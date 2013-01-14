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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3901390239033904
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 20:38

pesikot
Достаточно "просто", но где то так:
https://replyua.net/blog/98794-veteran- ... -i-es.html

Ветеран АТО: через год из-за тех, кто верит бигбордам и смеется с угроз Кремля можем попрощаться с планами стать членом НАТО и ЕС

Природа «зрадофилии» такова, что ежели, например, начать давать ее адептам по 500 евро в месяц просто так, примерно через два месяца начнется – «интересно, почему не 600?», а еще через полгода «сколько ж они берут себе раз нам по 500 просто так? Вставай!». Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет ветеран АТО, блогер Валерий Прозапас.

По его словам, на этой черте добрых украинцев прекрасно научились играть наши и подсадженные политические манипуляторы, которые уже скоро добрых тридцать лет то «возрождают», то прокладывают «новые курсы», то «побеждают коррупцию» и устанавливают «народовластие». Однако, с 2014 года каким-то чудом Украина получила больше возможностей чем за 350 предыдущих лет своей истории, как нации.

Валерий Прозапас пишет, что угроза потерять эти самые возможности из-за таких искаженных приоритетов никуда не исчезла – ибо слишком высокий процент продолжает верить в простые рецепты с бигбордов. И при этом совершенно беззаботно относится к нескрываемой угрозе Кремля уничтожить нашу государственность.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 21:54

  pesikot написав:Kudrjavuy
Этого персонажа после недавнего бана, прорвало так, что заткнуть невозможно.
Постит много бессвязного текста, смысл которого в том, что на Донбассе все белые и пушистые, а в Украине - криминал, коррупция.

1. Мне интересно, а Вы хоть немножко представляете, какое количество людей вынуждено было вернуться?
https://dnews.dn.ua/news/678586

Переселенцы, не имеющие постоянного места жительства на подконтрольной Украине территории, не могут оформить пособия и социальные выплаты, т.к. для этого первоначально нужно получить справку внутренне перемещенного лица (ВПЛ), которая привязана к определенному адресу жительства. И человек должен фактически проживать по данному адресу, чтобы он мог пройти соответствующую проверку органов Управления труда и социальной защиты населения (верификацию). О таких случаях в комментарии «Донецким новостям» рассказала менеджер программы «Советник по вопросам ВПЛ» Валерия Вершинина.

Так, к ней, как правозащитнику, обратился мужчина 55 лет, который при этом уже имеет право на получение пенсии. Он воевал добровольцем в зоне АТО на Донбассе, потом какое-то время работал, основная проблема – у него нет постоянного места жительства и он вынужден ночевать в хостелах.

«И он мне говорит: а если я витрину в магазине разобью, на сколько меня посадят? Я ему отвечаю: ни насколько, это административное правонарушение. – А если я ящик пива попытаюсь украсть, меня посадят? – Я говорю: нет, но откуда такие странные вопросы? – Хочу, чтобы меня на три года посадили, что я для этого должен сделать? – А зачем? А он говорит: я же там жить буду, мне пенсию будут платить, а здесь что меня ждет – вот я не найду 100 грн на хостел, и негде будет даже переночевать. То есть человек, у которого изначально были порывы на получение пенсии, сейчас приходит к правозащитникам, чтобы узнать, как ему сесть в тюрьму на 3 года», – рассказала историю из своего опыта Валерия, уточнив, что подобный случай в ее практике пока единичный.

2. Это на практике этого интервьюированного - первый такой случай.
- А ведь большинство вынуждено решать все вопросы самому.
3. Лично я уже не представляю себе, как и далее поступать, когда к тебе идут пенсы, с зоны активных боевых действий... - в чём успели уйти...
4. Приходилось общаться и с "ватой", с нашей стороны, что потеряли под обстрелом "защитнегов" своих детей. И с патриотами Украины, что потеряли детей в оккупированной зоне... .

А всё только потому, что............................
Это кому то оченьььь выгодно, но только не народу Украины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлень: 5569
З нами з: 20.09.12
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  #<1 ... 3901390239033904
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