принял, и есть ли у него шанс стать президентом второй раз.
мдааа, за уши притянули и изыскали аж шесть достижений Гаранта за четыре года неутомимой работы, в том числе покупка джавелинов и псевдогазовая независимость. Восстановление армии, то дело такое, пока виртуальное, как говорится только практика может оценить, фактически три года окопная война без изменения диспозиции, да и в том же рейтинге Global Firepower, на который ссылаются как на успех в этой статье, Украину как раз за годы правления опустили вниз, а не подняли вверх. Децентрализация - местные бюджеты выросли в три раза пишут - так по моему и курс вырос в три раза примерно. Безвиз однозначно достижение, тут бы не забыть, что подписанный старт для безвиза был дан еще при преступном режиме, и даже тогда успели выполнить ряд условий. Но всё равно реальный плюс запишем.
Короче явно маловато будет для столько лет жизни страны в режиме решительных реформ. Тем более список того, что решительно обещал и не сделал, там же приведенный, ооочень обильный.
Віктор Андрусів, виконавчий директор Українського інституту майбутнього, "Хвиля"
У Києві пожвавились розмови про стратегію реінтеграції окупованих територій. Сама по-собі це дуже правильна ініціатива. Велика рідкість, коли в нас до чогось готуються наперед, а не реагують по – факту. Однак, форма і логіка речей, які пропонуються, підтвердили дуже просту істину: Київ абсолютно відірваний від реальності на Донбасі.
Коли я в 2015 році приїхав в Донецьку область у мене з’явилось дивне відчуття ніби я пішов під воду. Незважаючи на хороші контакти в парламенті, Кабміні і з журналістами я зіткнувся з тим, що абсолютно нікому не була цікава інформація про реальний стан справ. Єдина інформація, яка викликала інтерес – це бойові дії. Ні переселенці, ні інфраструктура, ні погляди місцевого населення, ні покарання сепаратистів – все це абсолютно не було цікаво. Я вже більше двох років в Києві і за цей час жодного інтересу до моїх знань гуманітарної ситуації в регіоні не викликали інтересу. Разом з тим, я постійно аналізую ініціативи уряду чи Верховної ради, і за рідким виключенням, це все просто відірвано від реальності. І до цих всіх старань в мене є тільки одне зауваження: може реінтеграцію треба почати з підконтрольної території, а не відразу з окупованої?
По пунктам. Є кілька базових речей, які піднімаються в розмовах про реінтеграцію Донбасу: інформаційна робота, колаборація, відновлення інфраструктури і економіки регіону. Інформаційна робота на підконтрольній території – провалена. Не важливо, куди добиває сигнал на окуповану територію, важливо, що вже на підконтрольній території за 4 роки не створено інформаційного простору. Докази? Будь-ласка, згідно дослідження Zois (німецький аналітичний центр) – 30% вважає конфлікт результатом втручання Заходу, 23% що це місцева реакція проти київської влади, а 10% що винна Україна. Цікаво і ставлення до інших українських пріоритетів – вступ в ЄС – 72% проти, НАТО – 82% проти. На додачу – 71% не довіряє українським медіа, то чи існує інформаційна політика, інформаційний простір на підконтрольному Донбасі?
Колаборація – окрема велика історія. Що сталось з колаборантами після відновлення української влади? Давайте подивимося. Як справи у Штепи? Як справи у нового мера Покровська Требушкіна, який возив допомогу беркуту на Майдан і чиї партнери вішали прапори ДНР? Як справи в інших мерів, які безпосередньо або опосередковано організовували референдуми? У директорів шкіл? У директорів заводів, які ремонтували техніку сепаратистів? Справи чудово. Більшість мерів колаборантів були переобрані завдяки чесним виборам, які провели в 2015 році (хоча я кричав зі всіх сил, що не можна їх проводити). Директори шкіл і заводів почувають себе нормально, більшість кримінальних справ по них розвалились, і вже навіть можна починати розказувати, що вони думають про то, хто винен в війні. Може потестувати норми майбутнього закону про колаборантів на цих людях? Може хай вони отримують амністії, здійснюють покаяння тощо. Бо саме так все буде і з повернутими окупованими територіями. Іноді мені здається, що це ми були змушені стати колаборантами, бо не мали на кого міняти ні цих мерів, ні цих директорів, і це об’єктивна реальність. Ми вже сьогодні маємо визнати, або відразу туди привеземо тисячі підготовлених кадрів, або буде тільки амністія без жодного покарання за колаборацію. А тому стратегія не про те, як ми кого будемо карати, а про масову підготовку кадрів.
Про інфраструктуру та економіку взагалі мало що говорити. На рахунках Донецької області зависли мільярди коштів, і може добре, бо ніхто їх не розікрав. Але і проблиски майбутнього Сингапуру ніхто не бачить. Я постійно шукаю в різноманітних стратегіях реінтеграції один простий пункт – створення робочих місць. І майже ніколи ніякої конкретики по цьому я не зустрічав. А це і є питання номер один, ключ до лояльності місцевого населення. Набагато важливіше ніж сигнал наших медіа на окупованій території, сигнал який по контенту нічого не несе.
Підсумовуючи хочу сказати кілька простих тез: — Реінтеграцію треба починати з підконтрольних територій, а не з окупованих. Бо успіх тут буде успіхом там. Це один регіон, одні цінності, одні люди. — Відірваність від реалій найбільше зло. Не визнання об’єктивної реальності, буде мати наслідком розбиту голову. — Реінтеграція Донбасу має бути горизонтальним включенням його в Україну. Це означає, що тут в Києві, на міжнародних форумах, на фестивалях, на круглих столах ми маємо бачити представників регіону. І навпаки на всіх заходах в області має бути присутня вся Україна.
Три года назад, активно включившись в процесс - я столкнулся с патовой ситуацией на уровне (гос - выборных структур): 1. На неокупированной части и на..уй никому не нужно "восстановление" 2. Именно от имени "институтов государственной" власти всё восстановление сложилось в откровенную "шароварщину" - за которой скрывалась обыкновенная гопота(гроші вкрали, тай робіглись). 3. Принудительно ликвидировано, даже то, что было.(насильно введено в состояние разрухи)Машиностроительные заводы, производственные площадки, транспортные узлы, - вроде и фронт рядом, наоборот ремонтные и восстановительные программы - аж нет(ещё и по рукам досталось) 4. При открыто невероятных потребностях в энергоносителях - шахты принудительно банкротятся. 5. Заводы, производственные площадя... - уничтожаются, для снижения их остаточной стоимости. 6. Социальная политика, при громких пакращаннях - в полной ...опе. 7. Невероятное количество государственных программ и инициатив, по восстановлению инфроструктуры - оказалось обыкновенным "кидаловом"(вы заплатите нам сегодня(и в тройном откате), а там, может быть выиграете конкурс - на эту сумму - но не на сам проект, цинично, но как есть.) 8. Слово "Государственный" - стало равносильно ругательному каждый руководитель делает всё для исключения какого либа контакта с "государством" в лице его структур. - 100% воровство и беспредел по полной. 9. Насколько я владею информацией, и согласно течению процессов хорошего ждать не приходится (всё реально остаётся за киевской окружной, как и ранее). Только с большей вероятностью остаётся риск, и растёт с каждым днём таких процессов, быть проданным на корню городами - хозяевам из-вне. 10. Любая Государственная программа объявленная в Киеве и "области" заканчивается: украли - сбежали. 11. сейчас этот процесс только форсируется в самых ушлых формах, уничтожая остатки жизни (экономической, людской, украинской - национальной, производственной, инфроструктурной,...) в неокупированной части Донецкой области.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy "Провалы" в сдаче непосредственно Донбасса результат американской "стандартной политики" к "мятежныым сепаратизмом областям" - коими мы по сути не являемся, а просто оккупированными территориями РФ и местного Криминала, у которого нет по определению "Родины".
Как пример я Вам уже приводил схожесть действий Плотницкого и "Куля в лоба" - их происходжение(Черновицкая область) и влияние на ситуацию в Украине. - Какой нах... Донбасс? Один нацарював тай в США вывел, другой в РФ, а страна Украина в гавне. Какой то скот, будет теперь мне рассказывать, что я не прав?
За четыре года ситуация в Украине по искоренению Врага ни на шаг не продвинулась - наоборот, только форсируется "приватизация", (на остатках Донбасса, так же затапливаются шахты, распахиваются неугодья, где люди пасли общественный скот, массово вырезают сады - плевать хотели на людей, разрушаются школы, детские сады, заводы, железная дорога,...) и вывод капитала, бегство населения, чёрная коррупция подотчётная хозяевам извне.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Я так понимаю, что это результат политики США взявшей управление по своей методике "борьбы с регионами сепаратизма", в то время, когда население давно готово звать в помощь, хоть чёрта, что бы ликвидировать засилье "Чёрного криминала". (Для обделённых интеллектом - со стороны РФ наоборот идёт рука самого Чёрного системного криминала, который в тесной родовой связи с той дрянью, що панує в Україні, тай робе усе, щоб населення забуло, хто знищує усю цивілізацію на Україні)
Вот так, весело и живём..., малята.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.